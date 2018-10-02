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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 02 жов, 2018 12:19 Итоги: Валюта 02.10.18



По состоянию на 8.10 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $3,5, или 0,3%, до $1195,7 за унцию.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,36% - до $14,58 за унцию.



Рост на рынке драгоценного металла происходит после того, как по итогам понедельника золото подешевело на 0,4% из-за ожиданий дальнейшего ужесточения денежной политики ФРС США. ФРС по итогам последнего заседания 25-26 сентября ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых.

Регулятор по-прежнему планирует еще одно повышение ставки в текущем году, которое станет уже четвертым по счету. Также в 2019 году большинство представителей Федрезерва ожидают подъема ставки три раза - до среднего уровня в 2,875%.



Повышение базовой ставки, хорошие показатели экономического роста США и подъем на американских фондовых рынках - это только некоторые из тем, которые оказывают давление на цены на золото.



Курс доллара во вторник утром умеренно растет по отношению к основным мировым валютам после новости о готовящемся заключении нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой.



По состоянию на 07.55 Киева курс доллара к иене рос до ¥113,95 за доллар со ¥113,91 по итогам предыдущих торгов.



Курс евро к доллару опускался до $1,1573 против уровня предыдущего закрытия в $1,1578 за евро.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,01%, до 95,31 пункта.



Инвесторы продолжают отыгрывать сообщения о новом торговом соглашении США, Канады и Мексики, которое теперь будет называться USMCA и заменит прежнее соглашение НАФТА. Переговоры начались в 2017 году по инициативе президента США Дональда Трампа. На этом фоне в понедельник были зафиксированы распродажи более надежной иены, которые способствовали росту курса доллара до максимума с ноября.



Профильные гуру полагают, что довольно сильным уровнем сопротивления станет отметка ¥114,7 за доллар. По мнению экспертов, именно в районе этого уровня вероятны распродажи доллара в паре с иеной на фоне фиксации прибыли инвесторами.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 02 октября понизился на 35,24 коп. и составил 65,2221 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в пятницу относительно доллара на 2,84 коп., на торгах понедельника повысился на 5,72 коп., оказавшись на уровне 28,2127 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 01-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 6,71 коп., составил 28,2142 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 октября с уровней предыдущего закрытия 28,20/28,23 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05 курс доллара, выйдя в реальную сферу, несмело вырос в цене, приподнявшись к 28,21/28,26, однако спустя 22 минуту, поддерживаемый продавцами СКВ, понизился и сузил спред к 28,21/28,24 UAH/USD.

На этой цифре СКВ на межбанке «топталась» до 11.10 Киева. Полагаю, игроки не торопились двигать цены, надеясь на известие от Казначейства, которое, как ожидалось, 01-02-го должно возобновить компенсацию НДС одной приличной «порцией» в 4,0 млрд. грн.

Не дождавшись новостей о компенсации, игроки были вынуждены решать проблемы с гривней собственными силами, реализуя на межбанке толику доллара. Из-за привычной в дебюте новой недели «тонкости» рынка, котировки доллара даже при столь незначительных продажах начали нисходящий тренд, уже около 11.11 оказавшись на цифре 28,18/28,22 UAH/USD.

До 13.00 безналичная пара доллар-гривня не покидала диапазон 28,18-19/28,22-23 UAH/USD, упав в указанный час до 28,18/28,21 UAH/USD.



Эти уровни цен были действующими до 14.15, когда робкие покупки приподняли доллар к 28,185/28,215 UAH/USD. Очередной период стабильности в сопровождении равновесия покупок и продаж «американца» удерживал цены последнего, по сути, до самого закрытия сессии.



Торги безналичным долларом на межбанке в понедельник завершились в районе этой отметки.



На сей раз полоса стабильности затянулась, по сути, до самого закрытия торгов на опустевшем межбанке 01 октября.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2127 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,52% с 28,0672 UAH/USD до 28,2127 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 01 октября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.00 Киева - 16,00/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 01 октября потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, к началу IV квартала финансовый рынок Украины получил «в наследство» с предыдущей недели проблемы с гривневой ликвидностью. Напомним, к пятнице Казначейство прекратило компенсацию НДС, лишив рынок гривни. Остатки нацвалюты 28-го у бизнеса забрала Казна (последний день платежей семи видов налогов»).

Поэтому, не дождавшись «милости» от Казначейства в ходе торгов 01-го, игроки продавали СКВ ради гривни «на текущие расходы».

