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"Єврономери" протестують
проти високих цін на паливо

"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:45

Re:

  ЯЧитатель написав:Чувак, методичку тебе долбокрылы писали или ты поленился её читать? Например, увеличение акцизов (в ЕВРО!) три года назад (процитирую):
"Для бензина установлена ставка акциза в размере 213,5 евро за 1000 л (было – 171,5 евро/1000 л), для дизтоплива – 139,5 евро за 1000 л (в 2016 году –95-125,5 евро/1000 л, в зависимости от стандарта «Евро»), а для сжиженного газа – 52 евро за 1000 л (против 31 евро за 1000 л)"


первый вопрос о том почему акциз в евро? ведь трейдеры расплачиваются долларами а раньше вообще рублями?

подсказка
когда в вели акциз в евро? ))))
Востаннє редагувалось 4e4ensxe в Чет 11 жов, 2018 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:46

  4e4ensxe написав:
  sequence написав:Акциз в евро в силу того, что товар импортный и номинирован в евро или долларах.


не поэтому - читайте мануалы

но у Вас есть еще одна попытка

за последние 8 лет на сколько вырос акциз? в евро конечно

акциз вообще номинирован в статичной цифре за тонну, так как не хотят вводить пошлину в %% процентном исчислении, ибо тогда сложно высчитать плановые поступления в бюджет на фоне сильной волатильности цен на нефть/продукты. Мануалы сами себе читайте, вас с вашими мануалами я бы в правительство не взял бы плановым экономистом - вы простите, типичный хохол (это не оскорбление, нет), за пределы собственного кошелька не заглядывающий
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:48

Re:

  sequence написав:акциз вообще номинирован в статичной цифре за тонну, так как не хотят вводить пошлину в %% процентном исчислении, ибо тогда сложно высчитать плановые поступления в бюджет на фоне сильной волатильности цен на нефть/продукты. Мануалы сами себе читайте, вас с вашими мануалами я бы в правительство не взял бы плановым экономистом - вы простите, типичный хохол (это не оскорбление, нет), за пределы собственного кошелька не заглядывающий

не верно
акциз почему именно в евро был в введен? не в долларах?
цена на нефть ведь в долларах
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:49

Re:

  sequence написав:вас с вашими мануалами я бы в правительство не взял бы плановым экономистом - вы простите, типичный хохол (это не оскорбление, нет), за пределы собственного кошелька не заглядывающий

я в правительство не рвусь)))
мне на бережку моря ой как комфортно
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:51

  4e4ensxe написав:акциз почему именно в евро был в введен? не в долларах?
цена на нефть ведь в долларах

Тому шо Украина - це Европа! :)
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:52

  4e4ensxe написав:для справочки поинтересовались бы какая доля налогов/акцизов в цене на бенз в других странах . только не надо сравнивать страны с низким уровнем коррупции . )))) Подобное с подобным
страна стране рознь. Кто-то добывает бенз, кто-то потребляет, но все используют. Почему в странах с "низким уровнем коррупции" бенз дорогой? А если в США дешевый бенз, то там высокая коррупция? Каждая страна формирует поступления в бюджет из всех доступных источников - а нефтепродукты являются одним из топовых. Я не понимаю, куда вы ведете, и могу привести десятки контрпримеров на любой ваш пример. Ибо в курсе. Вот вы мне, скажем скажете, почему нефть Brent дороже Light?
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:54

  4e4ensxe написав:давайте для начала разберемся из чего состоит цена на бензин в Украине

30% - стоимость нефти
40% - налоги и акциз
30% торговая наценка для покрытия затрат трейдеров

это конечно грубый подсчет но примерно такой расклад

второе
в 2012 году литр 95 стоил 1.25 доллара при цене на нефть 100 долларов за барель
в 2018 году литр 95 стоит 1.20 доллара при цене на нефть 60 долларов за барель (нынешние цены не показатель так как контракты то фьючерсные с отсрочкой 6 месяцев)
третье
куда идут налоги которые заложены в цену?

вот теперь подумайте почему в Украине такие цены и не только на бензин .

кстати в соседней Молдавии бенз 90-95 центов . странно правда?

Про 6 месяцев отсрочки на нефтяные контракты -маме рассказывай. От цены на нефть -контракт по газу рссчитывается с лагом 6 и 9 месяцев. Фьючерсы сейчас на декабрь, но если ты не покупал нефть по фьючерсам октября, то текущие цены для тебя -они же...
Налоги на бензин заменили транспортный налог , который платили только украинский автомобили, а теперь его перенесли в бензин и транспортный налог платят даже жулики на еврономерах - хотя в Европе цены на бензин выше. В Молдове в частности - зайди в интернет и посмотри -цена 1 л 95 го -18.89 лея, при курсе 17.01 или 1.11 доллара. У нас на Авиас - 32 грн. или 1.14 - разница 3 цента. В Польше ,Германии бензин намного дороже -1.38, так как там еще и экологический сбор в нем, а у нас -евробляхи ездят без сбора и не хотят его вообще платить при завозе авто...Стоимость нефти в гривне за тонну составляет - (81.51*7.73*28)16773 гривны эталонного Брент в Британии - плюс стоимость доставки и переработки, так что минимум 60%...
Вы же не с бабушками на улице - бред несете, а с людьми за компом - все очень быстро проверяется.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:54

Re:

  4e4ensxe написав:акциз почему именно в евро был в введен? не в долларах?
цена на нефть ведь в долларах
нет, не верно. Мы берем готовые нефтепродукты в Беларуси, Литве и России за самый что ни на есть евро. Могу дать выдержку с таможенной базы. Повторяю - я подкован, хоть и не "..хобот"
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:59

Re:

  sequence написав:Вот вы мне, скажем скажете, почему нефть Brent дороже Light?


WTI дешевле потому что добыча ее в штатах )) это конечно мое мнение
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:04

  4e4ensxe написав:
  sequence написав:Вот вы мне, скажем скажете, почему нефть Brent дороже Light?


WTI дешевле потому что добыча ее в штатах )) это конечно мое мнение

не правильно - даЙОшь мануалы! :))
как вы там писали? - вторая попытка :))
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