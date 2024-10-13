RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1121112211231124
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:53

  won написав:А в податкової при подачі податкової декларації питань не було?

Какой такой декларации? Операции с ОВГЗ - это не повод самому что-то подавать в налоговую. За тот год я и не подавал. В другой год было дело (были другие операции, которые требовали подачи). Тогда пришлось и с инспектором пообщаться. Но не по поводу где я деньги взял (я правильно угадал о какого характера вопросах беспокойство?), а чисто технического оформления. Подача декларации очень по-дурацки организована. В декларации нет отдельного поля для ОВГЗ. Есть "другие доходы, не подлежащие налогообложению". Нужно взять их же справку о доходах, сложить оттуда доходы по ОВГЗ и вписать сумму в деклараци. Но этого мало потому, что, обнаружив в этом поле не ноль, налоговая обязательно спросит что это были за такие доходы. Поэтому нужно им прислать ещё пояснительное письмо, что в декларации такая сумма - это ОВГЗ и кто её выплачивал. По последнему можно сказать "всё в вашей справке же написано", но тогда желательно её тоже приложить, иначе они жалуются, что самим им "подтягивать информацию" долго и не удобно. Но это всё Дии абсолютно не касается и одинаково при любом доходе от ОВГЗ.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6897
З нами з: 23.03.18
Подякував: 127 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
 
3
12
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 14:46

  moveton написав:Операции с ОВГЗ - это не повод самому что-то подавать в налоговую.

Подача декларации очень по-дурацки организована. В декларации нет отдельного поля для ОВГЗ. Есть "другие доходы, не подлежащие налогообложению". Нужно взять их же справку о доходах, сложить оттуда доходы по ОВГЗ и вписать сумму в деклараци. Но этого мало потому, что, обнаружив в этом поле не ноль, налоговая обязательно спросит что это были за такие доходы. Поэтому нужно им прислать ещё пояснительное письмо, что в декларации такая сумма - это ОВГЗ и кто её выплачивал. По последнему можно сказать "всё в вашей справке же написано", но тогда желательно её тоже приложить, иначе они жалуются, что самим им "подтягивать информацию" долго и не удобно.

Це дійсно не привід платити податки, бо на овдп податки 0%, але наче як декларацію все ж подавати треба, хіба ні? А то потім прийдуть при нагоді і спитають "а звідки це"? Тлумачення податкової з цього приводу плутані - а отже, вони цим скористаються на свою користь, якщо захочуть пощипати, а декларацій заповнено не було за попередні періоди.

Ну і для себе, щоб документарно зберігати історію коштів. Мовляв, ось була зп - на її частину куплені овдп, з них виплачені купони і номінал, за які знову куплені папери. Щоб потім ніякий гад зі шмоніторингу не зміг доколупатись: ось документи за кожен рік.
won
 
Повідомлень: 237
З нами з: 15.05.24
Подякував: 330 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 16:39

  won написав:Це дійсно не привід платити податки, бо на овдп податки 0%, але наче як декларацію все ж подавати треба, хіба ні? А то потім прийдуть при нагоді і спитають "а звідки це"? Тлумачення податкової з цього приводу плутані - а отже, вони цим скористаються на свою користь, якщо захочуть пощипати, а декларацій заповнено не було за попередні періоди.

Есть НКУ со списком случаев, когда получаемый доход не становится поводом для подачи декларации. ОВГЗ в этом списке явным пунктом. Не знаю откуда тут путанице взяться. "а звідки це?" - это совершенно другой вопрос и декларация с ним не поможет. Как минимум, в отношении ОВГЗ декларация обычно ничего к справке о доходах и не добавляет.

  won написав:Ну і для себе, щоб документарно зберігати історію коштів. Мовляв, ось була зп - на її частину куплені овдп, з них виплачені купони і номінал, за які знову куплені папери. Щоб потім ніякий гад зі шмоніторингу не зміг доколупатись: ось документи за кожен рік.

Это уже не к декларации. В ней только сводные цифры. А для таких подробностей нужно хранить банковские выписки и брокерские отчёты. Дело неплохое, да, хотя в последнее время что-то банковские выписки уже требовать перестали. Но тут без разницы оплата в банке была картой через Дию или СЭПом на брокера.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6897
З нами з: 23.03.18
Подякував: 127 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
 
3
12
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 17:19

  Алексей77 написав:Нужно депутатам ВР сообщить. Пусть кукарекают с трибун и ютубов - нужен разгон волны праведного возмущения


Алексій, розум втратив? угомонись
депутати за твої дві копійки навіть зі стільця не встануть

прибуток останні 30 років рахую тільки скв: продав долар/євро-купив ОВДП-отримав гривні-купив валюту, потім порахував профіт

коли за півроку курс гривні коливався від 41,5 до 44,8 це більше впливає на профіт, ніж
0,2% комісії, тому не ганьбися і заспокойся
prodigy
 
Повідомлень: 13508
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 18:45

  moveton написав:Есть НКУ со списком случаев, когда получаемый доход не становится поводом для подачи декларации. ОВГЗ в этом списке явным пунктом. Не знаю откуда тут путанице взяться.

Згідно з п. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 ПКУ, платник податків зобов’язаний подати річну податкову декларацію по закінченню календарного року щодо отриманого ним інвестиційного прибутку (позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу інвестиційного активу (ЦП), та витратами на його придбання).


Все чітко вказано, і з цього слідує, що декларацію однозначно потрібно подавати всім тримачам ОВДП.
won
 
Повідомлень: 237
З нами з: 15.05.24
Подякував: 330 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 19:08

  won написав:Згідно з п. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 ПКУ, платник податків зобов'язаний подати річну податкову декларацію по закінченню календарного року щодо отриманого ним інвестиційного прибутку.

Все чітко вказано, і з цього слідує, що декларацію однозначно потрібно подавати всім тримачам ОВДП.

А если кроме них ещё и 165.1.52 прочитать, то всё так же чётко? :wink: Ну сколько можно эту тему мусолить? Есть же, например, справка Сенса со всеми номерами пунктов НКУ. ОВДП/ОЗДП очень исключительная штука. У них даже коды доходов для купона и инвестприбыли отдельные от прочих ЦБ.

Вот если корпоративные на несколько месяцев прикупить, например, в приложении Nova Pay, то действительно влетаешь на 170.2.1 и налоговая сама позвонит и спросит: "По нашим записям в этом году у тебя было 112 ("Інвестиційний прибуток вiд операцій з інвестиційними активами"). Налоги агент за тебя заплатил, но где ж твоя декларация, милок?" Вот и я так попал. Самое смешное, что я был в курсе этой засады и поэтому декларацию таки подал в установленные сроки, но налоговики её не заметили. Только после того, как сказал им дату подачи, порылись и нашли. Так что не стоит слишком уж рассчитывать, что поданная декларация вообще куда-то применится.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6897
З нами з: 23.03.18
Подякував: 127 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
 
3
12
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 19:12

moveton "Зобов'язання подачі декларації виникає у випадку продажу/викупу цінних паперів на суму більше 4 240 грн за рік. Неважливо, зафіксовано інвестиційний прибуток чи збиток — це обов'язкова дія."


  moveton написав: налоговики її не заметили. Только после того, как сказал им дату подачи, порылись и нашли. Так что не стоит слишком уж рассчитывать, что поданная декларация вообще куда-то применится.

Це так. Вони не бачать сплати додаткових податків у казначейство, якщо їм у носа не ткнути квитанціями про сплату. Дрімуча контора, ця податкова.(((
won
 
Повідомлень: 237
З нами з: 15.05.24
Подякував: 330 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 19:30

  won написав:moveton "Зобов'язання подачі декларації виникає у випадку продажу/викупу цінних паперів на суму більше 4 240 грн за рік. Неважливо, зафіксовано інвестиційний прибуток чи збиток — це обов'язкова дія."

И какой же это пункт НКУ? В моём таких слов нет. Господи, с 2022 года чуть ли не каждый дворник инвестирует в ОВГЗ. Уже миллионами людей многократно на практике проверено, что не нужна для них декларация. Я ещё понимаю, когда в 2019 рассказывали, что надо. И то, похоже, что и тогда врали потому, что 165.1.2 в плюс-минус нынешнем виде и тогда уже был.

  won написав:Вони не бачать сплати додаткових податків у казначейство, якщо їм у носа не ткнути квитанціями про сплату

Странно. С налогами ФОП всё чётко автоматически. Может с назначением платежа что-то было не так? Но верю, вполне может быть, что тут работает, а рядом уже не работает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6897
З нами з: 23.03.18
Подякував: 127 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
 
3
12
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 09:35

Извиняюсь не могу удалить
Востаннє редагувалось Алексей77 в Суб 11 кві, 2026 09:47, всього редагувалось 2 разів.
Алексей77
 
Повідомлень: 2086
З нами з: 04.12.09
Подякував: 84 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 09:44

  Алексей77 написав:
  prodigy написав:
  Алексей77 написав:Нужно депутатам ВР сообщить. Пусть кукарекают с трибун и ютубов - нужен разгон волны праведного возмущения

Алексій, розум втратив? угомонись
депутати за твої дві копійки навіть зі стільця не встануть

прибуток останні 30 років рахую тільки скв: продав долар/євро-купив ОВДП-отримав гривні-купив валюту, потім порахував профіт

коли за півроку курс гривні коливався від 41,5 до 44,8 це більше впливає на профіт, ніж
0,2% комісії, тому не ганьбися і заспокойся

Тебе КЛ не дают - у тебя лицо кислое
Алексей77
 
Повідомлень: 2086
З нами з: 04.12.09
Подякував: 84 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1121112211231124
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrey291263 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11240)
11.04.2026 10:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.