О проблемах с гривневой ликвидностью дали понять упавшие с уровня 52 914,6 млн. грн. к отметке 49 327,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Между прочим, это минимальное значение показателя с 10 сентября.



Во-вторых, нынче начало месяца и последнего квартала года, время пассивности импортеров, которые, как известно, активно скупают валюту на финише месяца.



В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентами еще не стартовал, лишив валютный межбанка покупателей СКВ.



В-четвертых, коррекцию безналичного «американца» поддержал наличный рынок, где 01-го также наблюдалось снижение долларовых цен.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 октября заметно понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара был лишен «гривневого горючего», приобретать объемы СКВ было просто не на что. Кроме того, как мы указали выше, наблюдался дефицит покупателей доллара (импортеров и нерезидентов).



Во-вторых, в понедельник падает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже.



В-третьих, в сессии 01-го не принимал участие регулятор своими гривневыми интервенциями с платформы Matching.



В-четвертых, в дебюте новой недели рынок очень редко радует игроков ликвидностью («синдром понедельника»).



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 01 октября за исключение Киева, Одессы и Днепра продемонстрировал относительную стабильность, ограничившись сужением спреда. При этом в Харькове к финишу торгов цены вернулись на уровни открытия, а рынок Запорожья в понедельник ограничился снижением менее значимых оферов.



Рынки всех без исключения вышеперечисленных населенных пунктов завершили сессию 01 октября в балансе спрос/предложение, однако лишь в Запорожье это равновесие принесло местным валютчикам дивиденды в виде некоторого роста оборотов.



Остальные констатировали повторение результатов предыдущей сессии.



Общим для рынков указанных городов было открытие понедельничной сессии, сопровождаемое доминированием клиентских оферов. Не то, чтобы «закрома» бизнеса лопались от долларового изобилия, просто «наличка» в который уже раз столкнулась с нехваткой гривни. Ситуацию с гривней усугубил межбанк, где с 11.10 наметился устойчивый «медвежий» тренд безналичного «американца».



Ближе к обеду ситуация на рынках наличных перечисленных выше городов начала выравниваться. В городах где раньше, где позже, начала появляться гривня, реанимировав клиентские покупки СКВ, который выровняли рынки в баланс спрос/предложение.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Харьков, Запорожье), либо понизилась на 1,0-3,0 коп. Офера либо не изменились (Харьков), либо понизились на 2,0-4,0 коп.



Более заметное снижение менее значимых оферов в наличной паре доллар-гривня, отмеченное в большинстве вышеупомянутых городов – дань попыток местных дилеров стимулировать клиентские покупки СКВ в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Харьков, Запорожье), либо выросли на 7,0-9,0 коп. (Киев), либо потеряли 2,0-3,0 коп. (Днепр, Одесса, Крыжополь).

Офера доллара с пятницы либо не изменились (Киев), либо потеряли 2,0-3,0 коп. (Днепр, Запорожье, Одесса), либо выросли на 2,0 Коп. (Харьков).



Вышеотмеченный «плюрализм» или «разнобой» в курсовой динамике в разных населенных пунктах поясняется состоянием дел с наличной гривней или, разумеется, объемами СКВ по доступными ценам. Ничего нового.



В контексте предсказания наличного «неформального» рынка для валютного межбанка на ближайшую сессию, необходимо снова указать на очевидную неоднозначность «мнений» рынков в системных центрах валютообменного бизнеса.



Однако нельзя не отметить довольно «спокойное» ожидание вторничной сессии валютчиками Днепра, Киева и Харькова, несмотря на муссирование темы старта сезона репатриации дивидендов нерезидентами. Дескать, грядущие покупки «варягов» банки в предфинишные минуты торгов активизировали пополнения своих валютных позиций, подняв цену безналичного «американца» до 28,21/28,24 UAH/USD. Возможно некоторые финансовые институты и вошли в доллар, подняв его цену, однако есть определенные сомнения в массовости этого вхождения. Прежде всего, по причине ограниченности гривневого ресурса, о котором мы упомянули выше.

Кстати, Казначейство, вопреки надеждам, так и не провело компенсацию НДС после обеда понедельника. Так что приобретать доллары в надежде на активную скупку СКВ нерезидентов было в общем-то не на что.

Ну разве что успевшие получить дивидендную гривню «дочки» западных банков смогли поправить состояние своей валютной позиции.



