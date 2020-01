Форуми / Персональні Фінанси / Лайфхаки. Корисні поради / Лаунж Кей Лаунж Кей + Додати

тему Відповісти

на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 32333435 Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:58 ingtrans написав: forward1987 написав: как я знаю в приложении можно поменять ФИО но оно не меняется в том месте где берутся данные для генерации qr кода ((( как я знаю в приложении можно поменять ФИО но оно не меняется в том месте где берутся данные для генерации qr кода (((

Я менял ФИО владельца карты и ФИО владельца учётной записи и ФИО в коде меняется. Я менял ФИО владельца карты и ФИО владельца учётной записи и ФИО в коде меняется.

делали на сайте или в приложении? уже после того как зарегистрировались изначально с первыми данными? делали на сайте или в приложении? уже после того как зарегистрировались изначально с первыми данными? forward1987

Повідомлень: 5 З нами з: 13.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:19 Re: Лаунж Кей forward1987 написав: делали на сайте или в приложении? уже после того как зарегистрировались изначально с первыми данными? делали на сайте или в приложении? уже после того как зарегистрировались изначально с первыми данными?

Пробовал делать и на сайте и в приложении. Изначально учетная запись была моя, а потом поменял в 2 местах на ФИО жены. В итоге в коде ФИО жены. Так эта учетная запись и осталась на жене, хотя в ней указана моя приватовская карточка и в разное время под этой учетной записью ходили и я и жена. Пробовал делать и на сайте и в приложении. Изначально учетная запись была моя, а потом поменял в 2 местах на ФИО жены. В итоге в коде ФИО жены. Так эта учетная запись и осталась на жене, хотя в ней указана моя приватовская карточка и в разное время под этой учетной записью ходили и я и жена. ingtrans

Повідомлень: 396 З нами з: 31.07.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 18:27 ingtrans написав: forward1987 написав: делали на сайте или в приложении? уже после того как зарегистрировались изначально с первыми данными? делали на сайте или в приложении? уже после того как зарегистрировались изначально с первыми данными?

Пробовал делать и на сайте и в приложении. Изначально учетная запись была моя, а потом поменял в 2 местах на ФИО жены. В итоге в коде ФИО жены. Так эта учетная запись и осталась на жене, хотя в ней указана моя приватовская карточка и в разное время под этой учетной записью ходили и я и жена. Пробовал делать и на сайте и в приложении. Изначально учетная запись была моя, а потом поменял в 2 местах на ФИО жены. В итоге в коде ФИО жены. Так эта учетная запись и осталась на жене, хотя в ней указана моя приватовская карточка и в разное время под этой учетной записью ходили и я и жена.

пробовал я так менять , но в итоге в данных карты остаётся моё фио ((

ещё вопрос кто пользовался Платиновой картой от Моно - она регистрируется в приложении лаунджкея? qr код выдаётся? пробовал я так менять , но в итоге в данных карты остаётся моё фио ((ещё вопрос кто пользовался Платиновой картой от Моно - она регистрируется в приложении лаунджкея? qr код выдаётся? forward1987

Повідомлень: 5 З нами з: 13.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 08:06 Re: Лаунж Кей forward1987 написав: пробовал я так менять , но в итоге в данных карты остаётся моё фио (( пробовал я так менять , но в итоге в данных карты остаётся моё фио ((

Сейчас специально попробовал. Достаточно изменить ФИО владельца карты и ФИО в коде поменяется. Менял в приложении.

forward1987 написав: ещё вопрос кто пользовался Платиновой картой от Моно - она регистрируется в приложении лаунджкея? qr код выдаётся? ещё вопрос кто пользовался Платиновой картой от Моно - она регистрируется в приложении лаунджкея? qr код выдаётся?

QR-код будет только для платиновой Visa. Сейчас специально попробовал. Достаточно изменить ФИО владельца карты и ФИО в коде поменяется. Менял в приложении.QR-код будет только для платиновой Visa. ingtrans

Повідомлень: 396 З нами з: 31.07.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 12:56 forward1987 Infinite від Моно реєструється, qr видає як в пакеті Айрон так і в Платині. Sain_повернувся Повідомлень: 865 З нами з: 13.10.14 Подякував: 122 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 18:38

Вчера прилетел в Борисполь и подошел к Fast Line паспортного контроля.

Очередь была громадная ко всем окнам и даже у Fast Line скопилось человек 20-25. Каждый второй, отстояв очередь, уходил чертыхаясь: «Оказывается платиновая карта моего банка не работает на прилет!!!»

- А карта monobank работает! - хотелось мне кричать каждому огорченному клиенту других банков.



Хочу напомнить. Для тех клиентов, кто летает. По нашим платиновым картам абсолютно уникальный аэропортовый опыт. Он отличается от любого другого банка.



Вот основные отличия:

1. У нас нет никаких требований по оборотам для использования лаунжей и фаст-лайнов. НИКАКИХ, чтобы не было написано на сайтах платежных систем.

2. По нашим платиновым картам можно проходить в лаунж Mastercard с одним ребенком до 15 лет. В другие лаунжи по правилам этих лаунжей, которые желательно уточнять заранее.

3. Наша платиновая карта годится для Fast Line Борисполя в обе стороны.

4. На прилет и вылет использовать карту для фаст-лайн на ребенка нельзя, но у нас у клиента две платиновые карты и можно одновременно использовать и Visa и MasterCard



Все остальное плюс/минус у разных банков похоже, но опыт в аэропортах у нас самый удобный.

Как бы предполагает, что использовать вторую карту родителя, чтобы провести ребёнка через Fast line, это вполне нормально. Пост Гороховского в его Telegram-канале:Как бы предполагает, что использовать вторую карту родителя, чтобы провести ребёнка через Fast line, это вполне нормально. ingtrans

Повідомлень: 396 З нами з: 31.07.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 01:59 Re: Лаунж Кей А как регистрируется виртуальная айрон инфинити? Мне пишет "Please enter a valid payment card number associated with LoungeKey". mikos Повідомлень: 61 З нами з: 07.06.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 06:30 Re: Лаунж Кей mikos написав: А как регистрируется виртуальная айрон инфинити? Мне пишет "Please enter a valid payment card number associated with LoungeKey". А как регистрируется виртуальная айрон инфинити? Мне пишет "Please enter a valid payment card number associated with LoungeKey".

Вот и у меня так долго было и даже когда-то поддержка подтвердила, что виртуальную Visa нельзя зарегистрировать в Loungekey. Но в последнее время стали появляться сообщения, что вирутальные Visa регистрируются. Стал возиться со своей. В итоге удалось зарегистрировать ее в приложении после следующих манипуляций: удалил приложение Loungekey с телефона с очисткой кэша и памяти (приложение у меня было давно установлено и я пользовался им с другими картами), переустановил приложение и зарегистрировал новую учетную запись с картой Visa Infinite. Вот и у меня так долго было и даже когда-то поддержка подтвердила, что виртуальную Visa нельзя зарегистрировать в Loungekey. Но в последнее время стали появляться сообщения, что вирутальные Visa регистрируются. Стал возиться со своей. В итоге удалось зарегистрировать ее в приложении после следующих манипуляций: удалил приложение Loungekey с телефона с очисткой кэша и памяти (приложение у меня было давно установлено и я пользовался им с другими картами), переустановил приложение и зарегистрировал новую учетную запись с картой Visa Infinite. ingtrans

Повідомлень: 396 З нами з: 31.07.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 32333435 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм