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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 05 гру, 2018 13:29 Итоги: Прогнозы 05.12.18



Правительство США не исключает продления срока, отведенного на урегулирование торговых споров и достижение новых всеобъемлющих соглашений в этой сфере с Китаем. Такой сигнал дал во вторник президент США Дональд Трамп.



«Переговоры с Китаем уже начались», - написал американский лидер. При этом он заявил, что США начали обратный отсчет 90 дней, отведенных на достижение новой двусторонней торговой договоренности с КНР. Это противоречит сведениям, которые лишь в понедельник излагал глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. Последний говорил, что отсчет этих 3 месяцев начнется с 1 января.

Однако глава администрации США дал понять, что и этот крайний срок может быть продлен.



«Если не будет продления, то переговоры США и Китая завершатся через 90 дней, считая с даты нашего чудесного и чрезвычайно теплого ужина с президентом Си Цзиньпином, в Аргентине на полях саммита G-20 в минувшую субботу», - отметил Трамп.



По его словам, вести переговоры с китайским руководством будут «министр финансов Стив Мнучин, глава Национального экономического совета Ларри Кадлоу, министр торговли Уилбур Росс и руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро».



В минувшую субботу Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время своей встречи на полях саммита G-20 в Аргентине договорились предпринять шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд. с 10% до 25%.



Всемирный банк предсказал россиянам бедность и дальнейшее повышение налогов.



В ближайшие три года российская экономика будет расти втрое медленнее развивающихся стран, при этом снизить уровень бедности вдвое, согласно майскому указу Владимира Путина, до 2024 года не сможет.

Такой прогноз дает Всемирный банк в опубликованном во вторник докладе о состоянии экономики РФ.



Успехи России в деверсификации экономики остаются «скромными», пишут эксперт банка: за последние 4 года ее место России в мировой экономике и глобальных производственных цепочках не изменилось. 59% экспорта приходится на углеводороды, еще 10% - на металлы и лишь 7,6% относится к продукции высоких переделов - машинам и оборудованию.



Занятость в производственных отраслях с 2013 года сократилась на 3,5%, а в сельском хозяйстве - рухнула на 15%.



При таких вводных в 2018-20 гг российский ВВП будет расти на 1,5-1,8% (против 4,6% у развивающихся стран в среднем), что не позволит существенно увеличить доходов беднейшей прослойки населения.



Сейчас 12,4% россиян, или 18,1 млн. человек, живут за чертой официальной нищеты - с месячным доходом меньше 10444 рублей.



К 2024 году в зоне бедности будет оставаться каждый десятый в России (10,2%), прогнозирует ВБ: это в 1,5 раза больше, чем требует майский указ.



И хотя в стране действуют программы помощи малоимущим, 4 из 5 рублей, выделенных на эти цели, растворяются в никуда: лишь 20% итоговой суммы доходит до людей, подсчитал ВБ.



Новым ударом по кошелькам обернется повышение НДС: оно отнимет еще 1% от реальных располагаемых доходов населения, рухнувших на 11% за время кризиса.

Будучи налогом на потребление, НДС, как правило, бьет по самым бедным, напоминает ВБ: но в России этот эффект сгладят налоговые льготы, действующие в том числе для продуктов питания.



Именно они остаются главным резервом правительства, который может быть использован для дальнейшего повышения доходов бюджета, предупреждают в банке: чтобы «мобилизовать ресурсы», власти могут отменить льготные ставки, а также пойти на дальнейшее повышение акцизов на табачную продукцию.



Копить резервы Россию заставляют внешние факторы, которые, как отмечает ВБ, «остаются по большей части неблагоприятными».



«Возможное расширение санкций и геополитическая напряженность транслируются в высокую неопределенность, которая давит внутренний спрос», - говорится в докладе: в «коктейль» добавляются торговые войны и ужесточение денежной политики на Западе.



Растущая доля государства в экономике также несет дополнительные риски, в первую очередь по обязательствам банковской системы, которая, как пишет ВБ, остается «стабильно слабой». Доля плохих активов на балансах достигает 10,4%, что вдвое выше показателя в среднем по БРИКС (4,6%).



На торги отечественного валютного межбанка в эту среду нерезиденты снова не пришли, обеспечив дефицит покупателей валюты, которой к 05 декабря на рынке скопилось немало. Кроме саботажа «варягов», отечественные импортеры тоже не спешили покупать дешевеющий «американец».

Все это в комплекте с признаками очередного сжатия гривневой ликвидности обеспечило значительную просадку курса безналичного доллара, оказавшегося под концептуальнозначимой отметкой 28,00 UAH/USD.



Наряду с шутливыми предположениями о заявке нерезидентов на украинское гражданство, были гипотезы о согласованной акции «варягов» и регулятора, цель которой «потрясти» долларовые «закрома» валютных спекулянтов, а заодно немного поправить состояние золотовалютных резервов после прошлонедельных долларовых интервенций НБУ. Меж тем средневзвешенный курс безналичного доллара неуклонно возвращается к уровням до даты введения военного положения в ряде областей Украины. Так что, наряду с нацбанковскими «интересами», в текущем «медвежьем» тренде безналичной пары доллар-гривня имеется и «политическая» составляющая.