Остается набраться терпения и дождаться вторничной сессии межбанка, которая должна окончательно прояснить ситуацию



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 01 октября в первом приближении отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся, несмотря на вышеупомянутую предфинишную «просадку» местных долларовых цен, немного удивившую субъектов рынка наличных других населенных пунктов.



Впрочем, по порядку.



Торги 01 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,427 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях преобладания клиентского предложения валюты.



До полудня этот «перекос» постарались выровнять с помощью появившейся в городе гривни, а установившееся сразу пополудни равновесие спроса и предложения позволило местным дилерам сузить спред в паре доллар-гривня.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, чему в немалой степени способствовало выравнивание рынка в баланс спрос/предложение.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра констатировали пролонгацию неспешного снижения действующих цен, с акцентом в более значимых бидах, в процессе которого местные валютчики ориентировались в первую очередь на сбалансированность рынка, не допуская излишней коррекции бидов и стараясь привлечь внимание потенциальных покупателей «демократическими» уровнями цен оферов.



Этот проект был успешно реализован: по итогам дня «наличка» Днепра сохранила равновесие покупок и продаж, которое обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



В течение 01 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 1,0-0,3 коп., офера стали ниже на 2,0-4,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,02/28,08 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в сопровождении преобладания клиентского «приноса», что несло в себе риски обострения гривнедефицита. Местным оптовикам удалось оперативно раздобыть требуемые ресурсы в нацвалюте, которые позволили им уже к полудню выровнять рынок не прибегая к радикальным ценовым ревизиям. Дело ограничилось сужением спреда.



Около 12.20 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB. На указанный час торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж.



После обеда аккуратная коррекция цены оптовой наличной пары доллар-гривня-гривня была пролонгирована.

При этом оптовикам удалось сохранить итоговое равновесие спроса и предложение. Последнее обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку» повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 01 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 1,0-3,0 коп., офера потеряли 2,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием 28 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 01 октября уровнями 32,60/32,80 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов и оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре не изменились.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 01 октября пришлось заниматься нисходящим трендом более популярной в Украине пары доллар-гривня, стараясь при это в дисконтировании цен «не перегнуть» палку и не повредить клиентский «принос», а также обеспечить равновесие покупок и продаж «американца».



Это в полной мере валютчикам Днепра удалось, а внутридневной стабильности цен наличный евро обязан равнодушием клиентов к этой валюте, которая, как мы укажем ниже, переживает не самые лучшие времена на мировом рынке forex.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1594 к отметке $1,1583, констатировав внутридневное его снижение на очень скромные 11 пунктов.



Полагаю, наши дилеры проигнорировали эту динамику, сосредоточившись в паре доллар-гривня и не изменив обе позиции наличного евро в течение понедельника.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 01 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1602, пара евро-доллар сразу инициировала коррекцию, уронившую пару по состоянию на 08.00 Киева к цифре $1,1594. Буквально через 5 минут динамичный провал роняет евро на первый локальный минимум ($1,1583), из которого он выбирается к началу европейской сессии форекса, сумев отметиться около 09.20 Киева на локальном максимуме $1,1593..Однако новая коррекция снова опускает пару евродоллар на более низкую отметку $1,1578. Новое «реабилитационное» ралли пары около 15.30 «упирается» в двойную вершину ($1,1620), которая, как известно, не сулит ничего хорошего паре в ближайшее время. Так и получилось: миновав финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,1583, пара евро-доллар около 18.45 сумела установить новый «антирекорд», упав к $1,1563, где пребывала до 19.15, немного приподнявшись и не покидая диапазон $1,1564-1,1575 до 20.25 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США на европейской сессии рынка forex слабо меняется в паре с евро, при этом к иене американская валюта укрепилась до максимального уровня за одиннадцать месяцев.



Евро торгуется к 15.50 Киева в районе $1,1610 против $1,1604 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро к иене находится к указанному времени в районе ¥132,33 по сравнению со ¥131,94 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥113,90 против ¥113,70 в пятницу.



Фунт стерлингов торгуется в районе $1,3091 против $1,3031 днем ранее.



Индекс доллара WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился в понедельник на 0,14%.



Канадский доллар подскочил к доллару США на 0,8%, до $0,78 за канадский доллар, на новости, что Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному в августе США с Мексикой.



Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), действовавшее с 1994 г., теперь будет переименовано в Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA). Оно впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики.

