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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 05 вер, 2018 12:20 Итоги: Валюта 05.09.18



Австралийский доллар дорожает по отношению к валютам всех стран G10 после публикации сильных данных о ВВП страны.



Курс евро в среду по состоянию на 09.15 Киева находится на уровне $1,1585 по сравнению с $1,1582 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены поднялся до ¥111,5 с ¥111,41 накануне, пара евро-иена торгуется на уровне ¥129,15 иены по сравнению с ¥129,03 на закрытие предыдущей сессии.



Накануне долларовый индекс вырос на 0,3%, американская валюта выигрывает в связи с повышением спроса на валюты «тихой гавани» в связи с сохраняющимся давлением на emerging markets.



Курс доллара относительно турецкой лиры вырос в ходе торгов в среду на 0,2% - до 6,6861 лиры за $1, относительно мексиканского песо - на 0,3%, до 19,459 песо за $1.



Трейдеры также ждут очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 сентября.



Трейдеры полагают, что американский ЦБ поднимет ставку до 2-2,25% годовых на сентябрьском заседании.



Тем временем, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард во вторник выразил мнение, что Федрезерву не стоит продолжать подъем ставки.



«Экономика сейчас в довольно хорошем состоянии, и, я думаю, нам стоит прислушаться к сигналам от финансовых рынков, которые говорят, что нам стоит остановиться как раз там, где мы находимся в данный момент», - заявил Дж. Буллард в интервью Fox News.



Он отметил, в частности, сглаживание кривой доходности американских гособлигаций. «Кривая доходности сейчас слишком ровная. Я бы не хотел видеть инверсию кривой доходности в США, это обычно является предвестником ослабления экономического подъема», - сказал он.



В то же время, по словам Дж. Булларда, который в этом году не входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), он видит, что, как рынки, так и его коллеги по ФРС, считают очень высокой вероятность подъема ставки в сентябре.



Австралийский доллар незначительно укрепляется относительно американской валюты в среду, а также прибавляет по 0,1% к евро, иене и фунту стерлингов.

Курс доллара США составляет 1,3930 австралийского доллара по сравнению с 1,3932 доллара австралийского накануне.

ВВП Австралии во втором квартале 2018 года вырос максимальными темпами почти за 6 лет на фоне повышения потребительских расходов, а также увеличения добычи сырья благодаря правительственным программам развития инфраструктуры.

Объем ВВП в апреле-июне подскочил на 3,4% в годовом выражении - это самые высокие темпы роста с третьего квартала 2012 года, свидетельствуют опубликованные в среду данные Бюро статистики страны.

После этого игра на рынке вокруг идеи о том, что Резервный банк Австралии понизит ставку, сойдет на нет.



Золото ушло ниже $1200 во вторник.

Фьючерсы на золото упали ниже $1200 за унцию во вторник впервые за более чем неделю.



По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото снизилось на $7,60, или 0,6%, до $1199,10 за унцию, после того как “желтый металл” закрылся на $1206,70 за унцию в пятницу. Металл не опускался ниже $1200 с 23 августа.



По данным «Итогов», золото снизилось на 2,2% в августе, что представляет собой пятое последовательное ежемесячное снижение - самая длинная такая серия за последние пять лет.



Спрос на драгоценный металл снизился на фоне скачка в индексе промышленного производства Института управления поставками США до самого высокого уровня за последние десять лет, который поддержал курс доллара.



«”Медведи” по золоту снова начали действовать во вторник благодаря значительно более сильному доллару США», - сказал Лукман Отунуга, аналитик FXTM. - «С сильным долларом и ожиданиями от повышения ставок в США спрос на металл как актив с нулевой доходностью снизился еще больше, прогноз остается склонным к снижению. Устойчивая слабость ниже психологического уровня $ 1,200может открыть путь к $1 180».



Декабрьское серебро упало на 37,7 цента, или 2,6%, до $14,18 за унцию. Снизилось на 7,1% за август.



Индекс доллара США (USDX)во вторник торговался с ростом на 0,3% до 95,459 пункта. Индекс в августе вырос на 0,7% и за последние три месяца вырос на 1,7%.



Октябрьская платина упала на 1,1% до $778,20 за унцию, снизившись в августе на 6,6%, тогда как декабрьский палладий потерял почти 0,3% до $967,50 за унцию после роста на 4,5% в августе.



Доллар США вырос во вторник, так как давление на развивающиеся рынки продолжалось.



Индекс доллара США USDX вырос на 0,3% до 95,463 пункта, отступив от сессионных максимумов, но все же оставил основного соперника доллара — евро - на 1,5-недельном минимуме.



Евро снизился на 0,3% до $1,1577.



Доллар США получил дополнительный импульс от экономических данных, которые показали, что производство растет с наивысшим темпом за 14 лет.



Индекс деловой активности ISM в промышленности в США за август оказался максимальным с 2004 года. Курс доллара получил поддержку и установил новый локальный максимум против ряда основных валют. Впоследствии курс американской валюты несколько скорректировался.



