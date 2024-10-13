won При здійсненні докапіталізації держава (Мінфін) не змушує нікого брати ці ц/п, вона отримує частку в капіталі в обмін на ц/п (в цьому вся сутність операції), і по мірі їхнього часткового погашення та купонних виплат докапіталізований бізнес отримує живі гроші.
В усіх цих Постановочних (під кожен випуск є Постанова уряду) ц/п є невизначеність щодо майбутніх ринкових % ставок (не купон, купон часто фіксований, хоча і не завжди) чи обмінного курсу і якби хтось спробував скласти ціну на довгі ОВДП, у них би нічого не вийшло. Математично порахувати можна що завгодно, економічного сенсу буде небагато в такому розрахунку. З огляду на це, покупець / продавець не можуть бути впевненими щодо справедливості ціни, бо надто довгі ц/п і забагато припущень.
la9 написав:Колеги, а хто працює по ОВДП з Інжур? Які відгуки, нюанси?
Дилер, как дилер. СЭПом деньги заводятся, им же выводятся. Это дело обычное. Основных нюанса два: 1) Если не PEP, то для тебя инвестиционный безлимит без необходимости показывать справки о доходах; 2) Ассортимент бумаг не особенно большой, но по тем, что есть, цены для клиента лучшие на рынке, как ASK, так и BID.
Чи перевіряє Inzhur джерела доходів? А банк, який пропускатиме платіжку?
Джерело походження доходів може перевірити тільки банк, через який буде проходити платіж.
❗️Але є виключення: якщо ти маєш належність до PEP (політично значущі особи). Для категорії інвесторів-PEPів на купівлю більше 400 тисяч грн потрібно буде надати підтвердження джерел походження коштів.