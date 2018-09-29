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Вместо депозитов - торговля в
особо крупных количествах :)

Вместо депозитов - торговля в особо крупных количествах :)
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Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 20:28

Вместо депозитов - торговля в особо крупных количествах :)

гривна прыгает и налог с депозитов большой 20%

валютные депо - маленькая ставка.

я думаю можно делать оптовые закупки с иностранных магазинов! до 150евро

на разные ФИО с интервалом говорят 3 дня (чтобы товар не попал к одному таможеннику). Думаю можно больше интервал или меньше.

мой опыт:
я заказал уже на 1.5к$-2.5к$, пришел кешбэек с мони 800грн + ожидаю 400-700грн от Mastercard Rewards привата. Это тупо за заказы. + выиграл за перепродажу. Я заказал и через 5 минут нашел уже готового покупателя :) он дешево заберет, но зато быстро унесет всё :) Риск и геморой есть, но стоять в очереди банка, тоже напрягает.


UPD: с НГ будет ужесточение, можно на разные ФИО и разные телефоны делать заказ, а потом менять получателя или заказывать курьера к консьержу.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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