Курс пары евро-доллар после падения до уровня $1,1528 поднялся к отметке $1,1580.



Курс пары фунт-доллар после падения до уровня $1,2809 скорректировался к уровню $1.2850.



Курсы «сырьевых» валют остаются под давлением.



Канцлер Германии Меркель заявила во вторник, что достижение соглашения с Великобританией является приоритетом, однако Великобритания не может рассчитывать на такие же права, как у нее были в составе Европейского Союза. Меркель не исключает неудачи на переговорах по Brexit, однако не желает этого. Меркель отметила, что этой осенью должна быть оформлена идея, как будет выглядеть соглашение с Великобританией.



В странах с развивающимися рынками доллар давил на местные валюты.



Южноафриканский рэнд показал один из худших результатов во вторник — доллар показал ралли более чем на 2% против него. Доллар торговался на уровне 15.3354 рэнда по сравнению с 14,8544 рэнда в понедельник вечером в Нью-Йорке.



Мексиканский песо также резко ослабел против доллара США, который торговался вечером вторника на уровне 19,3854 песо по сравнению с 19,1857 песо в понедельник.

Против Аргентинского песо доллар торговался на уровне 38,9528 песо, что на 2,3% больше, чем в понедельник.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 05 сентября повысился на 18,91 коп. и составил 68,4628 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в понедельник относительно доллара на 13,22 коп., на торгах вторника понизился на 11,47 коп., оказавшись на уровне 28,4930 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 14,52 коп., составил 28,5035 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,39/28,43 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар вырос в цене до 28,46/28,52, однако, через 5 минут, словно испугавшись своей решительности на межбанке «американец» откатился к цифре 28,45/28,50 UAH/USD.



Новая попытка роста, подняв цену СКВ до 28,47/28,52 UAH/USD, заставила НБУ около 10.30 Киева анонсировать валютный аукцион, цель которого восполнение дефицитного на моменте на рынке доллара. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки на участие надо было успеть подать до 12.20 Киева.



Рынок доллара на межбанке , не торопился реагировать на анонс, для начала сузив спред СКВ до 28,49/28,51, и лишь спустя час, к полудню, нехотя понизился к 28,48/28,50 UAH/USD, индицируя отток покупателей на аукцион и оставаясь на этой отметке до 12.50 Киева, когда начали появляться первые цифры результатов аукциона.



К 13.20 стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $53,50 млн., из которых удовлетворили $44,10 млн. Средневзвешенный курс составил 28,4844, цена отсечки – 28,4800, максимальный курс – 28,4925 UAH/USD.



Результаты аукциона подтвердили наличие заметного процента спекулятивной составляющей в недавних «зеленых» ралли. Мы также не исключаем откровенно враждебных отечественному валютному рынку действий в попытках раскачать рынок и дестабилизировать ситуацию на этом участке.



Дальнейшее поведение курса доллара, инициировавшего после 13.55 Киева «порционное» снижение, оказавшись к 15.00 на цифре 28,41/28,45 UAH/USD, укрепили нашу уверенность в «искусственности» последних курсовых «залетов» безналичного «американца».



Упомянутые цены оставались действующими до самого закрытия торгов на межбанке .



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,4930 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,52% с 28,0672 UAH/USD до 28,4930 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 сентября гривня overnight котировалась банками по 15,75/17,25% годовых (с 12.07 Киева - 15,75/17,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 сентября, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке 04-го из-за выходного дня в США (03-го Америка отмечала День труда) практически отсутствовал приток экспортной выручки из-за рубежа, создавая дефицит СКВ.



Во-вторых, в течение сессии наблюдались агрессивные покупки СКВ нерезидентами, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов.



В третьих, на стороне «зеленых быков» межбанка били ожидания пролонгации девальвационного тренда нацвалюты в среднесрочной перспективе.



В-четвертых, «бычий» тренд «зеленого» безнала был поддержан ростом курса наличного «американца».



Заметное некоторое замедление роста курса доллара на межбанке во вторник поясняется ограниченностью гривневого ресурса. Последнее подтверждалось снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 49 217,2 млн. грн. к отметке 49 007,6 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 сентября повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, 04-го работался доллар валютированием «сегодня», в режиме, более приемлемом участниками рынка в Украине.



Во-вторых, в торгах межбанка принял участие регулятор долларовой интервенцией под вывеской валютного аукциона, внеся свою лепту в общий рост ликвидности.



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (старт новой недели редко радует оборотами), была снята с повестки дня.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение 04 сентября в целом констатировал снижение наличной пары доллар-гривня. Сессия на наличном рынке стартовала с максимальных уровней цены, став следствием довольно раннего, около 10.30 Киева, достижения котировками безналичного «американца» на межбанке . Столь же ранний нацбанковский анонс о проведении валютного аукциона, вызвавший поначалу недоверие субъектов валютного межбанка, инициировал вначале медленное, а ближе к полудню, более динамичное снижение курса «зеленого» безнала, повлек за собой аналогичные процессы на наличном рынке.



