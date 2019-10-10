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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:22

  Stringer написав:Ну риск в этом деле не наш случай - у меня стыковка не только в дохе, но и в стамбуле, да ещё и обратно наверняка в сиднее прийдется посидеть. Так что заказал перевыпуск ;-)


ну если че то по 30 баксов за визит и можно сидеть везде, и в дохе и в стамбуле и в сиднее))) :lol:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:27

  Жека79 написав:
  Stringer написав:Ну риск в этом деле не наш случай - у меня стыковка не только в дохе, но и в стамбуле, да ещё и обратно наверняка в сиднее прийдется посидеть. Так что заказал перевыпуск ;-)


ну если че то по 30 баксов за визит и можно сидеть везде, и в дохе и в стамбуле и в сиднее))) :lol:

Но нашару как то приятнее :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:46

Re: Лаунж Кей

  Flamingo написав:Не могу сейчас найти - но помню что читал где-то что первое посещение Лаунжа после 1 августа, если в этом году не использовали ни разу свои проходы - бесплатно и без контроля трат.

Такое могли предлагать отдельные сердобольные банки. Сама Visa таких "сорри бонусов" вроде не давала. Что интересно, как-то в категорию таких сердобольных банков попал даже ПБ, когда предлагал компенсировать 1 посещение бизнес-зала в зоне внутренних рейсов Борисполя, когда он стал недоступен по MasterCard Platinum.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:00

  Жека79 написав:Я не хочу спорить, но возможно вы ошибаетесь. Мне самому очень интересно узнать результат.

Банки относятся к таким вопросам очень скурпулезно, и если банк пишет что по такой то карте доступны такие то условия, то скорее всего так оно и есть. А если их нет, то их не будет.

Видели часто ссылку где внизу маленькими буквами написано--За умови підключення послуги банком-емітентом??? Вот не исключено что мастер у укрэксима подключен, а виза нет. В любом случае у вас должен быть консьерж сервис--задайте ему этот вопрос. Но я почему то уверен если бы у Симы была возможность сдачи багажа по визе, они бы это написали, как сделали это у мастера

З Mastercard простіше - є чат-бот на фейсбуці, там по біну можна перевірити, які послуги підключені банком. У Visa, здається, загального бота немає, банк може зробити свій окремий.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:10

Боты от Визы

От моего банка прилетела "малява", что с 1 октября Виза для Украины открыла для пользователей премиум карт (от платинума и выше) консьерж-сервис в популярных мессенджерах в виде чат ботов. Боты есть в вайбере, телеграмм и фэйсбуке. Имя - VisaUkraine . Кто любит телефонное общение - +380443000503. Вопросы по программам визы (фастлайн, лаунжкэй, убер, упаковка багажа и т.п.) можно задавать туда. В частности на мой вопрос куда мне обращаться по FastLine в Борисполе, учитывая что моей авиакомпании Qatar airlines нет ни в списке по стойке №48, ни в списке где услуга предоставляется на стойках авикомпаний, оператор попросила полчаса на решение вопроса, а потом сообщила следующее: "я позвонила в fastline в Борисполе и мне ответили, что они обслуживают авиакомпанию Qatar airlines. Услуга доступна картам Visa Infinite и Visa Signature. Вы проходите на 48 стойку, где проверяют вашу карту и если все условия выполнены, проходите вне очереди."

В общем рекомендую в случае вопросов обращаться к ним. При этом на начальном этапе попросят дать Ваши ФИО, номер телефона, название банка, выпустившего Вам премиальную Визу, и максимальный класс карты Виза, которым Вы обладаете.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:59

Re: Лаунж Кей

Тут моно решил психануть. Обещают платиновую визу с фишками как у инфинити (безлимитный ланж ки, страховка на мульён) и всего за 3500 в год. Изюминкой является то, что нет необходимости совершать оборот не то что в 20к, а даже в 5 (в сети упоминаний нигде не нашел, пишу со слов поддержки).
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:07

Re: Лаунж Кей

  maxim2014 написав:Изюминкой является то, что нет необходимости совершать оборот не то что в 20к, а даже в 5 (в сети упоминаний нигде не нашел, пишу со слов поддержки).

На первый взгляд выглядит сомнительно, хотя практически такая возможность, вероятно, есть. По крайней мере, знаю, что детские платины и элит MC от Правэкса не проверяются на траты.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:12

Re: Лаунж Кей

притом по бину карту обещают "кредитную инфинити".
На вопрос почему ж тогда в тарифах сказано что платинум - вразумительного ничего ответить не смогли. мол тариф платинум, но с начинкой от инфинити. маразм какой-то.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:13

  Flamingo написав:От моего банка прилетела "малява", что с 1 октября Виза для Украины открыла для пользователей премиум карт (от платинума и выше) консьерж-сервис в популярных мессенджерах в виде чат ботов. Боты есть в вайбере, телеграмм и фэйсбуке. Имя - VisaUkraine . Кто любит телефонное общение - +380443000503. Вопросы по программам визы (фастлайн, лаунжкэй, убер, упаковка багажа и т.п.) можно задавать туда. В частности на мой вопрос куда мне обращаться по FastLine в Борисполе, учитывая что моей авиакомпании Qatar airlines нет ни в списке по стойке №48, ни в списке где услуга предоставляется на стойках авикомпаний, оператор попросила полчаса на решение вопроса, а потом сообщила следующее: "я позвонила в fastline в Борисполе и мне ответили, что они обслуживают авиакомпанию Qatar airlines. Услуга доступна картам Visa Infinite и Visa Signature. Вы проходите на 48 стойку, где проверяют вашу карту и если все условия выполнены, проходите вне очереди."

В общем рекомендую в случае вопросов обращаться к ним. При этом на начальном этапе попросят дать Ваши ФИО, номер телефона, название банка, выпустившего Вам премиальную Визу, и максимальный класс карты Виза, которым Вы обладаете.

Хм, интересно, мой банк пока молчит при виза платина
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:14

  ingtrans написав:
  maxim2014 написав:Изюминкой является то, что нет необходимости совершать оборот не то что в 20к, а даже в 5 (в сети упоминаний нигде не нашел, пишу со слов поддержки).

На первый взгляд выглядит сомнительно, хотя практически такая возможность, вероятно, есть. По крайней мере, знаю, что детские платины и элит MC от Правэкса не проверяются на траты.

Вроде у Аваля были какие-то нестандартные условия по лаунжкею, так что вполне возможно что и тут виза пошла на какие-то уступки. Они видимо решили отвоевать рынок у мастера, за счет своих премиальных карт.
maxim2014
 
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