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"Семен"
- агент кремля?

"Семен" - агент кремля?
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:54

"Семен" - агент кремля?

Судите сами, из Грузии его как-то выпустили. Всех задержали, а его выпустили, хотя он якобы возглавлял всю эту команду. Похоже, он опять подставил пацанов, хотели подработать, кремль поставил семену задание собрать группы и приехать в Грузию, чтоб создать видимость попыток подтолкнуть грузин к революции извне (таким образом разрядить революционную ситуацию в самой Грузии в интересах прокремлевской власти), еще и бросить тень на Украину, а пацаны - так, расходный материал. И "Семен" тут как тут. Что-то теперь уже и не сомневаюсь, что в Илловайске тоже он был один из тех, кто подставил пацанов, повел на убой специально, сказав, что путин даст зеленый коридор (так бы не все поверили, а тут командир говорит), хотя как он стал командиром, большой вопрос, когда он никто и звать его никак, а сам как всегда успешно ретировался. Капец! Самый подлый агент, наверное, хотя, если копнуть, тут агент на агенте сидит и агентом погоняет, потому так и живем и воюем так.
Grisha1
 
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