Вышедшие около 13.20 все подробности валютного аукциона сорвали маски с истинных «виновников» «зеленого» ралли на межбанке. «Короли роста» оказались голыми, показав, что аукционный доллар, по цене ниже рыночной, за исключением немногочисленных нерезидентов, никому не нужен. Это, полагаю, сняло пелену с глаз слепо верящих к магию текущих котировок безналичного доллара на межбанке клиентов «налички», а динамичное падение «американца» на межбанке после 13.55 Киева окончательно уронило цену наличного доллара к исходу вторничной сессии.



При этом нелишне снова подчеркнуть: «клюнув» на внешние признаки «зеленого» отката на валютном межбанке, простодушные клиенты «налички» упустили из виду, что де-факто безналичный доллар по итогам сессии 04 сентября вырос в цене. На 11,47 коп. по средневзвешенному курсу. Все-таки, несмотря на предфинишное снижение, безналичную СКВ в первой половине дня довольно активно приобретали нерезиденты, на покупках которых «паразитировали» спекулянты.



Дилеры всех без исключения рынков вышеперечисленных городов рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж, которое, за исключением Запорожья, наконец-то принесло бонусы оборотам, продемонстрировавшим положительную динамику.



Рынок Запорожья констатировал потерю в итоговой ликвидности. Местные валютчики винят в этом локальное обострение гривнедефицита.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 1,0-8,0 коп. (лидировали в снижении рынки Запорожья и Днепра), офера стали ниже на 2,0-10,0 коп. (наиболее заметно падало предложение в Днепре и в столице).



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» за исключением Харькова, где эта позиция прибавила 5,0 коп., не претерпели изменений. Офера «зеленой» СКВ в течение суток выросли на 1,0-2,0 коп.



Таким образом, заметно опережая события на валютном межбанке, где в среду мы ожидаем как минимум попытку вхождения в полосу относительной стабильности, наличный «неформальный» рынок к вечеру вторника вернулся на уровни закрытия предыдущей сессии. В контексте предсказательских способностей этой ветки валютного рынка, думаю, есть определенные основания ожидать на сессии 05 сентября по «зеленому» безналу «боковика». Хотелось бы спрогнозировать небольшую реабилитацию гривни, однако, думаю, присутствующие на межбанке «варяги» своими покупками помешают отскоку нацвалюты.



Базовой причиной этого может стать двойная порция поступления экспортной выручки из-за рубежа. Удвоение произойдет из-за выходного дня 03 сентября в США, ставшего, как мы писали ранее, одной из причин вторничного дефицита безналичного доллара на межбанке, заставившего НБУ провести СКВ-интервенцию под вывеской валютного аукциона. Последний изрядно удивил своими результатами, и страна в очередной разу узнала «валютных героев».



Однако, мы отклонились от «генеральной» линии сюжета.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 04 сентября в целом отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 04 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,32/28,38 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,408/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях преобладания клиентского спроса при относительном равновесии покупок и продаж и низкой ликвидности.



К полудню, благодаря установлению относительной стабильности на «зеленых» торгах межбанка, сопровождаемой тамошней плавной коррекцией курса «американца», клиенты наличного рынка Днепра стали более охотно «сдавать» валюту, стимулируя ее коррекцию и выравнивая рынок в равновесие покупок и продаж.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня сузили спред за счет снижения оферов, составив: 28,40/28,45 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», несмотря на равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, последовав за стартовавшей с 13.55 Киева коррекцией безналичной пары доллар-гривня на межбанке.



Уже около 15.00 Киева на рынке Днепра действовали цены: 28,33/28,40 UAH/USD, евро – 32,75/32,90 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB.



К финишу на рынке Днепра цены еще больше просели, следуя за межбанком, на который ориентировались клиенты. При этом удалось сберечь сбалансированность рынка, что в комплекте с «медвежьи» послеобеденным трендом обеспечило рост ликвидности.



Последняя, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



В течение вторника биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 8,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера прибавили копейку.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,32/28,38 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта были вынуждены на старте торгов удовлетворять доминировавший из-за «зеленых быков» межбанка, клиентский спрос на доллар. Однако, довольно скорое, с 11.30 сводки с межбанка стали более «медвежьими», вызвав обратную реакцию клиентов опта, ставшими более активно предлагать валюту, что повлекло за собой закономерное снижение ее цен и выравнивание рынка в баланс спроса и оферов.



К обеденному перерыву на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,40/28,45 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На указанное время торговая активность «средняя», оптовый рынок в равновесии.



После обеда оптовики Днепра пролонгировали нисходящую динамику курса пар доллар-гривня евро-гривня, сохранив при этом баланс спроса и предложения.



