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Терминалы самообслуживания

Терминалы самообслуживания
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:52

  MASolomko написав:У команды финтеха на уме открытие железного банка и фитнеса. После этого, возможно, и ibox-банк запустят. ИМХО
на туманном альбионе еще замес
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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