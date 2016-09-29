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Путешествия в отдаленные экзотические края
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Нед 04 лис, 2018 19:59
Ratatui написав: Stringer написав:
Путешествие в перу прямо противоположно отдыху. Оказалось, что 10 днй это очень мало. Если кто поедет посмотреть священную долину инков - в мачу пикчу ни в коем случае не лезьте на сами горы мачу пикчу и тем более уайну пикчу... ну в смысле если вы не профессионалы в альпинизме. Помимо того, что это долго и тяжело - на следующий день вы не сможете смотреть без ужаса на ступеньки в гостинице или хостеле. Но если кто решится - обязательно берите обувь с толстой подошвой и все лишнее оставьте в гостинице или в камере хранения. В альянтаймтамбо лучше ехать накануне посещения мачу пикчу, вечером, чтобы переночевав, часов в пять утра встать в очередь на автобус. Несмотря на то что очереди на автобус, как туда так и обратно, громадные, двигаются они быстро - автобусы едут один за одним.
Рекомендую к посещению оазис в уакачино. Просто детский восторг. Оазис как в арабских сказках описывают - внизу озеро, деревья, рестораны, гостиницы и пр., а вокруг 50 метровые песчаные барханы, по которым катаешься на багах и на досках.
Если забираться так далеко то наверное надо дней на 20-30. За 10 дней это галопом по европам.
Точно - три недели оптимально - неделя священная долина инков, дней пять на джунгли по реке, два дня тикикака (ехать далеко), уакачино, лима и перерывы между этим всем
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Stringer
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Додано: Суб 10 лис, 2018 22:59
Stringer написав:
К примеру могу рассказать, что весной совершил круиз по карибским островам, это был второй мой круиз по карибам. Первый был лет 6 назад, наше судно отходило от Доминиканы и сам круиз стоил каких то смешных денег - типа 800 долларов каюта сюит, с посещением сент мартина, Арубы, венесуэльского острова Маргарита, доминики и арубы.
В этот раз решили ещё побывать в США, поэтому летели через Нью-Йорк в форт лодердейл, туда лететь дешевле чем на Майами, откуда отходил наш лайнер. Посетили Ямайку, Багамы, джождтаун и ещё один частный остров на каймановых островах. На Ямайке были на водопадах и бобслее в национальном парке, плавали со скатами в Джорджтауне, на Багамах - Атлантис... ну это то, что является визиткой багамских островов.
А в каких интересных местах побывали вы?
Прочел на одном дыхании, спасибо
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oleg_art
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Додано: Суб 24 лис, 2018 16:27
Пока не забыл - впервые столкнулся с таким.
В перу в очень многих местах - в мелких гостиницах, магазинах, турлавках, небольших ресторанах, при оплате банковской картой добавляют от 5 до 10% от стоимости. Причём вешают на двери, стены рекламы, что мол принимаем оплату картами. Разный процент может быть для разных мпс. Вот такие вот мошенники. Уж лучше просто бы не принимали карты, как во многих странах третьего мира. Так что при выборе гостиницы, ресторана или покупок, для начала надо спрашивать - есть ли комиссии при оплате картой
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Stringer
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Додано: Суб 15 гру, 2018 21:12
Stringer написав:
Пока не забыл - впервые столкнулся с таким.
В перу в очень многих местах - в мелких гостиницах, магазинах, турлавках, небольших ресторанах, при оплате банковской картой добавляют от 5 до 10% от стоимости. Причём вешают на двери, стены рекламы, что мол принимаем оплату картами. Разный процент может быть для разных мпс. Вот такие вот мошенники. Уж лучше просто бы не принимали карты, как во многих странах третьего мира. Так что при выборе гостиницы, ресторана или покупок, для начала надо спрашивать - есть ли комиссии при оплате картой
Здравствуйте!
Как я понимаю, вы уже вернулись из Перу. Вы страховались? Можете сказать - у кого? Может, изучали вопрос - какой ассистанс лучше для Лат. Америки?
Если не секрет - какой был межконтинентальный перелет и во сколько вам обошелся?
Спасибо
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la9
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Додано: Суб 15 гру, 2018 21:26
la9 написав:
Stringer написав:Пока не забыл - впервые столкнулся с таким.
В перу в очень многих местах - в мелких гостиницах, магазинах, турлавках, небольших ресторанах, при оплате банковской картой добавляют от 5 до 10% от стоимости. Причём вешают на двери, стены рекламы, что мол принимаем оплату картами. Разный процент может быть для разных мпс. Вот такие вот мошенники. Уж лучше просто бы не принимали карты, как во многих странах третьего мира. Так что при выборе гостиницы, ресторана или покупок, для начала надо спрашивать - есть ли комиссии при оплате картой
Здравствуйте!
Как я понимаю, вы уже вернулись из Перу. Вы страховались? Можете сказать - у кого? Может, изучали вопрос - какой ассистанс лучше для Лат. Америки?
Если не секрет - какой был межконтинентальный перелет и во сколько вам обошелся?
Спасибо
самое лучшее предложение на рынке - укрэксимбанк, годовая страховка голд на 30 дней за 205 грн. только для этого надо быть клиентом эксима, но там сейчас такие привлекательные ставки, что грех им не стать.
Перелёт был Харьков-Варшава-Нью-Йорк-панама-Лима достаточно утомительный, стоимость не превышала 1600$ на одного, точно не помню, но лучше искать варианты через Амстердам или Брюссель- мы поздно спохватились и нормальных билетов там уже не было.
Задача - недорого добраться до Брюсселя и Амстердама, а оттуда прямые рейсы в Лиму
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Stringer
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Додано: Суб 15 гру, 2018 21:31
Stringer написав:
самое лучшее предложение на рынке - укрэксимбанк, годовая страховка голд на 30 дней за 205 грн. только для этого надо быть клиентом эксима, но там сейчас такие привлекательные ставки, что грех им не стать.
Перелёт был Харьков-Варшава-Нью-Йорк-панама-Лима достаточно утомительный, стоимость не превышала 1600$ на одного, точно не помню, но лучше искать варианты через Амстердам или Брюссель- мы поздно спохватились и нормальных билетов там уже не было.
А кто страховщик у симы?
1600 - довольно дорого...
А чтобы лететь транзитом через Нью-Йорк - виза ведь нужна американская?
И скажите - в Панаме транзит, видимо, очень быстрый, 1 час, да? Успели?
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la9
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