Тем временем евро по-прежнему испытывает давление из-за обнародованного в пятницу бюджета Италии на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 2,4% ВВП. Ранее министр экономики Италии Джованни Триа выступал за ограничение дефицита бюджета уровнем 1,6% ВВП.



Таким образом, 01 октября падение в паре евро-доллар идет четвертый день подряд, а к 18.45 Киева минимум пятницы ($1,1570) пал и была показана новая «яма» на цифре $1,1563.



Новостные ленты снова наперебой о том, что падение евро связано с угрозой ухода в отставку «технического» министра финансов Италии Джованни Триа. Ранее коалиционное правительство приняло решение установить цель по дефициту бюджета ВВП страны на 2019 год на уровне 2,4% вопреки мнению министра финансов, считавшего своей ключевой задачей удержать дефицит от роста. Впрочем, Минфин Италии опроверг намерение Триа уйти в отставку. На решение увеличить дефицит бюджета (в условиях рекордного у Италии среди стран ЕС отношения госдолг/ВВП на уровне 132%) уже негативно отреагировала Еврокомиссия и финансовые рынки. Доходность 10-летних облигаций Италии выросла до 3,30%...

Согласно данным газеты La Repubblica, Еврокомиссия может отвергнуть планы правительства Италии, направленные на увеличение дефицита бюджета, и начать процедуру против государственных счетов.



Однако, полагаю, падение евро к событиям в Италии вряд ли имеет непосредственное отношение. На предыдущие всплески доходностей итальянских облигаций пара евро-доллар почти не реагировала.



Думается, рынки реагируют на итоги заседания FOMC ФРС. После повышения ставки стоимость долларовых заимствований выросла в очередной раз. При этом, согласно фьючерсам на ставки, вероятность повышения ставки ФРС в декабре составляет 71,3%.



Нелишне напомнить, что с октября ФРС начнет сокращать баланс не со скоростью $40 млрд. в месяц, а по $50 млрд. в месяц на фоне того, что ЕЦБ все еще будет наращивать баланс в IV квартале со скоростью Є15 млрд. в месяц.



При этом Евроцентробанк умудрился угодить в ловушку низких ставок.



Несмотря на все сигналы Евроцентробанка о начале ужесточения в следующем году, возможно, ему удастся продвинуться не очень далеко.



Иные инвесторы полагают, что даже незначительное повышение ставки вызовет ралли евро, которое подрывает экономический рост и сдерживает инфляцию. Из-за этого еврозона может оказаться в ловушке близких к нулевым ставок на долгие годы.



Негативные последствия потенциального замедления США, крупнейшей экономики мира, также могут повлиять на возможности ЕЦБ по ужесточению политики.

Дилемма для ЕЦБ обусловлена тем, что фокус еврозоны на экспорт и сокращение расходов после двойной рецессии привели к формированию у монетарного союза большого профицита текущего счета. Это оказывает повышательное давление на евро, которое до сих пор нивелировала ультрамягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ.



Ситуация складывается таким образом, что регулятор, возможно, даже не сможет повысить ставку по депозитам выше нуля с минус 0,4% в настоящее время. –

Будет сложно аккуратно ужесточить финансовые условия без «происшествий».



В 2014 году, когда единая валюта заигрывала с уровнем $1,40, ЕЦБ понизил ставку по депозитам ниже нуля и заложил основу для программы покупки активов, которая достигнет Є2,6 триллиона ($3 триллиона) к декабрю. Евро подешевел почти до паритета с долларом, а затем стал медленно укрепляться по мере восстановления экономики, и даже этот рост побудил некоторых представителей центробанка выразить озабоченность, когда единая валюта поднялась почти до $1,26 в начале этого года.



Повторим сентенцию, изложенную в предыдущем обзоре: рано или поздно, эти обстоятельства должны были «выстрелить» и они это сделали.



История свидетельствует: рынки редко начинают сильные движения после таких ключевых событий как заседания FOMC ФРС, но в этот раз произошло именно так.



Скорее всего, падение пары евро-доллар будет только набирать скорость, не устоит не только отметка $1,15, но и $1,14.



Об остановке отката, думается, можно будет говорить после того, как цена пары найдет поддержку где-то у цифры $1,13 (минимум от 15 августа).



Укрепление доллара, повторимся, полностью обоснованно, поскольку рынок должен был начать рано или поздно отыгрывать уже прошедшее и еще предстоящее ужесточение монетарной политики ФРС.



