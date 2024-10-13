won написав:А в податкової при подачі податкової декларації питань не було?
Какой такой декларации? Операции с ОВГЗ - это не повод самому что-то подавать в налоговую. За тот год я и не подавал. В другой год было дело (были другие операции, которые требовали подачи). Тогда пришлось и с инспектором пообщаться. Но не по поводу где я деньги взял (я правильно угадал о какого характера вопросах беспокойство?), а чисто технического оформления. Подача декларации очень по-дурацки организована. В декларации нет отдельного поля для ОВГЗ. Есть "другие доходы, не подлежащие налогообложению". Нужно взять их же справку о доходах, сложить оттуда доходы по ОВГЗ и вписать сумму в деклараци. Но этого мало потому, что, обнаружив в этом поле не ноль, налоговая обязательно спросит что это были за такие доходы. Поэтому нужно им прислать ещё пояснительное письмо, что в декларации такая сумма - это ОВГЗ и кто её выплачивал. По последнему можно сказать "всё в вашей справке же написано", но тогда желательно её тоже приложить, иначе они жалуются, что самим им "подтягивать информацию" долго и не удобно. Но это всё Дии абсолютно не касается и одинаково при любом доходе от ОВГЗ.
Подача декларации очень по-дурацки организована. В декларации нет отдельного поля для ОВГЗ. Есть "другие доходы, не подлежащие налогообложению". Нужно взять их же справку о доходах, сложить оттуда доходы по ОВГЗ и вписать сумму в деклараци. Но этого мало потому, что, обнаружив в этом поле не ноль, налоговая обязательно спросит что это были за такие доходы. Поэтому нужно им прислать ещё пояснительное письмо, что в декларации такая сумма - это ОВГЗ и кто её выплачивал. По последнему можно сказать "всё в вашей справке же написано", но тогда желательно её тоже приложить, иначе они жалуются, что самим им "подтягивать информацию" долго и не удобно.
Це дійсно не привід платити податки, бо на овдп податки 0%, але наче як декларацію все ж подавати треба, хіба ні? А то потім прийдуть при нагоді і спитають "а звідки це"? Тлумачення податкової з цього приводу плутані - а отже, вони цим скористаються на свою користь, якщо захочуть пощипати, а декларацій заповнено не було за попередні періоди.
Ну і для себе, щоб документарно зберігати історію коштів. Мовляв, ось була зп - на її частину куплені овдп, з них виплачені купони і номінал, за які знову куплені папери. Щоб потім ніякий гад зі шмоніторингу не зміг доколупатись: ось документи за кожен рік.
Есть НКУ со списком случаев, когда получаемый доход не становится поводом для подачи декларации. ОВГЗ в этом списке явным пунктом. Не знаю откуда тут путанице взяться. "а звідки це?" - это совершенно другой вопрос и декларация с ним не поможет. Как минимум, в отношении ОВГЗ декларация обычно ничего к справке о доходах и не добавляет.
Это уже не к декларации. В ней только сводные цифры. А для таких подробностей нужно хранить банковские выписки и брокерские отчёты. Дело неплохое, да, хотя в последнее время что-то банковские выписки уже требовать перестали. Но тут без разницы оплата в банке была картой через Дию или СЭПом на брокера.
Згідно з п. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 ПКУ, платник податків зобов’язаний подати річну податкову декларацію по закінченню календарного року щодо отриманого ним інвестиційного прибутку (позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу інвестиційного активу (ЦП), та витратами на його придбання).
Все чітко вказано, і з цього слідує, що декларацію однозначно потрібно подавати всім тримачам ОВДП.
А если кроме них ещё и 165.1.52 прочитать, то всё так же чётко? Ну сколько можно эту тему мусолить? Есть же, например, справка Сенса со всеми номерами пунктов НКУ. ОВДП/ОЗДП очень исключительная штука. У них даже коды доходов для купона и инвестприбыли отдельные от прочих ЦБ.
Вот если корпоративные на несколько месяцев прикупить, например, в приложении Nova Pay, то действительно влетаешь на 170.2.1 и налоговая сама позвонит и спросит: "По нашим записям в этом году у тебя было 112 ("Інвестиційний прибуток вiд операцій з інвестиційними активами"). Налоги агент за тебя заплатил, но где ж твоя декларация, милок?" Вот и я так попал. Самое смешное, что я был в курсе этой засады и поэтому декларацию таки подал в установленные сроки, но налоговики её не заметили. Только после того, как сказал им дату подачи, порылись и нашли. Так что не стоит слишком уж рассчитывать, что поданная декларация вообще куда-то применится.
won написав:moveton "Зобов'язання подачі декларації виникає у випадку продажу/викупу цінних паперів на суму більше 4 240 грн за рік. Неважливо, зафіксовано інвестиційний прибуток чи збиток — це обов'язкова дія."
И какой же это пункт НКУ? В моём таких слов нет. Господи, с 2022 года чуть ли не каждый дворник инвестирует в ОВГЗ. Уже миллионами людей многократно на практике проверено, что не нужна для них декларация. Я ещё понимаю, когда в 2019 рассказывали, что надо. И то, похоже, что и тогда врали потому, что 165.1.2 в плюс-минус нынешнем виде и тогда уже был.
won написав:Вони не бачать сплати додаткових податків у казначейство, якщо їм у носа не ткнути квитанціями про сплату
Странно. С налогами ФОП всё чётко автоматически. Может с назначением платежа что-то было не так? Но верю, вполне может быть, что тут работает, а рядом уже не работает.