Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 тра, 2026 15:46
Із огляду Кінто вчорашнього розміщення "Мінфін залучив через ОВДП у вісім разів менше коштів, ніж тижнем раніше.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 травня 2026 року до державного бюджету залучено 641,4 млн. грн.
Залучення в гривні залишаються дуже малими. Є чіткі пояснення – це попереднє швидке сповзання курсу гривні, девальваційні очікування і низькі дохідності гривневих ОВДП. Міністерство фінансів прагне здешевити борг. Однак, дохідності ОВДП, включаючи валютні абсолютно неадекватні ризикам інвестування в них.
Дохідність паперів, які розміщувались вчора, практично не змінилась в порівнянні з попередніми аукціонами."
Додано: Сер 13 тра, 2026 16:06
VASH написав:
Однак, дохідності ОВДП, включаючи валютні абсолютно неадекватні ризикам інвестування в них
Как приятно, что в теме стабильность с момента её создания в 2016 году
Скоро десятилетний юбилей, кстати. Любители этого наброса могут юбилей отметить полной распродажей случайно образовавшихся запасов ОВГЗ. Или признать, что риск - это тоже здОрово.
Додано: Сер 13 тра, 2026 16:50
Із того ж джерела "Базова ставка в США та дохідність американських державних облігацій вищі, ніж дохідність українських ОВДП номінованих в доларах США (як і можливо, хоча не факт, і дохідність гривневих ОВДП з урахуванням знецінення гривні до долара США), що може викликати здивування. Однак політика українського Мінфіну зменшити вартість запозичень зрозуміла. Велике питання полягає лише в легальних і зрозумілих механізмах збереження заощаджень рядових українців
, в тому числі пенсійних."
Додано: Сер 13 тра, 2026 17:41
В чём вопрос-то? Любому пересичному даже сейчас разрешено инвестировать за рубеж в объёме 100к грн в месяц с каждой валютной карты банка. Если это не такой пересичной, у которого ординаторской под стопками долларов не видно, то ему с головой хватит (сколько там у нас хотя бы средняя ЗП, не говоря уж о медианной?). Может и в бонды США. Да, доходность там выше. Чтобы сравнивать одинаковые бумаги по ROI, возьмём годовые. 3.8% сейчас. С этого наш налог 23%. Остаётся 2.926%. Но это при нулевой девальвации гривны. Она вряд ли будет нулевой, поэтому налог нужно умножить ещё и на неё. Допустим, 10% (хотя тут паникёры вопят, что боятся на 15% гривнеОВГЗ в минус уйти). Это уже исходные 3% превращает в 2.84%. Для сравнения: долларовые годовые ОВГЗ сейчас в Сенсе с доходностью 2.9% бери - не хочу. Без налогов и комиссий за переводы (а они тоже сильно режут прибыльность, если инвестируем на годы, а не десятилетия). Но всё же покупать бонды СЩА и наслаждаться удивительно высокой доходностью вполне можно. Легально и понятно. Какого ещё механизма не хватает?
Додано: Сер 13 тра, 2026 18:04
О, Кінто десь огляди дає? Можна посилання?
А ось купони вони сьогодні затримують, редиски! )
Додано: Сер 13 тра, 2026 18:04
Купив трохи валютних $ в приваті до 30.03.28. Був здивований обмеженням на поповнення приват-вкладів на особу еквівалент 150 тис. Думав, що зможу трохи на один вклад, а трохи на другий. А прийшлось у два дні. За цей час майже розібрали ці папери. Не перевелись оптимісти на неньці.
