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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 21 тра, 2019 21:02
pesikot написав: freeze написав:
Порошенко назначил Хомчака начальником штаба всех сухопутных войск и три года не было ни одного возмущения ни у одного порохобота, сейчас пришла указивка срочно начать возмущаться и гнать зраду.
Порошенко назначил и ко-ко-котлы - это плохо, это Порошенко виноват
Зеленский назначил - это хорошо. По вашей логике уже плохо, Зеленский назначил плохого подчиненного.
freeze не утверждал, что это хорошо.
Он указал на Вашу *логику*)))
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detroytred
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Додано: Вів 21 тра, 2019 21:07
detroytred написав: andrijk777 написав:
Як вам таке:
Під час дебатів 19 квітня Володимир Зеленський запитав Петра Порошенка: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"
Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.
Коротше - цирк тільки починається
Поговорил с теми, кто в теме.
Даже не стали объяснять.
А сразу и кратко - полный зашквар.
Що це означає???
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Додано: Вів 21 тра, 2019 21:08
detroytred написав: pesikot написав: freeze написав:
Порошенко назначил Хомчака начальником штаба всех сухопутных войск и три года не было ни одного возмущения ни у одного порохобота, сейчас пришла указивка срочно начать возмущаться и гнать зраду.
Порошенко назначил и ко-ко-котлы - это плохо, это Порошенко виноват
Зеленский назначил - это хорошо. По вашей логике уже плохо, Зеленский назначил плохого подчиненного.
freeze не утверждал, что это хорошо.
Он указал на Вашу *логику*)))
Они даже примитивной подколки не могут понять, даже не знаю как с ними разговаривать.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 21:10
pesikot написав: zРадио написав:
Если передал тому, кого назначил в АП, то да - коррупция в чистом виде. Да и сама передача противоречит закону - он должен продать!
Не волнуйтесь - Зеленского я жалеть не буду. Я даю оценку действиям, а не людям
Вот моё самое любимое. Я этого ждал
Когда же начнёт оправдывать Зеленского ЗЕ!команда.
Второй день президенства, а уже и коррупция - не такая уж и коррупция. И кумовство - не такое уж кумовство.
Ну не продал, ну передал и назначил "а чё такого ?".
Это у Порошенко коррупция и кумовство - это плохо и всю страну ограбил.
А у Зеленского коррупция и кумовство - такое тёплое, ламповое, такое своё, родное.
Относить zRadio к ЗЕкоманде?
Подтверждается пока другое.
Даже полные реальные зефилы, негодующие такими назначениями (шефиры, хомчаки, богданы), в итоге говорят - всё равно ПАПа нужно было менять, с ним бы дальше было хуже.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 21:14
andrijk777
Что хренового НГШ президент назначил.
Покращеннь не буде.
Хуже тоже не будет.
Будем по-прежнему. Улучшаться по-тихоньку и не глубоко.
Крокодилы летают, але низенько-низенько...
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