«Медвежий» послеполуденный характер рынка в паре доллар-гривня и равновесие покупок и продаж оптовых партий «американца» стало главными причинами прогресса на участке ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 04 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 8,0 коп., офера стали ниже на 10,0 коп.



По сравнению с закрытием 03 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера выросли на 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 04 сентября уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечные потери обеих позиций.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение вторника пришлось заниматься нисходящей курсовой динамикой более ликвидной и популярной в Украине пары доллар-гривня, перманентно теряла в цене в соответствии с настроениями клиентов и межбанка, достаточно успешно стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшую с 09.00 Киева на мировом рынке forex коррекцию пары евро-доллар, в конечном счете уронившую ее ниже концептуальнозначимой отметки $1,1600 в локальную «яму» около 17.00 ($1,1530), констатировав пробитие вниз навязшего в зубах диапазона $1,1550-1,1850.



Поэтому, в наличной паре евро-гривня обе позиции в течение вторника потеряли по 10,0 коп.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1604 к отметке $1,1554, констатировав внутридневное его снижение на заметные 50 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли эту потерю, уронив в течение 04-го биды и офера наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 04 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1617, пара евро-доллар уже около 04.00 Киева упала к $1,1600, где пребывала до 07.00, инициировав с этого часа робкое ралли, ограничившееся касанием парой цифры $1,1610 около 09.00 Киева. Засим стартовала динамичная коррекция, уронившая пару к полудню до $1,1560, где евро пребывал до 16.00 Киева. С этого часа последовал новый этап снижения, результатом которого стало касание парой евро-доллар уровня $1,1530, где евро «барахтался» около часа. Вернувшись к росту незадолго до 18.00 Киева. Новое ралли пары уже на американской сессии рынка forex завершилось около 19.50 Киева консолидацией пары евро-доллар в диапазоне $1,1575-1,1580, который евро не покидал до 21.30 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евровалюта в течение суток торговалась в узком ценовом канале в паре с американским долларом на фоне слабых фундаментальных данных по производственной активности в еврозоне, а также выходного дня в США (Америка 03-го отмечала День труда).



Согласно отчету агентства IHS Markit, активность в производственном секторе Германии в августе оказалась слабее, чем предварительные данные. Так, окончательный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора снизился до 55,9 пункта против предварительного значения 56,1 пункта.



Напомню, что значение выше 50 указывает на рост активности. В IHS Markit отметили, что ряд компаний выразил опасения относительно геополитической ситуации в мире, особенно из-за введения пошлин.



В Италии также не все так гладко с аналогичным показателем. Рост активности в производственном секторе также застопорился в августе этого года. Согласно данным опроса итальянских компаний, прежде всего беспокойство связано с экономическими планами нового правительства Италия, а также с напряженностью в мировой торговле. Согласно отчету IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Италии в августе 2018 года упал до 50,1 пункта c 51,5 пункта в июле.



В целом по еврозоне индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы снизился в августе до 54,6 пункта, что полностью совпало с прогнозами экономистов.



Напомним, что еще в июле производственный PMI еврозоны составлял 55,1 пункта.

Снижение активности может оказать давление на экономический рост еврозоны, который только начал набирать обороты в этом году после провального 1-го квартала.



Что касается технической картины пары евро-доллар, то она осталась без изменений по сравнению более ранним прогнозом.



Прорыв поддержки в районе $1,1590 приведет к новой волне снижения в рисковых активах с тестом минимумов $1,1535 и $1,1490.



Британский фунт также снизился против доллара США и остается под давление. Слабые данные по производственной сфере привели к еще большему давлению на фунт после падения оптимизма, связанного с заключением торгового соглашения между ЕС и Великобританией. Согласно отчету компании Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Великобритании в августе этого года снизился до 52,8 пункта с 53,8 пункта в июле. Экономисты ожидали, что в августе показатель составит 53,7 пункта.



Курс доллара США продолжает уверенно повышаться в ходе европейских торгов во вторник в качестве «безопасной гавани» на фоне сохраняющегося давления на валюты emerging markets.



ВВП ЮАР во втором квартале сократился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом после падения на пересмотренные 2,6% в первом квартале, свидетельствуют обнародованные во вторник официальные данные. Снижение на протяжении двух кварталов подряд соответствует определению технической рецессии в экономике.



Ранее такая ситуация наблюдалась в 2009 году. В конце 2016 года сообщалось о начале рецессии, однако затем данные были пересмотрены.



Евро по состоянию на 15.20 Киева в районе $1,1557 против $1,1612 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в районе ¥128,57 по сравнению со ¥129,05 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥111,24 против ¥111,07 в понедельник.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,39%.



Индикатор USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, подскочил на 0,42%, оказавшись в указанный час на цифре 95,57 пункта.



Южноафриканский рэнд во вторник демонстрирует наихудшие темпы снижения к доллару, упав почти на 2,5%.