Вряд ли пара евро-доллар вернется в 2018 году к $1,18, и, скорее всего, у нее даже не получится вернуться к $1,175, хотя попытки отскока вверх от стартовавшего падения, разумеется, будут. С затухающим энтузиазмом.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «равнодушной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,60/32,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов это СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,427 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по не изменившимся с закрытия пятницы спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 октября по спросу и по предложению не претерпели изменений.



На торги по безналичному доллара в понедельник украинский валютный межбанк вышел в сопровождении доставшегося с прошлой недели дефицита гривни.



Казначейство перестало компенсировать НДС, а объемные платежи семи видов налогов лишили бизнес гривневой ликвидности, вынуждая продавать СКВ на межбанке ради снова ставшей дефицитом нацвалюты на текущие расходы. Избыток предложения безналичного доллара стал основной причиной его коррекции в первую сессию IV квартала.



Ситуация усугублялась привычной по понедельникам «тонкостью» рынка, которую не мог сменить даже «медвежий» тренд «американца».



Коррекция безналичного доллара 01 октября была поддержана аналогичными настроениями на наличном рынке, где также наблюдалось очередное обострение гривнедефицита.



Судя по всему, нерезиденты, у которых вот-вот стартует сезон репатриации дивидендов, тоже пока не получили «на руки» гривневые дивиденды или же просто 2держат паузу», рассчитывая, что цена доллара станет еще ниже. Полагаю, радикальной просадки курсу доллара удастся избежать, поскольку все осознают, что текущая, стартовавшая в пятницу, 28-го ревальвация нацвалюты – дело временное, перед скорым возвращением на межбанк «зеленых быков» стараниями очередных покупок СКВ «варягами».



Во вторник, как известно, начинает расти приток экспортной выручки из-за рубежа. Не исключено, этим воспользуются финансовые власти страны, немного ослабив тиски монетаризма и позволив вырасти гривневой ликвидности. Поэтому, если «медвежий» тренд рынка безналичного доллара и сохранится, вряд ли глубина его «просадки» заметно вырастет. Если, разумеется, нерезиденты не получат гривневые дивиденды, сопровождаемые командой из-за рубежа «Покупать!».



Впрочем, даже в этом случае вряд ли на валютный межбанк вернутся агрессивно настроенные «быки».



Сейчас дебют месяца, не располагающий активными покупками СКВ импортерами и высокой общей торговой активностью. И даже возможное появление на рынке очередной порции компенсации НДС Казначейством, возобновившего «вливать» на рынок гривню (предположительно, до 4,0 млрд. грн.) вряд ли сумеет заметно поднять курс безналичного «американца» на торгах 02 октября.



Мы также не склонны преувеличивать ожидания вероятного старта сезона репатриации дивидендов нерезидентами. Разумеется, риски смены тренда с «медвежьего» на «бычий» имеются, но вряд ли усилий одних «варягов» окажется достаточно для радикальной просадки курса безналичной гривни. Если, конечно, Казначейство снова «сохранит молчание» и не «вольет» несколько миллиардов гривни в отечественный финансовый рынок.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,21/28,24 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева заметно приподнялись, обосновавшись на уровне 28,26/28,28 UAH/USD, намекая на высоковероятную смену тренда с «медвежьего» на «бычий».



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 49 327,9 млн. грн. к отметке 48 054,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Получается, Казначейство в понедельник после обеда и во вторник с утра снова не компенсировала НДС. По логике, на межбанке цены «американца» вверх пытаются поднять своими покупками нерезиденты. Они самые ранние пташки на рынке.

Это подтвердили непосредственные участники сессии, добавив, что по состоянию на 10.17 у «варягов» не хватило сил поднять цену доллара выше отметки 28,26/28,28 UAH/USD.



Около 10.45 Киева покупавших валюту для репатриации дивидендов нерезидентов хватило лишь на копеечный привес бидов - 28,27/28,28 UAH/USD.



К 11.16 цены безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 28,27/28,28 UAH/USD, удерживаясь на месте появившимися продажами «обязательной» части экспортной выручки, компенсировавшей покупки СКВ нерезидентами.



Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке , остановленное оферами экспортеров, выручка которых начала поступать из-за рубежа в выросших объемах,

сопровождалась ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 17,00/18,00% годовых. Эта динамика соответствует снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Полдень безналичный доллар встретил на том же уровне цен: 28,27/28,28 UAH/USD. Нерезиденты и экспортеры «нашли друг друга», обеспечив сбалансированную торговлю безналичным «американцем», не требовавшего появления на межбанке регулятора с его анонимными интервенциями. Собственно, наверняка на Институтской понимали «временность» текущего роста спроса на СКВ и не торопились взбираться на платформу Matching.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 5,81 коп., составив 28,2723 UAH/USD.



Около 12.49 Киева цена безналичной СКВ на межбанке не тронулась с отметки 28,27/28,28 UAH/USD.

На фоне этой цифры межбанк ушел на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,25/32,75 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 01 октября по спросу упал на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 01 октября по спросу вырос на 20 пунктов, по оферам не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1578, упав до $1,1535 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1545 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,45/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 октября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 02 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,45/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 октября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 02 октября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки не позволяли достоверно определить характер рынка.



На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» повысили действующие цены в соответствии с настроениями на межбанке а заодно с целью стимулирования клиентского «приноса»: 27,08/28,12 UAH/USD, евро – 32,60/32,70 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровнях открытия(28,05/28,14 UAH/USD, евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского «приноса» в розничных объемах.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды, реагируя на выросшую безналичную СКВ на межбанке, а также для интенсификации клиентских оферов доллара.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



