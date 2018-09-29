Вместо депозитов - торговля в особо крупных количествах :)

гривна прыгает и налог с депозитов большой 20%
валютные депо - маленькая ставка.
я думаю можно делать оптовые закупки с иностранных магазинов! до 150евро
на разные ФИО с интервалом говорят 3 дня (чтобы товар не попал к одному таможеннику). Думаю можно больше интервал или меньше.
мой опыт:
я заказал уже на 1.5к$-2.5к$, пришел кешбэек с мони 800грн + ожидаю 400-700грн от Mastercard Rewards привата. Это тупо за заказы. + выиграл за перепродажу. Я заказал и через 5 минут нашел уже готового покупателя он дешево заберет, но зато быстро унесет всё Риск и геморой есть, но стоять в очереди банка, тоже напрягает.
UPD: с НГ будет ужесточение, можно на разные ФИО и разные телефоны делать заказ, а потом менять получателя или заказывать курьера к консьержу.