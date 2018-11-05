Додано: Сер 21 лис, 2018 23:31

airmax78 написав: Все что вы перечислили - это локальные источники загрязнения и с этим надо тоже решать. А вы предлагаете легализовать вал мобильных источников загрязнения, которые заполонят все пространство где вы обитаете. Т.е. проблема будет не вблизи Дарницкой ТЭС, а по всему городу. Это теория разбитых окон в чистом виде: раз кто-то уже загрязняет, то и пох, давайте превратим страну в чадящую свалку. Ведь людям нужны доступные автомобили. Все что вы перечислили - это локальные источники загрязнения и с этим надо тоже решать. А вы предлагаете легализовать вал мобильных источников загрязнения, которые заполонят все пространство где вы обитаете. Т.е. проблема будет не вблизи Дарницкой ТЭС, а по всему городу. Это теория разбитых окон в чистом виде: раз кто-то уже загрязняет, то и пох,. Ведь людям нужны доступные автомобили.

Если не заметили - УЖЕ превращена. Когда вода затопила улицы поздно берега укреплять, надо было раньше думать.Схему эту однозначно придумали и реализовали люди при власти (фискалы и таможня) и продолжают ее крышевать, а никакая не автоевросила.Законодательство менять для удобства граждан, а не под владельцев автозаза и богдана - при этой каденции никто не будет. Только недалекий может думать, что закон написанный под заказ бухгалтером петра, будет в чем то противоречить его и бизнес-партнеров интересам.Если бы изначально хотели решить вопрос и думали о бюджете, а не о коррупционных потоках с таможни в свои карманы - эта схема даже не появилась бы еще в 2015 году.В который раз говорю,принять меры и простой платой за пользование дорогами закрыть, пусть даже временно этот вопрос и главное, получить миллиарды гривень в бюджет, а не в карманы чиновников.Было бы желание. Вместо этого, принимается закон, по которому будет еще выгоднее завозить именно люксовые б/у машины, ведь на них можно будет сэкономить максимально и который, принципиально вообще никак не решает существующую проблему.