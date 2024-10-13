VASH написав:Якось тут підіймалося цікаве питання щодо вибору паперів-кандидатів на достроковий продаж за наявності низки можливих. Особисто оцінюю: щоденне зростання вартості паперу на зворотній продаж +Δ, реалізовану дохідність на момент продажу та потенційну дохідність на момент погашення. Перевагу на залишення у портфелі надаю облігаціям переважно за останнім критерієм. Цікавить, як обираєте ви, чи просто продавати найближчі до погашення.
Всюдиносапхайчик написав: Очікування: мінфін знущатиметься з дохідності.
Схоже, що нова філософія: "Для чого позичати під відсоток, якщо можна забрати як податок?" Головне, що вони, схоже, зовсім не переживають, що можуть закінчитися гроші. Хотілося б сподіватися, що на те є причини, а не просто самовпевненість.
Шалений попит, тому можна відтискати по дохідності поки відтискається, найнижчий встановлений рівень дохідності по долару за весь час випуску доларових ОВДП був 2,9% у 2020 році... ще є куди знижуватися. А, можливо, це частина стратегічного плану мінфіну - знизити привабливість та прибрати з ринку $/€ ц/п.