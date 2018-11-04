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Найбільше українців потрапляє
в трудове рабство в РФ і...

Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 08:13

Re: Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і..

  tigr-uu написав:Уже побежал, чтоб удовлетворить твой интерес...

Беги, Форрест, беги! Как раз там таких и разводят, кто верит в такие зарплаты.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 08:20

  hodkonem36 написав:tigr-uu , укажите источник, потому как смахивает на журнашлюшечью отработку "линии партии" (в смысле политики издания)


https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=209519
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 08:24

  Попаданец написав:
  tigr-uu написав:Уже побежал, чтоб удовлетворить твой интерес...

Беги, Форрест, беги! Как раз там таких и разводят, кто верит в такие зарплаты.

Чего вы так возбудились, вам так платить не будут, если вы не коренной немец :mrgreen:
Из всего текста мне была интересна эта строка (С украинцами держащими фирмы в Польше лучше не работать - кинут 100%.) А вам только деньги снятся :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:17

Re: Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і..

  tigr-uu написав:Чего вы так возбудились, вам так платить не будут, если вы не коренной немец

Коренные за половину рады работать, да не всем везёт, тем более восточным в каком-то Дрездене.
У меня дочь в Гамбурге сейчас живёт. Универ в Берлине вместе с мужем (западный немец) закончила. Они только мечтают о таких зарплатах.
Востаннє редагувалось Попаданец в Пон 05 лис, 2018 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:22

  Попаданец написав:
  tigr-uu написав:Чего вы так возбудились, вам так платить не будут, если вы не коренной немец

Коренные за половину рады работать, да не всем везёт, тем более восточным в каком-то Дрездене.

Мне все равно кто за сколько работает, можешь зарабатывать, молодец.
tigr-uu
 
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  #<12
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