Тем временем, цены «американца» на межбанке приобретают вид, способный спровоцировать масштабные покупки СКВ. Поэтому все-таки надеемся дождаться сезона репатриации дивидендов ми сообразной курсовой реакции на это событие.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Трехмесячный срок торговых переговоров с КНР может быть продлён.Правительство США не исключает продления срока, отведенного на урегулирование торговых споров и достижение новых всеобъемлющих соглашений в этой сфере с Китаем. Такой сигнал дал во вторник президент США Дональд Трамп.«Переговоры с Китаем уже начались», - написал американский лидер. При этом он заявил, что США начали обратный отсчет 90 дней, отведенных на достижение новой двусторонней торговой договоренности с КНР. Это противоречит сведениям, которые лишь в понедельник излагал глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. Последний говорил, что отсчет этих 3 месяцев начнется с 1 января.Однако глава администрации США дал понять, что и этот крайний срок может быть продлен.«Если не будет продления, то переговоры США и Китая завершатся через 90 дней, считая с даты нашего чудесного и чрезвычайно теплого ужина с президентом Си Цзиньпином, в Аргентине на полях саммита G-20 в минувшую субботу», - отметил Трамп.По его словам, вести переговоры с китайским руководством будут «министр финансов Стив Мнучин, глава Национального экономического совета Ларри Кадлоу, министр торговли Уилбур Росс и руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро».В минувшую субботу Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время своей встречи на полях саммита G-20 в Аргентине договорились предпринять шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд. с 10% до 25%.Всемирный банк предсказал россиянам бедность и дальнейшее повышение налогов.В ближайшие три года российская экономика будет расти втрое медленнее развивающихся стран, при этом снизить уровень бедности вдвое, согласно майскому указу Владимира Путина, до 2024 года не сможет.Такой прогноз дает Всемирный банк в опубликованном во вторник докладе о состоянии экономики РФ.Успехи России в деверсификации экономики остаются «скромными», пишут эксперт банка: за последние 4 года ее место России в мировой экономике и глобальных производственных цепочках не изменилось. 59% экспорта приходится на углеводороды, еще 10% - на металлы и лишь 7,6% относится к продукции высоких переделов - машинам и оборудованию.Занятость в производственных отраслях с 2013 года сократилась на 3,5%, а в сельском хозяйстве - рухнула на 15%.При таких вводных в 2018-20 гг российский ВВП будет расти на 1,5-1,8% (против 4,6% у развивающихся стран в среднем), что не позволит существенно увеличить доходов беднейшей прослойки населения.Сейчас 12,4% россиян, или 18,1 млн. человек, живут за чертой официальной нищеты - с месячным доходом меньше 10444 рублей.К 2024 году в зоне бедности будет оставаться каждый десятый в России (10,2%), прогнозирует ВБ: это в 1,5 раза больше, чем требует майский указ.И хотя в стране действуют программы помощи малоимущим, 4 из 5 рублей, выделенных на эти цели, растворяются в никуда: лишь 20% итоговой суммы доходит до людей, подсчитал ВБ.Новым ударом по кошелькам обернется повышение НДС: оно отнимет еще 1% от реальных располагаемых доходов населения, рухнувших на 11% за время кризиса.Будучи налогом на потребление, НДС, как правило, бьет по самым бедным, напоминает ВБ: но в России этот эффект сгладят налоговые льготы, действующие в том числе для продуктов питания.Именно они остаются главным резервом правительства, который может быть использован для дальнейшего повышения доходов бюджета, предупреждают в банке: чтобы «мобилизовать ресурсы», власти могут отменить льготные ставки, а также пойти на дальнейшее повышение акцизов на табачную продукцию.Копить резервы Россию заставляют внешние факторы, которые, как отмечает ВБ, «остаются по большей части неблагоприятными».«Возможное расширение санкций и геополитическая напряженность транслируются в высокую неопределенность, которая давит внутренний спрос», - говорится в докладе: в «коктейль» добавляются торговые войны и ужесточение денежной политики на Западе.Растущая доля государства в экономике также несет дополнительные риски, в первую очередь по обязательствам банковской системы, которая, как пишет ВБ, остается «стабильно слабой». Доля плохих активов на балансах достигает 10,4%, что вдвое выше показателя в среднем по БРИКС (4,6%).На торги отечественного валютного межбанка в эту среду нерезиденты снова не пришли, обеспечив дефицит покупателей валюты, которой к 05 декабря на рынке скопилось немало. Кроме саботажа «варягов», отечественные импортеры тоже не спешили покупать дешевеющий «американец».Все это в комплекте с признаками очередного сжатия гривневой ликвидности обеспечило значительную просадку курса безналичного доллара, оказавшегося под концептуальнозначимой отметкой 28,00 UAH/USD.Наряду с шутливыми предположениями о заявке нерезидентов на украинское гражданство, были гипотезы о согласованной акции «варягов» и регулятора, цель которой «потрясти» долларовые «закрома» валютных спекулянтов, а заодно немного поправить состояние золотовалютных резервов после прошлонедельных долларовых интервенций НБУ. Меж тем средневзвешенный курс безналичного доллара неуклонно возвращается к уровням до даты введения военного положения в ряде областей Украины. Так что, наряду с нацбанковскими «интересами», в текущем «медвежьем» тренде безналичной пары доллар-гривня имеется и «политическая» составляющая.Тем временем, цены «американца» на межбанке приобретают вид, способный спровоцировать масштабные покупки СКВ. Поэтому все-таки надеемся дождаться сезона репатриации дивидендов ми сообразной курсовой реакции на это событие.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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