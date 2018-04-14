«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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sola написав:в кабинете на 104.уа задним числом нарисовали долг в несколько тысяч всем, у кого нет счетчиков...
За період застосування занижених норм споживання у 2015 – 2018 роках за Вашим особовим рахунком накопичилась заборгованість в сумі 5326.41 грн.
Ми з розумінням ставимось до ситуації, що склалася та повідомляємо, що вказана заборгованість не підлягає негайній сплаті. Сподіваємось, що найближчим часом Урядом будуть розроблені механізми врегулювання цієї заборгованості.
то что делают украинские поставщики газа называется мошенничеством в особо крупных размерах и странно что на это никак не реагируют правоохранительные органы...
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yaskovroman777 написав:В Европе стандарты калорийности газа выше чем в Украине.... Так что наши компании вроде как бы даже "обязаны" газ розбадяжить чтобы довести до ГОСТа
в стандарте указана только минимальная каллорийность газа, так что никто ничего не "обязан"...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Не нужно их недооценивать - они же не дураки) По технологии добычи, в истощенных скважинах газовый конденсат "выдавливают" азотом, который попадает в выходящий продукт. По теории, этот продукт должны очищать от азота, влаги и прочих побочных продуктов. Но вопрос: зачем все удалять, если часть примесей можно хорошо продать и так? По большому счету, этим способом достаточно давно пользуются, только с разной степенью наглости.
То есть, речь идет о газе украинской добычи с ценником 90 баксов, который оплачивается как европейский (российский)?
Molchyn написав:Возможно lapay просто недооценивает газовщиков. В супермаркете фасовка продуктов не 1 кг, а 900 гр, даже с водой в бутлях (одной марки - аква...) стали на 1 литр меньше наливать и т.д. lapay плохо думает (а может очень хорощо) что газовщики не могут найти путь к увеличению своих доходов. А профи , они тем и отличаются от остальных. Мы тут гадаем, схемы чертим, а они делают ....
Профи отличаются от остальных тем, что молча улыбаются читая подобные потоки сознания.
Выше человек собрал кучу лайков рассказав как выдавливают газовый конденсат при помщи азота. И никого не смущает, что природный газ (метан) и газовые конденсаты - суть разные продукты, что добываются они с разных скважин и чаще всего разных месторождений. Плевать, что содержание конденсата в газовых месторождениях ничтожно низкое.
Другой предположил, что раз крышная котельная "фирменная немецкая", то уж наверняка оборудована лабораторией для газоанализа и лампочка всем сообщает "смотрите - газ некачественный". Ни давление в водопроводе,ни в газопроводе, ни в сети отопления, ни в расширительных баках.
Ну вот, я - профи. Скажу я Вам, что Нафтогаз исчерпывающе-точно ответил на Ваши вопросы. Вы мне поверите? Осилите простую логическую цепочку: Потребители отбирают больше газа Падает давление в распределительной сети Меньше газа проходит через сопло газовой конфорки Меньше газа сгорает в единицу времени Чайник закипает дольше.
Скорее всего нет. Вам же Василий Алибабаевич сказал из телевизора, что бензин ослиной мочёй разбавлять можно. Вот он-то наверняка знает. И правду говорит.