Спустя полчаса, на 12.49, оптовики Днепра немного приподняли действующие цены доллара из-за выросшей активности покупателей: 28,08-10/28,15 UAH/USD, евро – 32,45-47/32,67-70 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 02 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,65/32,73 UAH/EUR, рубль 0,425/0,430 UAH/RUB, Киев опт 28,03/28,08 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,03/28,08 UAH/USD, евро (опт) 32,55/32,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,55/32,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 32,35/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,08/28,15 UAH/USD, розница – 28,05/28,17 UAH/USD; Запорожье – 28,05/28,14 UAH/USD; евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,422/0,426 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота растет во вторник утром после снижения по итогам предыдущих торгов на укреплении доллара и ожиданиях дальнейшего повышения ставки ФРС США.Курс доллара во вторник утром умеренно растет по отношению к основным мировым валютам после новости о готовящемся заключении нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,52% с 28,0672 UAH/USD до 28,2127 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 01 октября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.00 Киева - 16,00/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 01 октября потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, к началу IV квартала финансовый рынок Украины получил «в наследство» с предыдущей недели проблемы с гривневой ликвидностью. Напомним, к пятнице Казначейство прекратило компенсацию НДС, лишив рынок гривни. Остатки нацвалюты 28-го у бизнеса забрала Казна (последний день платежей семи видов налогов»).Поэтому, не дождавшись «милости» от Казначейства в ходе торгов 01-го, игроки продавали СКВ ради гривни «на текущие расходы».О проблемах с гривневой ликвидностью дали понять упавшие с уровня 52 914,6 млн. грн. к отметке 49 327,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Между прочим, это минимальное значение показателя с 10 сентября.Во-вторых, нынче начало месяца и последнего квартала года, время пассивности импортеров, которые, как известно, активно скупают валюту на финише месяца.В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентами еще не стартовал, лишив валютный межбанка покупателей СКВ.В-четвертых, коррекцию безналичного «американца» поддержал наличный рынок, где 01-го также наблюдалось снижение долларовых цен.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 октября заметно понизились, имея для этого следующие причины.Во-первых, рынок доллара был лишен «гривневого горючего», приобретать объемы СКВ было просто не на что. Кроме того, как мы указали выше, наблюдался дефицит покупателей доллара (импортеров и нерезидентов).Во-вторых, в понедельник падает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже.В-третьих, в сессии 01-го не принимал участие регулятор своими гривневыми интервенциями с платформы Matching.В-четвертых, в дебюте новой недели рынок очень редко радует игроков ликвидностью («синдром понедельника»).Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 01 октября за исключение Киева, Одессы и Днепра продемонстрировал относительную стабильность, ограничившись сужением спреда. При этом в Харькове к финишу торгов цены вернулись на уровни открытия, а рынок Запорожья в понедельник ограничился снижением менее значимых оферов.Рынки всех без исключения вышеперечисленных населенных пунктов завершили сессию 01 октября в балансе спрос/предложение, однако лишь в Запорожье это равновесие принесло местным валютчикам дивиденды в виде некоторого роста оборотов.Остальные констатировали повторение результатов предыдущей сессии.Общим для рынков указанных городов было открытие понедельничной сессии, сопровождаемое доминированием клиентских оферов. Не то, чтобы «закрома» бизнеса лопались от долларового изобилия, просто «наличка» в который уже раз столкнулась с нехваткой гривни. Ситуацию с гривней усугубил межбанк, где с 11.10 наметился устойчивый «медвежий» тренд безналичного «американца».Ближе к обеду ситуация на рынках наличных перечисленных выше городов начала выравниваться. В городах где раньше, где позже, начала появляться гривня, реанимировав клиентские покупки СКВ, который выровняли рынки в баланс спрос/предложение.В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Харьков, Запорожье), либо понизилась на 1,0-3,0 коп. Офера либо не изменились (Харьков), либо понизились на 2,0-4,0 коп.Более заметное снижение менее значимых оферов в наличной паре доллар-гривня, отмеченное в большинстве вышеупомянутых городов – дань попыток местных дилеров стимулировать клиентские покупки СКВ в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс.По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Харьков, Запорожье), либо выросли на 7,0-9,0 коп. (Киев), либо потеряли 2,0-3,0 коп. (Днепр, Одесса, Крыжополь).Офера доллара с пятницы либо не изменились (Киев), либо потеряли 2,0-3,0 коп. (Днепр, Запорожье, Одесса), либо выросли на 2,0 Коп. (Харьков).Вышеотмеченный «плюрализм» или «разнобой» в курсовой динамике в разных населенных пунктах поясняется состоянием дел с наличной гривней или, разумеется, объемами СКВ по доступными ценам. Ничего нового.В контексте предсказания наличного «неформального» рынка для валютного межбанка на ближайшую сессию, необходимо снова указать на очевидную неоднозначность «мнений» рынков в системных центрах валютообменного бизнеса.Однако нельзя не отметить довольно «спокойное» ожидание вторничной сессии валютчиками Днепра, Киева и Харькова, несмотря на муссирование темы старта сезона репатриации дивидендов нерезидентами. Дескать, грядущие покупки «варягов» банки в предфинишные минуты торгов активизировали пополнения своих валютных позиций, подняв цену безналичного «американца» до 28,21/28,24 UAH/USD. Возможно некоторые финансовые институты и вошли в доллар, подняв его цену, однако есть определенные сомнения в массовости этого вхождения. Прежде всего, по причине ограниченности гривневого ресурса, о котором мы упомянули выше.Кстати, Казначейство, вопреки надеждам, так и не провело компенсацию НДС после обеда понедельника. Так что приобретать доллары в надежде на активную скупку СКВ нерезидентов было в общем-то не на что.Ну разве что успевшие получить дивидендную гривню «дочки» западных банков смогли поправить состояние своей валютной позиции.Остается набраться терпения и дождаться вторничной сессии межбанка, которая должна окончательно прояснить ситуациюВозвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 01 октября в первом приближении отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся, несмотря на вышеупомянутую предфинишную «просадку» местных долларовых цен, немного удивившую субъектов рынка наличных других населенных пунктов.Впрочем, по порядку.Торги 01 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,427 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях преобладания клиентского предложения валюты.До полудня этот «перекос» постарались выровнять с помощью появившейся в городе гривни, а установившееся сразу пополудни равновесие спроса и предложения позволило местным дилерам сузить спред в паре доллар-гривня.Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, чему в немалой степени способствовало выравнивание рынка в баланс спрос/предложение.К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.