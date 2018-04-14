«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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vova3215 написав:Тогда если сравнивать с советскими временами когда все вроде было нормально , оборудование в основной массе то же самое но чайник не закипает а счетчик крутится энергичнее , что же поменялось?
Ну вам же уже объяснили, много жрут..тьфу ты, много газа потребляют. От этого давление в конфорке у вас падает, количество сгораемого газа в единицу времени уменьшается, чайник греется дольше, а закипает позже. Что непонятного? Плюс еще не объяснили, что вы ж теперь можете позволить себе в чайник больше воды набрать, чем при нищем совке. А бОльшее количество воды еще дольше закипает. Короче, вы сами виноваты! Меньше пейте, меньше ешьте и все будет в шоколаде!
vova3215 написав:Тогда если сравнивать с советскими временами когда все вроде было нормально , оборудование в основной массе то же самое но чайник не закипает а счетчик крутится энергичнее , что же поменялось?
В советские времена счетчиков на газ в квартирах/домах не было, т.к. не было смысла считать его потребление (экономить):
29.02.2016 Нормы против счетчика: сколько придется платить за газ ... Удивительно, но до сих пор базовыми нормативами для газовиков остаются нормативы Советского Союза. Они были разработаны в 1961 году и действовали без изменений до 1991-го. Одним из главных критериев был расход газа на советских конфорках и советских колонках на одного человека в месяц. Ни о какой экономичности приборов речи не шло, как и вообще об экономии. Просто в трехкомнатных квартирах ставили 4-конфорочные плиты, а в одно- и двухкомнатных – 2-конфорочные, и заменить их было большой проблемой. Все нормы и тарифы по ним были унифицированы, а ЖЭКи выставляли платежки с общими суммами, без расшифровки.
Forbes нашел эти данные: при наличии газовой плиты и горячего водоснабжения – 6 кубометров на человека в месяц; плита без горячего водоснабжения – 9 кубометров; плита и газовая колонка – 13,8 куб. м.Цена – 42 копейки за 10 кубометров газа. Газовых счетчиков не было практически ни у кого. С 1 января 1992 года Украина перешла на покубовый учет газа, и цена одного кубометра возросла невероятно – с 4,2 копейки до 21 копейки за кубометр.
vovan_prm написав:Холодно стало. Дело в том, что сети до 2000-х годов не проектировались под индивидуальное отопление. И в плотно-застроенных районах элементарно не хватает пропускной способности.
О каких плотно-застроенных районах речь? и каком индивидуальном отоплении И зимы не такие уж холодные... Всегда пропускной способности по стране хватало, а начали рапортовать о снижении потребления газа по стране, так хватать перестало( обидно
vovan_prm написав:часть из них подключена без счетчиков. И им по-фиг на давление. Они платят по нормам.
Не пофиг! Большая конфорка начала тухнуть. Чистка, замена не помогают. Раньше такого не было. И, например, смысл утеплять стены в доме с вертикальной сквозной системой отопления? Батареи нерегулируемые. А можно платить больше и получать более качественные ком.услуги? Более высокую температуру теплоносителя. И за более качественный газ и с большим давлением.
Ну вот, я - профи. Скажу я Вам, что Нафтогаз исчерпывающе-точно ответил на Ваши вопросы. Вы мне поверите? Осилите простую логическую цепочку: Потребители отбирают больше газа Падает давление в распределительной сети Меньше газа проходит через сопло газовой конфорки Меньше газа сгорает в единицу времени Чайник закипает дольше.
Вот если давление упало, то пламя станет меньше, но цвет не поменяет. Не хотел бы я к таким профи обращаться.
vovan_prm написав: Правду говорят базовые академические знания полученные в нефте-газовом универе и закрепленные практикой в полтора десятилетия. Как думаете, высока растворимость азота в метановой среде?
А не подскажете, как эти базовые знания, объясняют газ разной калорийности в ЕС и почему у низкокалорийного -- цена меньше?
ТАк у меня вопрос: а зачем все это нужно? В таких движениях тупо нет экономического смысла.
Если цена меньше, то это должно объяснить Вам, экономический смысл, который Вы не понимали в постах выше.