На торгах в Европе американский доллар продолжает удерживать позиции в «плюсе» против всех основных валют. Новые волнения по Brexit и слабый индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании вызвали ослабление британского фунта до $1,2814. Он спровоцировал падение других пар. В августе индекс PMI в строительном секторе снизился до 52,9 с 55,8 в июле (прогноз был 55,0).



Возобновившийся спрос на доллар США спровоцировал снижение пары евро-доллар до 1,1550. Его укрепление дополнительно стимулировал рост доходности американских облигаций до 2,88%. По состоянию на 18.35 Киева евро стоит $1,1558.



Штаты после длинных выходных опубликуют данные по индексу ISM в производственном секторе. Ожидается падение показателя до 57,7 в августе с 58,1 в июле.



Курс евро достиг поддержки на отметке $1,1555. Падение от $1,1628 до $1,1557 примерно составляет чуть больше 61,8% от падения с $1,1690 до $1,1585.

При сохранении давления «евромедведи» нацелятся на уровень $1,1524. Если рассматривать коррекционное движение, то целевым уровнем выступит $1,1585.



Итак, пара евро-доллар вышла вниз из локального восходящего тренда на отработке «медвежьей «дивергенции MACD.



Ждем продолжения отработки дивергенции, попытки пары протестировать поддержку диапазона, отметку $1,15. В случае пробития уровня $1,15 следующая поддержка на цифре $1,13.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную десятикопеечную коррекцию бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 04 сентября ни по спросу ни по предложению



Торги рублем во вторник оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,408/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившимся с закрытия понедельника спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 сентября по спросу и по предложению не изменились.



Как мы указывали ранее, в ход торгов валютного межбанка вмешался календарь. С одной стороны Америка отмечала 03 сентября День труда, затруднив движение экспортных твердовалютных средств. На счета субъектов внешнеторговой деятельности, с другой, у держателей наших казенных бумаг нерезидентов стартовал сезон репатриации дивидендов. На Западе гривню пристроить сложно, поэтому начав с понедельника, «варяги» инициировали покупку СКВ, конвертируя гривню дивидендов в более надежную СКВ. Последнее происходило на фоне падения притока экспортной выручки из-за рубежа и всеобщего ожидания пролонгации девальвационного процесса у нашей нацвалюты.



Нехватку доллара на межбанке по «календарной» причине попытался устранить регулятор анонсировав прогнозированный валютный аукцион. Еще раз подчеркнем: речь идет не о банальном «сглаживании» курсовых колебаний, на которое перманентно ссылаются клерки НБУ, а о простом «техническом» дефиците СКВ.



В синхроне с безналичным долларом рос в цене его наличный «родственник», ведомый вверх оперативно реагирующими на сводки с валютного межбанка клиентами наличного рынка.



Поскольку в числе основных «виновников» нынешнего «зеленого» ралли межбанка стал календарь, он, по всей видимости, за это и рассчитается на ближайших торгах безналичным «американцем», поставив на рынке двойную порцию предложения экспортной выручки. Это дает определенную надежду дождаться на торгах среды если не отката на рынке безналичного доллара, то, во всяком случае, периода относительной стабильности.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,41/28,45 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.10 Киева повысились и обосновались на уровне 28,45/28,48 UAH/USD.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки заметного расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 49 007 млн. грн. к отметке 50 934,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Не исключено, это следствие состоявшегося погашения Минфином гривневых ОВГЗ.



К 10.13 безналичный рынок доллара понизил действующие цены «американца» до 28,37/28,42 UAH/USD. Текущая ликвидность низкая. На рынке появились нерезиденты.



Около 10.19 Киева курс СКВ, возобновив рост, оказался на цифре 28,43/28,46 UAH/USD



По состоянию на 10.37 цена доллара на межбанке понизилась, оказавшись на отметке 28,41/28,44 UAH/USD. К этому часу в торгах принимают участие все: и «варяги» и резиденты».



К 11.03 курсовые движения на межбанке затихли, пара доллар-гривня консолидировалась на уровне 28,42/28,44 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной торговлей. На моменте обороты выше вторничных. Спрос со стороны нерезидентов компенсируется двойным объемом поступления экспортной выручки из-за рубежа, отложенной с понедельника.



Около 11.21 котировки безналичного доллара понизились к 28,39/28,42 UAH/USD, индицируя появление на рынке системных продавцов валюты.



Дополуденная попытка спекулянтов поднять цены СКВ на межбанке, пресеченная выросшими оферами «экспортного» доллара, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, на что намекали не изменившиеся с уровня 15,75/17,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта застывшая динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.40 котировки доллара на межбанке , сохранив нисходящий тренд, оказались на цифре 28,37/28,40 UAH/USD, сопровождаясь продажами экспортеров. К этому часу покупки «варягов» пошли на убыль.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 8,57 коп., составив 28,4178 UAH/USD.



На этом фоне котировки безналичного «американца» не покинули отметку 28,37/28,40 UAH/USD. На моменте (к 12.27 Киева) регулятора на межбанке не видели.



