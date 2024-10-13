Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 18:31

  moveton написав:
  Мда написав:Скажите пжлст. стоит ли через приложение МОНО банка покупать ОГВЗ? Интересует конская ли у них комиссия? Не дурят ли с процентами/выплатами? Одним словом выгодно ли через них брать бумаги?

Странный вопрос. Комиссия зависит от ISIN (нулевая для военных, а для остальных скорее всего нет) и честно показывается в самом приложении перед покупкой. Считать ли её конской, а покупку выгодной - это каждый сам себе решает. Как минимум, если держать до погашения, то вряд ли получится в минус уйти. На выплаты никто пока не жаловался. У меня кореш недавно решил для себя открыть мир ОВГЗ - именно Моню в качестве первого дилера и выбрал. Ничего плохого не говорил.

Скоріше мається на увазі 4% за покупку кредитними на сторонніх ресурсах як квазі-кеш. Тобто КЛ від моні сенсу нема.
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 18:37

  Ой+ написав:
Откуда такая идея про вопрос? При покупке на сторонних ресурсах приложение Мони используется разве что для подтверждения операции.
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 19:32

  moveton написав:
Большое спасибо за ответ.
Мда
 
Повідомлень: 82
З нами з: 30.12.09
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 20:00

  moveton написав:
Чисто філологічна:
«Че́рез» — это предлог, который указывает на преодоление пространства, времени или использование чего-либо в качестве инструмента

Покупка через приложение
Этот вариант подчеркивает, что приложение — это инструмент или канал, с помощью которого вы заказываете что-то внешнее (физические товары или услуги)

Покупка в приложении (In-app purchase)
Этот вариант чаще всего используется, когда речь идет о цифровом контенте или услугах внутри самой программы

Але якщо ви краще зрозуміли так сформульоване питання, то тільки радий.
