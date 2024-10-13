|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 01 бер, 2026 16:20
VASH написав:Navegantes
Так погашення КЛ до 5 числа, це як звичайно до кінця дня 5-го числа?
Ніколи не гасився тут в останній день або навіть напереродні, завжди раніше. Зараз пільговий період додаток показує до 06/04/26
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 684
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|21154
|
|
|0
|20658
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|25892
|
|