После 13.07 цена безналичного доллара не претерпела существенных изменений, оказавшись на уровне 28,38/28,40 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.08 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром в среду (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 сентября с уровней: доллар – 28,15/28,45 UAH/USD, евро – 32,40/33,05 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 04 сентября по спросу понизился на 20,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 04 сентября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1582, просев до $1,1580 на закрытии азиатской сессии форекса и упав до отметки $1,1566 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,33/28,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 7,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 сентября спрос и офера потеряли по 10,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 05 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,33/28,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 7,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 сентября спрос и офера потеряли по 10,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 05 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



На 12.09 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены на доллар и евро на фоне равновесия покупок и продаж «американца» при невысокой ликвидности: 28,30/28,35 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR.



По состоянию на 12.14 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении некоторого преобладания клиентского «приноса» на фоне стабильных долларовых цен: 28,32/28,40 UAH/USD, евро – 32,65/32,90 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB.



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,32/28,37 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», несмотря на равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,31/28,40 UAH/USD, евро – 32,75/32,90 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB, Киев опт 28,30/28,35 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,30/28,35 UAH/USD, евро (опт) 32,75/32,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,75/32,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,25/28,40 UAH/USD, евро – 32,50/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 28,32/28,38 UAH/USD, розница – 28,30/28,42 UAH/USD; Запорожье – 28,32/28,40 UAH/USD; евро – 32,72/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,415 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Доллар США стабилен относительно евро на торгах в среду утром, однако укрепляется к иене и ряду валют emerging markets, включая турецкую лиру и мексиканский песо.Австралийский доллар дорожает по отношению к валютам всех стран G10 после публикации сильных данных о ВВП страны.Золото ушло ниже $1200 во вторник.Фьючерсы на золото упали ниже $1200 за унцию во вторник впервые за более чем неделю.Доллар США вырос во вторник, так как давление на развивающиеся рынки продолжалось.Индекс доллара США USDX вырос на 0,3% до 95,463 пункта, отступив от сессионных максимумов, но все же оставил основного соперника доллара — евро - на 1,5-недельном минимуме.Евро снизился на 0,3% до $1,1577.Доллар США получил дополнительный импульс от экономических данных, которые показали, что производство растет с наивысшим темпом за 14 лет.Индекс деловой активности ISM в промышленности в США за август оказался максимальным с 2004 года. Курс доллара получил поддержку и установил новый локальный максимум против ряда основных валют. Впоследствии курс американской валюты несколько скорректировался.Курс пары евро-доллар после падения до уровня $1,1528 поднялся к отметке $1,1580.Курс пары фунт-доллар после падения до уровня $1,2809 скорректировался к уровню $1.2850.Курсы «сырьевых» валют остаются под давлением.Канцлер Германии Меркель заявила во вторник, что достижение соглашения с Великобританией является приоритетом, однако Великобритания не может рассчитывать на такие же права, как у нее были в составе Европейского Союза. Меркель не исключает неудачи на переговорах по Brexit, однако не желает этого. Меркель отметила, что этой осенью должна быть оформлена идея, как будет выглядеть соглашение с Великобританией.В странах с развивающимися рынками доллар давил на местные валюты.Южноафриканский рэнд показал один из худших результатов во вторник — доллар показал ралли более чем на 2% против него. Доллар торговался на уровне 15.3354 рэнда по сравнению с 14,8544 рэнда в понедельник вечером в Нью-Йорке.Мексиканский песо также резко ослабел против доллара США, который торговался вечером вторника на уровне 19,3854 песо по сравнению с 19,1857 песо в понедельник.Против Аргентинского песо доллар торговался на уровне 38,9528 песо, что на 2,3% больше, чем в понедельник.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,52% с 28,0672 UAH/USD до 28,4930 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 04 сентября гривня overnight котировалась банками по 15,75/17,25% годовых (с 12.07 Киева - 15,75/17,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 04 сентября, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, на межбанке 04-го из-за выходного дня в США (03-го Америка отмечала День труда) практически отсутствовал приток экспортной выручки из-за рубежа, создавая дефицит СКВ.Во-вторых, в течение сессии наблюдались агрессивные покупки СКВ нерезидентами, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов.В третьих, на стороне «зеленых быков» межбанка били ожидания пролонгации девальвационного тренда нацвалюты в среднесрочной перспективе.В-четвертых, «бычий» тренд «зеленого» безнала был поддержан ростом курса наличного «американца».Заметное некоторое замедление роста курса доллара на межбанке во вторник поясняется ограниченностью гривневого ресурса. Последнее подтверждалось снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 49 217,2 млн. грн. к отметке 49 007,6 млн. грн.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 сентября повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, 04-го работался доллар валютированием «сегодня», в режиме, более приемлемом участниками рынка в Украине.Во-вторых, в торгах межбанка принял участие регулятор долларовой интервенцией под вывеской валютного аукциона, внеся свою лепту в общий рост ликвидности.