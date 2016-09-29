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Путешествия в отдаленные
экзотические края

Путешествия в отдаленные экзотические края
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 13:25

Ratatui

Это точно, но зато такой адреналин))) За 10 дней в принципе собраться - легко) У меня подруга в путешествие с семьей за сутки собралась и это с ребенком))
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:14

А что подразумевается под совами - экзотические края? Какие именно это края?
iokogamma
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 11:42

  iokogamma написав:А что подразумевается под совами - экзотические края? Какие именно это края?

Любые, куда не летают регулярные или чартерные рейсы из украины, не продают массово путёвки и выходящие за радиус 5000 км
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 23:01

Ratatui
кто был на кубе?
InnaValz67
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:54

Re: Путешествия в отдаленные экзотические края

Все, накрылся зарубежный туризм минимум на три месяца :-(
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:00

  InnaValz67 написав:Ratatui
кто был на кубе?

я
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 08:28

  Stringer написав:Все, накрылся зарубежный туризм минимум на три месяца :-(

Примечательно, но даже непосредственно перед закрытием неба у операторов не было каких-либо скидок на туры, не говоря уже о тотальном снижении цен. Разве что, кроме Китая. Интересовался у одного азаиатского оператора недавно.

Думал, слетать куда-нибудь по демпинговым ценам... ага, как же...

Вот интересно, это наша "национальная особенность" или во всем мире такая ценовая политика?
la9
 
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