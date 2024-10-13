Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 20 кві, 2026 14:37
la9 написав:
А скільки, зазвичай, часу сума, при достроковому продажу в ICU, відображається як заблокована?
🇺🇦 Костян, [04/17/2026 12:36]
Якось сьогодні ІКУ гальмує з обробкою купівлі/продажу. Вже по 2 години угоди висять в обробці.
Ооо. Сапорт повідомив, що запити оброблюються протягом дня, а до 16:30 треба оформити вивід коштів.
....... все хорошо, прекрасная маркіза (с) 👒
Володимир, [04/17/2026 15:10]
Я вже призвичаївся подавати заявки на продаж ввечері, за день
Це зручно
🇺🇦 Костян, [04/17/2026 15:22]
І тоді коли на вивід кошти можна ставити?
Володимир, [04/17/2026 15:22]
Зранку, десь з 11 години, точно не знаю 🤷♂️
🇺🇦 Костян, [04/17/2026 15:26]
Ну от сьогодні я продав о 10.30, а зміг виставити на вивід після 14.00
Володимир, [04/17/2026 15:55]
Та я вчора так само, в той самий час робив продаж що й ви, і також після обіду зміг вивести.
Тому стараюсь подавати заявку ввечері, напередодні вивидення
Додано: Пон 20 кві, 2026 14:47
moveton
так вот я именно про это и говорю, что если бы еще под 16% зайти на краткосрочные, ну риск вроде как и оправдан...
А вот под 14.5%, да еще и с такой картиной которая несется, ну как бы есть уже повод задуматься а надо ли?
Но самое смешное, что ОВДП сегодня пользуется огромным спросом...
И тогда вопрос: может я чего-то не знаю?