В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (старт новой недели редко радует оборотами), была снята с повестки дня.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение 04 сентября в целом констатировал снижение наличной пары доллар-гривня. Сессия на наличном рынке стартовала с максимальных уровней цены, став следствием довольно раннего, около 10.30 Киева, достижения котировками безналичного «американца» на межбанке . Столь же ранний нацбанковский анонс о проведении валютного аукциона, вызвавший поначалу недоверие субъектов валютного межбанка, инициировал вначале медленное, а ближе к полудню, более динамичное снижение курса «зеленого» безнала, повлек за собой аналогичные процессы на наличном рынке.Вышедшие около 13.20 все подробности валютного аукциона сорвали маски с истинных «виновников» «зеленого» ралли на межбанке. «Короли роста» оказались голыми, показав, что аукционный доллар, по цене ниже рыночной, за исключением немногочисленных нерезидентов, никому не нужен. Это, полагаю, сняло пелену с глаз слепо верящих к магию текущих котировок безналичного доллара на межбанке клиентов «налички», а динамичное падение «американца» на межбанке после 13.55 Киева окончательно уронило цену наличного доллара к исходу вторничной сессии.При этом нелишне снова подчеркнуть: «клюнув» на внешние признаки «зеленого» отката на валютном межбанке, простодушные клиенты «налички» упустили из виду, что де-факто безналичный доллар по итогам сессии 04 сентября вырос в цене. На 11,47 коп. по средневзвешенному курсу. Все-таки, несмотря на предфинишное снижение, безналичную СКВ в первой половине дня довольно активно приобретали нерезиденты, на покупках которых «паразитировали» спекулянты.Дилеры всех без исключения рынков вышеперечисленных городов рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж, которое, за исключением Запорожья, наконец-то принесло бонусы оборотам, продемонстрировавшим положительную динамику.Рынок Запорожья констатировал потерю в итоговой ликвидности. Местные валютчики винят в этом локальное обострение гривнедефицита.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 1,0-8,0 коп. (лидировали в снижении рынки Запорожья и Днепра), офера стали ниже на 2,0-10,0 коп. (наиболее заметно падало предложение в Днепре и в столице).По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» за исключением Харькова, где эта позиция прибавила 5,0 коп., не претерпели изменений. Офера «зеленой» СКВ в течение суток выросли на 1,0-2,0 коп.Таким образом, заметно опережая события на валютном межбанке, где в среду мы ожидаем как минимум попытку вхождения в полосу относительной стабильности, наличный «неформальный» рынок к вечеру вторника вернулся на уровни закрытия предыдущей сессии. В контексте предсказательских способностей этой ветки валютного рынка, думаю, есть определенные основания ожидать на сессии 05 сентября по «зеленому» безналу «боковика». Хотелось бы спрогнозировать небольшую реабилитацию гривни, однако, думаю, присутствующие на межбанке «варяги» своими покупками помешают отскоку нацвалюты.Базовой причиной этого может стать двойная порция поступления экспортной выручки из-за рубежа. Удвоение произойдет из-за выходного дня 03 сентября в США, ставшего, как мы писали ранее, одной из причин вторничного дефицита безналичного доллара на межбанке, заставившего НБУ провести СКВ-интервенцию под вывеской валютного аукциона. Последний изрядно удивил своими результатами, и страна в очередной разу узнала «валютных героев».Однако, мы отклонились от «генеральной» линии сюжета.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 04 сентября в целом отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 04 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,32/28,38 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,408/0,415 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях преобладания клиентского спроса при относительном равновесии покупок и продаж и низкой ликвидности.К полудню, благодаря установлению относительной стабильности на «зеленых» торгах межбанка, сопровождаемой тамошней плавной коррекцией курса «американца», клиенты наличного рынка Днепра стали более охотно «сдавать» валюту, стимулируя ее коррекцию и выравнивая рынок в равновесие покупок и продаж.Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня сузили спред за счет снижения оферов, составив: 28,40/28,45 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», несмотря на равновесие покупок и продаж.После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, последовав за стартовавшей с 13.55 Киева коррекцией безналичной пары доллар-гривня на межбанке.Уже около 15.00 Киева на рынке Днепра действовали цены: 28,33/28,40 UAH/USD, евро – 32,75/32,90 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB.К финишу на рынке Днепра цены еще больше просели, следуя за межбанком, на который ориентировались клиенты. При этом удалось сберечь сбалансированность рынка, что в комплекте с «медвежьи» послеобеденным трендом обеспечило рост ликвидности.Последняя, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.В течение вторника биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 8,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера прибавили копейку.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,32/28,38 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта были вынуждены на старте торгов удовлетворять доминировавший из-за «зеленых быков» межбанка, клиентский спрос на доллар. Однако, довольно скорое, с 11.30 сводки с межбанка стали более «медвежьими», вызвав обратную реакцию клиентов опта, ставшими более активно предлагать валюту, что повлекло за собой закономерное снижение ее цен и выравнивание рынка в баланс спроса и оферов.К обеденному перерыву на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,40/28,45 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На указанное время торговая активность «средняя», оптовый рынок в равновесии.После обеда оптовики Днепра пролонгировали нисходящую динамику курса пар доллар-гривня евро-гривня, сохранив при этом баланс спроса и предложения.«Медвежий» послеполуденный характер рынка в паре доллар-гривня и равновесие покупок и продаж оптовых партий «американца» стало главными причинами прогресса на участке ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.