Додано: Суб 28 бер, 2026 14:01

won написав: Та яка у вашому випадку різниця, реінвестуєте ви купони чи ні?? Чому ви їх взагалі не берете до уваги як вже отриманий вами дохід від паперу при розрахунку прибутковості його продажу? Адже очевидно, що отримані купони - це ваш уже отриманий дохід, і тому продати папір зараз по 1030 грн - це продати в плюс в порівнянні з покупкою по 1070 грн 02.05.24, бо у вас у гаманці вже є кошти з виплат 4 купонів на кожну одиницю паперу цього ISIN!

Та беру я вже до уваги отримані купони, я ж писав, що це була помилка. Я писав не "рахую", а "рахував" (помилково) - не перекручуйте.Помилка була в тому, що вводив у формулу строк з "сьогодні" , а не з дати купівлі. Тому попередні купонні виплати не були враховані. Бо у формулі є і строк і кількість виплат на рік. За якою формулою ви рахуєте - ви не написали. Моя спрощена формула дає помилку 0.1-0.3% на строках відповідно 1-3 роки.Але ще раз - це без реінвестування купонів. Брати до уваги отримані купони при розрахунку дохідності та їх реінвестувати - це одне й те саме!Чому я не реінвестую купонні виплати:В мене портфель складається з рядків в Excel. Кожен рядок - це різні ОВДП з різними дохідностями за спрощеною формулою (не YTM, бо це з реінвестуванням, до погашення).Коли я отримую виплату купону по одній позиції, дохідність позиції змінюється. Я можу частину грошей вивести, а на частину купити іншу ОВДП з вищою дохідністю і це буде нова позиція. Навіть якщо я куплю ту саму ОВДП - це буде вже інша дохідність і нова позиція.Якщо я хочу зробити rebalancing портфелю, то я ввожу у формулу замість номіналу поточну ціну продажу паперу, а строк роблю "до сьогодні". Тоді я бачу з якою дохідністю я продаю.Який сенс реінвестувати всі купони в одну ОВДП, якщо є інші випуски з кращою дохідністю. Тому YTM і не підходить.