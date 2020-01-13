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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:58
ingtrans написав: forward1987 написав:
как я знаю в приложении можно поменять ФИО но оно не меняется в том месте где берутся данные для генерации qr кода (((
Я менял ФИО владельца карты и ФИО владельца учётной записи и ФИО в коде меняется.
делали на сайте или в приложении? уже после того как зарегистрировались изначально с первыми данными?
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forward1987
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:19
forward1987 написав:
делали на сайте или в приложении? уже после того как зарегистрировались изначально с первыми данными?
Пробовал делать и на сайте и в приложении. Изначально учетная запись была моя, а потом поменял в 2 местах на ФИО жены. В итоге в коде ФИО жены. Так эта учетная запись и осталась на жене, хотя в ней указана моя приватовская карточка и в разное время под этой учетной записью ходили и я и жена.
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ingtrans
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Додано: Нед 12 січ, 2020 18:27
ingtrans написав: forward1987 написав:
делали на сайте или в приложении? уже после того как зарегистрировались изначально с первыми данными?
Пробовал делать и на сайте и в приложении. Изначально учетная запись была моя, а потом поменял в 2 местах на ФИО жены. В итоге в коде ФИО жены. Так эта учетная запись и осталась на жене, хотя в ней указана моя приватовская карточка и в разное время под этой учетной записью ходили и я и жена.
пробовал я так менять , но в итоге в данных карты остаётся моё фио ((
ещё вопрос кто пользовался Платиновой картой от Моно - она регистрируется в приложении лаунджкея? qr код выдаётся?
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forward1987
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Додано: Пон 13 січ, 2020 08:06
forward1987 написав:
пробовал я так менять , но в итоге в данных карты остаётся моё фио ((
Сейчас специально попробовал. Достаточно изменить ФИО владельца карты и ФИО в коде поменяется. Менял в приложении.
forward1987 написав:
ещё вопрос кто пользовался Платиновой картой от Моно - она регистрируется в приложении лаунджкея? qr код выдаётся?
QR-код будет только для платиновой Visa.
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ingtrans
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Додано: Пон 13 січ, 2020 12:56
forward1987 Infinite від Моно реєструється, qr видає як в пакеті Айрон так і в Платині.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 18:38
Пост Гороховского в его Telegram-канале:
Вчера прилетел в Борисполь и подошел к Fast Line паспортного контроля.
Очередь была громадная ко всем окнам и даже у Fast Line скопилось человек 20-25. Каждый второй, отстояв очередь, уходил чертыхаясь: «Оказывается платиновая карта моего банка не работает на прилет!!!»
- А карта monobank работает! - хотелось мне кричать каждому огорченному клиенту других банков.
Хочу напомнить. Для тех клиентов, кто летает. По нашим платиновым картам абсолютно уникальный аэропортовый опыт. Он отличается от любого другого банка.
Вот основные отличия:
1. У нас нет никаких требований по оборотам для использования лаунжей и фаст-лайнов. НИКАКИХ, чтобы не было написано на сайтах платежных систем.
2. По нашим платиновым картам можно проходить в лаунж Mastercard с одним ребенком до 15 лет. В другие лаунжи по правилам этих лаунжей, которые желательно уточнять заранее.
3. Наша платиновая карта годится для Fast Line Борисполя в обе стороны.
4. На прилет и вылет использовать карту для фаст-лайн на ребенка нельзя, но у нас у клиента две платиновые карты и можно одновременно использовать и Visa и MasterCard
Все остальное плюс/минус у разных банков похоже, но опыт в аэропортах у нас самый удобный.
Как бы предполагает, что использовать вторую карту родителя, чтобы провести ребёнка через Fast line, это вполне нормально.
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ingtrans
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Додано: Вів 14 січ, 2020 01:59
А как регистрируется виртуальная айрон инфинити? Мне пишет "Please enter a valid payment card number associated with LoungeKey".
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mikos
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Додано: Вів 14 січ, 2020 06:30
mikos написав:
А как регистрируется виртуальная айрон инфинити? Мне пишет "Please enter a valid payment card number associated with LoungeKey".
Вот и у меня так долго было и даже когда-то поддержка подтвердила, что виртуальную Visa нельзя зарегистрировать в Loungekey. Но в последнее время стали появляться сообщения, что вирутальные Visa регистрируются. Стал возиться со своей. В итоге удалось зарегистрировать ее в приложении после следующих манипуляций: удалил приложение Loungekey с телефона с очисткой кэша и памяти (приложение у меня было давно установлено и я пользовался им с другими картами), переустановил приложение и зарегистрировал новую учетную запись с картой Visa Infinite.
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ingtrans
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