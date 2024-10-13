Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 17:49

  WallNutPen написав:
  won написав:Відбувається підміна понять.
хочется спросить - а как вы считаете - если возникнет ситуевина когда как вы пишете "з державою щось не так" - то какова вероятность того что в это же время с банками будет все в порядке. А если с банками будет не все в порядке одновременно с державою - то какова вероятность того что по таким банкам ФГВФЛ будет что либо выплачивать.

У випадку з депо не важно, що буде з державою. Це ж аж на два рівні вище від банку. А розглядається лише факт того, чи є бекап відносно базової структури, яка відповідає за повернення коштів.

І саме в такі постановці задачі депо краще, ніж овдп.
Логіка полягає в тому, що у депозитів є "бекап" рівнем вище, при відмові базової структури (банку), яка його утримує. А з овдп "бекапу" рівнем вище від базової структури (держави в особі емітента паперу - мінфіну) не існує. Якщо з банком щось не ок, то є інстанція, яка підсобить. А з овдп такої інстанції не існує.

Тобто, цей підхід - не в пошуку максимально безризикової інвестиції - такої й не буває - а такої, яка буде захищена у випадку проблем з базовою структурою.
Для депо база - банк. Ліквід банку - бекап від фгвфо.
Для овдп база - держава. Ліквід держави - а бекапу не існує.
Саме факт наявності бекапу грає вирішальну роль в такому розгляді даної задачи.

Ну і далі вже додаткова плюшка - у вигляді дробності депо до копійки, в т.ч. як дробність овдп - мін. 1000 одиниць валюти паперу.

Але й в овдп є плюси - це що їх можна переводити між депозітаріями, і після погашення чи продажу виводити в разні банки, щоб подробити суму. Це, звісно, плюс.

Вибір залежить від задачі, суми, термінів. Тут просто наведено просто інший погляд на критерії при виборі інвестиційного активу.

Ну і розподіл по рівням бекапів.

  won написав:Коли з банком все ок, то він верне всю суму депозиту. То і з державою так само: поки з нею все ок, вона верне всю суму облігацій.

Якщо ж з банком щось не ок - клієнт отримає відшкодування з фонду гарантування.
А от якщо з державою щось не так, то клієнт не отримає нічого, бо фонду гарантування вкладів у овдп не існує і не може бути.

Ось така схема порівняння буде коректною. А всі підміняють її тим, як описано вище: що держава виплатить овдп, коли в неї все добре, і це наче та сама точка відліку для порівняння, якщо виплата депо через фгвфо, коли в банку все погано. Але ж це не однорівневе порівняння. Треба порівнювати однаковий рівень.


(Бо що те, що те гарантується державою, але якщо з депозитами держава - це страховка, вища за початкову інстанцію (банк), то при овдп страховки, вищої за державу, немає
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 18:21

  won написав:У випадку з депо не важно, що буде з державою

Сказали же уже: во всяком случае в этой стране ещё как важно. Думать, что при звездеце с государством банки отдадут депозиты, тем более в валюте, может только вчера родившийся. Вот у меня в 2014 году был в Привате "мультивалютный" депозит. Где, типа, в любой день можно сумму сконвертировать в другую валюту по курсу текущего дня и дальше депозит начинает быть в этой валюте. Что произошло, когда начался кипиш с курсом и стало интересно вот так гривневый проконвертировать в долларовый? Правильно, Приват развёл руками и сказал, что ему НБУ запретил. А ситуация в которой Минфин откажется платить по ОВГЗ скорее всего будет гораздо хуже. Поэтому единственный эффект от вот этих двух прокладок перед государством в случае депо - это удлинение срока выплат в случае банкротства этих прокладок.

  won написав:Ну і далі вже додаткова плюшка - у вигляді дробності депо до копійки, в т.ч. як дробність овдп - мін. 1000 одиниць валюти паперу.