На протяжении 04 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 8,0 коп., офера стали ниже на 10,0 коп.По сравнению с закрытием 03 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера выросли на 1,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 04 сентября уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечные потери обеих позиций.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение вторника пришлось заниматься нисходящей курсовой динамикой более ликвидной и популярной в Украине пары доллар-гривня, перманентно теряла в цене в соответствии с настроениями клиентов и межбанка, достаточно успешно стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшую с 09.00 Киева на мировом рынке forex коррекцию пары евро-доллар, в конечном счете уронившую ее ниже концептуальнозначимой отметки $1,1600 в локальную «яму» около 17.00 ($1,1530), констатировав пробитие вниз навязшего в зубах диапазона $1,1550-1,1850.Поэтому, в наличной паре евро-гривня обе позиции в течение вторника потеряли по 10,0 коп.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную десятикопеечную коррекцию бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 04 сентября ни по спросу ни по предложениюТорги рублем во вторник оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,408/0,415 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившимся с закрытия понедельника спросу и предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 сентября по спросу и по предложению не изменились.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,41/28,45 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.10 Киева повысились и обосновались на уровне 28,45/28,48 UAH/USD.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки заметного расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 49 007 млн. грн. к отметке 50 934,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Не исключено, это следствие состоявшегося погашения Минфином гривневых ОВГЗ.К 10.13 безналичный рынок доллара понизил действующие цены «американца» до 28,37/28,42 UAH/USD. Текущая ликвидность низкая. На рынке появились нерезиденты.Около 10.19 Киева курс СКВ, возобновив рост, оказался на цифре 28,43/28,46 UAH/USDПо состоянию на 10.37 цена доллара на межбанке понизилась, оказавшись на отметке 28,41/28,44 UAH/USD. К этому часу в торгах принимают участие все: и «варяги» и резиденты».К 11.03 курсовые движения на межбанке затихли, пара доллар-гривня консолидировалась на уровне 28,42/28,44 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной торговлей. На моменте обороты выше вторничных. Спрос со стороны нерезидентов компенсируется двойным объемом поступления экспортной выручки из-за рубежа, отложенной с понедельника.Около 11.21 котировки безналичного доллара понизились к 28,39/28,42 UAH/USD, индицируя появление на рынке системных продавцов валюты.Дополуденная попытка спекулянтов поднять цены СКВ на межбанке, пресеченная выросшими оферами «экспортного» доллара, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, на что намекали не изменившиеся с уровня 15,75/17,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта застывшая динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 11.40 котировки доллара на межбанке , сохранив нисходящий тренд, оказались на цифре 28,37/28,40 UAH/USD, сопровождаясь продажами экспортеров. К этому часу покупки «варягов» пошли на убыль.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 8,57 коп., составив 28,4178 UAH/USD.На этом фоне котировки безналичного «американца» не покинули отметку 28,37/28,40 UAH/USD. На моменте (к 12.27 Киева) регулятора на межбанке не видели.После 13.07 цена безналичного доллара не претерпела существенных изменений, оказавшись на уровне 28,38/28,40 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.08 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром в среду (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 сентября с уровней: доллар – 28,15/28,45 UAH/USD, евро – 32,40/33,05 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с 04 сентября по спросу понизился на 20,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 04 сентября по спросу и по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1582, просев до $1,1580 на закрытии азиатской сессии форекса и упав до отметки $1,1566 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,33/28,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 7,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 сентября спрос и офера потеряли по 10,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 05 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,33/28,40 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 7,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 сентября спрос и офера потеряли по 10,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 05 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.На 12.09 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены на доллар и евро на фоне равновесия покупок и продаж «американца» при невысокой ликвидности: 28,30/28,35 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR.По состоянию на 12.14 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении некоторого преобладания клиентского «приноса» на фоне стабильных долларовых цен: 28,32/28,40 UAH/USD, евро – 32,65/32,90 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB.Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились, составив: 28,32/28,37 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», несмотря на равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,31/28,40 UAH/USD, евро – 32,75/32,90 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB, Киев опт 28,30/28,35 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,30/28,35 UAH/USD, евро (опт) 32,75/32,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,75/32,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,25/28,40 UAH/USD, евро – 32,50/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 28,32/28,38 UAH/USD, розница – 28,30/28,42 UAH/USD; Запорожье – 28,32/28,40 UAH/USD; евро – 32,72/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,415 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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