VASH написав:Із огляду Кінто вчорашнього розміщення "Мінфін залучив через ОВДП у вісім разів менше коштів, ніж тижнем раніше. За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 травня 2026 року до державного бюджету залучено 641,4 млн. грн. Залучення в гривні залишаються дуже малими. Є чіткі пояснення – це попереднє швидке сповзання курсу гривні, девальваційні очікування і низькі дохідності гривневих ОВДП. Міністерство фінансів прагне здешевити борг. Однак, дохідності ОВДП, включаючи валютні абсолютно неадекватні ризикам інвестування в них. Дохідність паперів, які розміщувались вчора, практично не змінилась в порівнянні з попередніми аукціонами."
О, Кінто десь огляди дає? Можна посилання? А ось купони вони сьогодні затримують, редиски! )
Всем шалом. Скажите пжлст. стоит ли через приложение МОНО банка покупать ОГВЗ? Интересует конская ли у них комиссия? Не дурят ли с процентами/выплатами? Одним словом выгодно ли через них брать бумаги? Был ли у кого то опыт работы с ними по ЦБ ? Заранее благодарен.
Странный вопрос. Комиссия зависит от ISIN (нулевая для военных, а для остальных скорее всего нет) и честно показывается в самом приложении перед покупкой. Считать ли её конской, а покупку выгодной - это каждый сам себе решает. Как минимум, если держать до погашения, то вряд ли получится в минус уйти. На выплаты никто пока не жаловался. У меня кореш недавно решил для себя открыть мир ОВГЗ - именно Моню в качестве первого дилера и выбрал. Ничего плохого не говорил.