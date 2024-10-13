RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1143114411451146
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 19:52

  Всюдиносапхайчик написав:3,15% вчора на аукціоні по долару. До речі, купити ті самі вчорашні ц/п з портфеля Привата можна сьогодні з дохідністю 3,00% без жодних зусиль і не варто було падати до 2,8% як це робив дехто на вчорашньому аукціоні. Ходити на аукціони вже немає заради чого.

Для порівняння, актуальна аукціонна дохідність по євро 3,25%.

І хоча по погашеннях аж до лютого 2027 буде тривала пауза по євро та долару (після погашення по євро у липні 2026), ймовірна подальша більш активна пропозиція по євро на первинному ринку та подальший відхід від долара з тим, щоб перед остаточним виведенням з ринку €/$ ц/п кількість ц/п в € переважала кількість ц/п у $. Побачимо.

Де ж тільки ці єврові взяти? Я на них чекаю в Приваті....
ihorsic
 
Повідомлень: 1512
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 19:57

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:
  Всюдиносапхайчик написав:3,15% вчора на аукціоні по долару. До речі, купити ті самі вчорашні ц/п з портфеля Привата можна сьогодні з дохідністю 3,00% без жодних зусиль і не варто було падати до 2,8% як це робив дехто на вчорашньому аукціоні. Ходити на аукціони вже немає заради чого.

Для порівняння, актуальна аукціонна дохідність по євро 3,25%.

І хоча по погашеннях аж до лютого 2027 буде тривала пауза по євро та долару (після погашення по євро у липні 2026), ймовірна подальша більш активна пропозиція по євро на первинному ринку та подальший відхід від долара з тим, щоб перед остаточним виведенням з ринку €/$ ц/п кількість ц/п в € переважала кількість ц/п у $. Побачимо.

Де ж тільки ці єврові взяти? Я на них чекаю в Приваті....
В сенсі 2.75
vadymbanker
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 20:01

Re: Ринок ОВДП

  ihorsic написав:Де ж тільки ці єврові взяти? Я на них чекаю в Приваті....

В Сенсе всё так же висят в продаже. Уже не первую неделю. Или нужно, чтобы по 3.25%? Такое даже в Привате сомнительно в обозримое время.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6988
З нами з: 23.03.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
 
3
14
1
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 20:36

  moveton написав:В Сенсе всё так же висят в продаже. Уже не первую неделю. Или нужно, чтобы по 3.25%? Такое даже в Привате сомнительно в обозримое время.

Не змушуйте Журжія приймати євро через Сільпо, Мак та Новус, щоб заманити ще кількох спраглих клієнтів.
klug
 
Повідомлень: 9171
З нами з: 18.08.14
Подякував: 391 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 09:18

Re: Ринок ОВДП

Державний земельний банк планує випускати облігації, забезпеченням для яких виступатиме майбутній дохід від суборенди державної землі. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха.

"У власності держави є сотні тисяч гектарів. Вони частково або повністю передані в довгострокову суборенду після прозорого процесу аукціону. У нас є ідея, як прив’язати ці тисячі гектарів до таких фінансових інструментів, як державні облігації", – сказав він.

Оскільки договори суборенди укладаються на тривалий термін – до 14 і більше років, цей дохід є стабільним і прогнозованим, що робить такі облігації надійним фінансовим інструментом.

Зараз, за ринкової ставки оренди у 20 000 грн за гектар на рік, загальний дохід держави від земельного банку може сягати 16 млрд грн щороку. Випуск облігацій дозволить масштабувати ці доходи й залучити їх одразу, не чекаючи роками на щорічні виплати.

Як саме вони потім будуть використовуватися, Наталуха відмовився говорити.

"Поки що подробиці – не для преси", – сказав він.

Він наголосив, що для щонайвищої ефективності такого інструменту потрібно передати в прозору оренду максимально великий пул державної землі.
V2
4
 
Повідомлень: 8348
З нами з: 03.07.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1143114411451146
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 44078
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 43010
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 48634
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4498)
07.05.2026 11:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.