Насколько я знаю, если купил ОВГЗ, Приват пока не запрещает оставшиеся копейки положить на депо.
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 19:10

  won написав:Це ж аж на два рівні вище від банку

Ви ж розумієте, що при ліквідації верхніх рівнів всі нижчі ліквідуються автоматично.
Але, на жаль, держава взяла чіткий курс на девалютизацію економіки і скоро валютних ОВДП не буде, тому варто вже готувати план по виведенню за кордон.
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 08:02

А чому жаль?
Люба країна піклується насамперед про свою валюту
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 11:02

  gritzko написав:Підкажіть, а чи має сенс купувати валютні ОВДП (у Приват24) як альтернативу депозиту?
Консультантка сказала, що наразі жодних комісій не стягується, податків не утримують, вся сума гарантується державою.
Щойно закінчився депозит (usd), і я думаю, що краще: забрати чи потримати в ОВДП.
Наскільки це ризиковий інструмент в порівнянні з депозитом?

Коротка відповідь на Ваше питання без філософії на тему ризиків: краще накупити доларових ОВДП на всю суму поки Мінфін не прибрав цей доларовий інструмент.
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 12:47

Чи варто взагалі сьогодні купувати гривневі ОВДП?

Всім форумчанам привіт!
А чи не здається Вам, шо при такому девалі, та невтішному прогнозі курса, придбання ОВДП у гривні, та ще й на знижених відсотках, є НЕ цікавою інвестицією?
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 13:43

  antiexpert написав:А чи не здається Вам, шо при такому девалі, та невтішному прогнозі курса, придбання ОВДП у гривні, та ще й на знижених відсотках, є НЕ цікавою інвестицією?

У нас постоянный девал и не утешительный прогноз курса :roll: А потом оказывается, что вложения в гривнеОВГЗ были на порядок выгоднее, чем, например, конвертдепо с APR в 60-80% в долларах. Интересно оно или нет - это кому как. Может есть варианты и поинтереснее, но кто ж рассекретит-то?
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 14:15

Давайте поговорим языком цифр. Давайте для примера возьемем 10 облигаций.
Конкретно: Вы купили 16.10.2026 ОВДП Бахмут по цене 1002 грн (это 10020 грн по курсу привата на тот день 41,84 = 239,48 долл).
Вы получили купон в размере 81,75 грн 15 апреля 2026 года = 817,50 грн.
И так у Вас теперь есть 10817,50 коп.
на 16.04.26 курс привата был 43,86.
10817,50 это 246,63 долл.
Прошло пол года. У вас была на тот момент ставка 16% годовых и за пол года вы получили 8% прироста в гривне. В долларе вы получили 7,15$ - это 3% за пол года.
Вроде выгодно, но награни фола, потому как гривна динамично девальвируется.
Если считать по простому, то точка безубыточности на 14.10.2026 это курс 48,53
(41,84 + 16% годовых).
Теперь два вопроса:
1) учитывая мягко говоря катастрофическую ситуацию с приходом валюты в страну, есть ли сейчас хоть малейшее понимание того, каким будет курс в середине октября?
2)а назовите мне сейчас в какие овдп ДО ОДНОГО ГОДА можно зайти под 16%?
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 14:31

  antiexpert написав:1) учитывая мягко говоря катастрофическую ситуацию с приходом валюты в страну, есть ли сейчас хоть малейшее понимание того, каким будет курс в середине октября?

Абсолютно никакого. Что учитывай ситуацию, что не учитывай. Поэтому языком цифр о периоде до октября только в октябре и получится поговорить. Так-то па55 четвёртый год ждём. При всей динамичной девальвации гривни.

  antiexpert написав:2)а назовите мне сейчас в какие овдп ДО ОДНОГО ГОДА можно зайти под 16%?

Никакие :) Из тех, что в общедоступной продаже. Поэтому считать нужно исходя из примерно 14.5% SIM. Только не понятно что считать. Есть варианты вложить по большей ставке с устраивающей надёжностью - тогда ОВГЗ действительно не интересны. Но это ж индивидуально. Я на 90% из гривнеОВГЗ вышёл ещё год назад. Но ещё есть чутка, хай будет для диверсификации. С приколами, которые на мировом рынке творятся, последние месяцы они сильно повыгоднее, например, "мегадоходных" акций Nvidia.
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 14:33

А скільки, зазвичай, часу сума, при достроковому продажу в ICU, відображається як заблокована?
