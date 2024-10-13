PS Если финмон, то, возможно, имеет смысл пободаться
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 бер, 2026 11:02
PS Если финмон, то, возможно, имеет смысл пободаться
Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:10
так, я рахую за спрощеною приблизною формулою, яка не враховує виплачені купони та дати:
=(CouponAnnual + (Nominal - DirtyPrice)/Years до погаш.) / DirtyPrice
DirtyPrice - ціна з накопиченим купоном. Тобто ціна купівлі.
Ви рахуєте через Excel функцію yield()?
1. Туди треба вводити не DirtyPrice, а чисту ціну, без накопиченого купону. А щоб її порахувати вручну - це ціла історія:
=B2*B3/B4*(B6-COUPPCD(B6,B9,B4))/(COUPNCD(B6,B9,B4)-COUPPCD(B6,B9,B4))
2. yield() рахує з реінвестуванням купонів, а я їх не реінвестую.
3. через функцію xirr() - ще складніше. Бо не зручно для кожної позиції овдп робити список всіх дат купонів для XIRR, простіше зробити останній купон, наступний купон.
Яку функцію використовувати, щоб одним рядком і не вводити всі дати купонів? Бо є різні позиції по ОВДП і не хочеться ускладнювати?
Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:18
Так, я рахував за спрощеною формулою , яка не враховує вже сплачені купони і вона мені показала поточну дохідність 10.4%
=(CouponAnnual + (Nominal - DirtyPrice)/Years to redemption) / DirtyPrice
тут треба було вводити не "років до погашення", а "років з дати купівлі до погашення" тоді вона показує 15.3% ! І це вже більше схоже на правду, якщо без реінвестування і спрощено. У вас YTM з реінвестуванням купонів, а в мене - без.
Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:24
Re: Ринок ОВДП
Я зареєстрований на CBonds. Але останній раз, коли я туди заходив пару років тому, там були лише графіки ОВДП з плавно зростаючим курсом БЕЗ РОЗМІТКИ (!). Тобто без дат та без цін! Тобто оця москальська платформа з графіками без розмітки - це все що є в Україні для ринку ОВДП!
Додано: П'ят 27 бер, 2026 18:17
Re: Ринок ОВДП
Ну вот, график есть же. Про цифры на нём разговора не было Не могу посмотреть. Даже зарегался, но на бесплатном никуда не пускают. Можно самому собирать с бирж и строить графики. Как минимум, у ПФТС есть
Додано: П'ят 27 бер, 2026 19:30
Це щось із серії "тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали".
Як ви взагалі додумались із розрахунку прибутковості тримання паперів прибрати отриманий особисто вами дохід з виплачених вам купонів??? Типу це "не справжні" гроші? Ви рахуєте тільки вартість паперу? А якщо будете тримати до погашення, то при такому підході до розрахунків ніколи в "плюс" не вийдете, бо ж погашення завжди по номіналу. Який сенс "забувати" вже отриманий вами дохід?🤯
Та яка у вашому випадку різниця, реінвестуєте ви купони чи ні?? Чому ви їх взагалі не берете до уваги як вже отриманий вами дохід від паперу при розрахунку прибутковості його продажу? Адже очевидно, що отримані купони - це ваш уже отриманий дохід, і тому продати папір зараз по 1030 грн - це продати в плюс в порівнянні з покупкою по 1070 грн 02.05.24, бо у вас у гаманці вже є кошти з виплат 4 купонів на кожну одиницю паперу цього ISIN!
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:01
Re: Ринок ОВДП
Та беру я вже до уваги отримані купони, я ж писав, що це була помилка. Я писав не "рахую", а "рахував" (помилково) - не перекручуйте.
Помилка була в тому, що вводив у формулу строк з "сьогодні" , а не з дати купівлі. Тому попередні купонні виплати не були враховані. Бо у формулі є і строк і кількість виплат на рік. За якою формулою ви рахуєте - ви не написали. Моя спрощена формула дає помилку 0.1-0.3% на строках відповідно 1-3 роки.
Але ще раз - це без реінвестування купонів. Брати до уваги отримані купони при розрахунку дохідності та їх реінвестувати - це одне й те саме!
Чому я не реінвестую купонні виплати:
В мене портфель складається з рядків в Excel. Кожен рядок - це різні ОВДП з різними дохідностями за спрощеною формулою (не YTM, бо це з реінвестуванням, до погашення).
Коли я отримую виплату купону по одній позиції, дохідність позиції змінюється. Я можу частину грошей вивести, а на частину купити іншу ОВДП з вищою дохідністю і це буде нова позиція. Навіть якщо я куплю ту саму ОВДП - це буде вже інша дохідність і нова позиція.
Якщо я хочу зробити rebalancing портфелю, то я ввожу у формулу замість номіналу поточну ціну продажу паперу, а строк роблю "до сьогодні". Тоді я бачу з якою дохідністю я продаю.
Який сенс реінвестувати всі купони в одну ОВДП, якщо є інші випуски з кращою дохідністю. Тому YTM і не підходить.
Зараз переглядають цей форум: moveton, stuermer01 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|