В дальнейшем валютчики Днепра констатировали пролонгацию неспешного снижения действующих цен, с акцентом в более значимых бидах, в процессе которого местные валютчики ориентировались в первую очередь на сбалансированность рынка, не допуская излишней коррекции бидов и стараясь привлечь внимание потенциальных покупателей «демократическими» уровнями цен оферов.Этот проект был успешно реализован: по итогам дня «наличка» Днепра сохранила равновесие покупок и продаж, которое обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.В течение 01 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 1,0-0,3 коп., офера стали ниже на 2,0-4,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 4,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,02/28,08 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в сопровождении преобладания клиентского «приноса», что несло в себе риски обострения гривнедефицита. Местным оптовикам удалось оперативно раздобыть требуемые ресурсы в нацвалюте, которые позволили им уже к полудню выровнять рынок не прибегая к радикальным ценовым ревизиям. Дело ограничилось сужением спреда.Около 12.20 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB. На указанный час торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж.После обеда аккуратная коррекция цены оптовой наличной пары доллар-гривня-гривня была пролонгирована.При этом оптовикам удалось сохранить итоговое равновесие спроса и предложение. Последнее обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку» повторила показатели предыдущей сессии.На протяжении 01 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 1,0-3,0 коп., офера потеряли 2,0-4,0 коп.По сравнению с закрытием 28 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 4,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 01 октября уровнями 32,60/32,80 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов и оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре не изменились.Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 01 октября пришлось заниматься нисходящим трендом более популярной в Украине пары доллар-гривня, стараясь при это в дисконтировании цен «не перегнуть» палку и не повредить клиентский «принос», а также обеспечить равновесие покупок и продаж «американца».Это в полной мере валютчикам Днепра удалось, а внутридневной стабильности цен наличный евро обязан равнодушием клиентов к этой валюте, которая, как мы укажем ниже, переживает не самые лучшие времена на мировом рынке forex.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «равнодушной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,60/32,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов это СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,427 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по не изменившимся с закрытия пятницы спросу и предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 октября по спросу и по предложению не претерпели изменений.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,21/28,24 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева заметно приподнялись, обосновавшись на уровне 28,26/28,28 UAH/USD, намекая на высоковероятную смену тренда с «медвежьего» на «бычий».Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 49 327,9 млн. грн. к отметке 48 054,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Получается, Казначейство в понедельник после обеда и во вторник с утра снова не компенсировала НДС. По логике, на межбанке цены «американца» вверх пытаются поднять своими покупками нерезиденты. Они самые ранние пташки на рынке.Это подтвердили непосредственные участники сессии, добавив, что по состоянию на 10.17 у «варягов» не хватило сил поднять цену доллара выше отметки 28,26/28,28 UAH/USD.Около 10.45 Киева покупавших валюту для репатриации дивидендов нерезидентов хватило лишь на копеечный привес бидов - 28,27/28,28 UAH/USD.К 11.16 цены безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 28,27/28,28 UAH/USD, удерживаясь на месте появившимися продажами «обязательной» части экспортной выручки, компенсировавшей покупки СКВ нерезидентами.Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке , остановленное оферами экспортеров, выручка которых начала поступать из-за рубежа в выросших объемах,сопровождалась ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 17,00/18,00% годовых. Эта динамика соответствует снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Полдень безналичный доллар встретил на том же уровне цен: 28,27/28,28 UAH/USD. Нерезиденты и экспортеры «нашли друг друга», обеспечив сбалансированную торговлю безналичным «американцем», не требовавшего появления на межбанке регулятора с его анонимными интервенциями. Собственно, наверняка на Институтской понимали «временность» текущего роста спроса на СКВ и не торопились взбираться на платформу Matching.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 5,81 коп., составив 28,2723 UAH/USD.Около 12.49 Киева цена безналичной СКВ на межбанке не тронулась с отметки 28,27/28,28 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,25/32,75 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу по предложению не изменился.Евро по сравнению с 01 октября по спросу упал на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 01 октября по спросу вырос на 20 пунктов, по оферам не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1578, упав до $1,1535 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1545 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,45/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 октября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 02 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,45/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 октября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 02 октября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки не позволяли достоверно определить характер рынка.На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» повысили действующие цены в соответствии с настроениями на межбанке а заодно с целью стимулирования клиентского «приноса»: 27,08/28,12 UAH/USD, евро – 32,60/32,70 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение.По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровнях открытия(28,05/28,14 UAH/USD, евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского «приноса» в розничных объемах.Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды, реагируя на выросшую безналичную СКВ на межбанке, а также для интенсификации клиентских оферов доллара.К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.Спустя полчаса, на 12.49, оптовики Днепра немного приподняли действующие цены доллара из-за выросшей активности покупателей: 28,08-10/28,15 UAH/USD, евро – 32,45-47/32,67-70 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 02 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,65/32,73 UAH/EUR, рубль 0,425/0,430 UAH/RUB, Киев опт 28,03/28,08 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,03/28,08 UAH/USD, евро (опт) 32,55/32,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,55/32,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 32,35/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,08/28,15 UAH/USD, розница – 28,05/28,17 UAH/USD; Запорожье – 28,05/28,14 UAH/USD; евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,422/0,426 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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