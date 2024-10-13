RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1088108910901091
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 22:34

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Я взагалі відійшов від «договоров о конкретной операции», задовольняюся однім документом «Відомостю з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків», яка містить зведені дані за усіма торговцями. Наче всіх задовольняє.

В смысле обычную справку о доходах из кабинета налоговой? Не знаю, как сейчас, но раньше это был дополняющий документ. Банк спрашивал: "Что это тебе за мульон ICU перечислило?" На это показываешь хотя бы общий брокерский отчёт, что, например, от погашения ЦБ. Тогда банк говорит: "ОК, но докажи, что бумаги покупались за белый доход". На такое предоставляешь справку о доходах. Не представляю, как она может заменить брокерский отчёт о полной сумме выплаты. В ней нет того фактически переведённого мульона.

Ещё раньше любили просить выписки с банковских счетов о оплате бумаг. Но можно было было отмазаться, что это дела давно минувших дней, ничего не сохранилось и есть только вот брокерский отчёт уже о покупке. Не знаю, может уже и перестали.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6718
З нами з: 23.03.18
Подякував: 115 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 22:34

  VASH написав:Я взагалі відійшов від «договоров о конкретной операции», задовольняюся однім документом «Відомостю з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків», яка містить зведені дані за усіма торговцями. Наче всіх задовольняє. Раніше формував окремі папки за кожним папером там збирав все від платіжних інструкцій на придбання, до зарахування грошей від продажу. Досить нудна робота.

"Декларація про доходи фізичної особи 2025" здана в кабінеті Податкової, задовольняє всіх ще більше.
edgar_po
 
Повідомлень: 619
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 17:12

Re: Ринок ОВДП

В цю суботу ощад купив на аукціоні мені лише ОДНУ! $ ОВДП. Одну Карл....
ihorsic
 
Повідомлень: 1490
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 17:17

  ihorsic написав:В цю суботу ощад купив на аукціоні мені лише ОДНУ! $ ОВДП. Одну Карл....

"Меньше не имело смысла"
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6718
З нами з: 23.03.18
Подякував: 115 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 17:28

ihorsic Буває і таке... як з конкурентними, так і з неконкурентними заявками, навіть, якщо вгадали дохідність, закриють пропорційно, адже попит перевищує пропозицію. Ідеальний варіант запропонувати дохідність в заявці на 0,01% нижчу за рівень встановленої дохідності, тоді закриють на всю суму.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 733
З нами з: 05.03.13
Подякував: 22 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1088108910901091
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 22306
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 21842
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 27052
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10905)
05.03.2026 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.