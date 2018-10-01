"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

Додано: Вів 02 жов, 2018 19:29

И того:

С новым бюджетом Украина входит в десятку самых бедных стран.

Какие у кого должны быть перспективы, и как стоит относиться к нашим согражданам, что вынуждены бежать в поисках лучшей жизни?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.