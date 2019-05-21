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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2946294729482949

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 149
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
39
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
47
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
10
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
48
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:02

  pesikot написав:
  freeze написав:Порошенко назначил Хомчака начальником штаба всех сухопутных войск и три года не было ни одного возмущения ни у одного порохобота, сейчас пришла указивка срочно начать возмущаться и гнать зраду.

Порошенко назначил и ко-ко-котлы - это плохо, это Порошенко виноват
Зеленский назначил - это хорошо. По вашей логике уже плохо, Зеленский назначил плохого подчиненного.

freeze не утверждал, что это хорошо.

Он указал на Вашу *логику*)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:07

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Як вам таке:
Під час дебатів 19 квітня Володимир Зеленський запитав Петра Порошенка: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?"

Операція з взяття Іловайська здійснювалася під безпосереднім керівництвом Хомчака.

Коротше - цирк тільки починається

Поговорил с теми, кто в теме.
Даже не стали объяснять.
А сразу и кратко - полный зашквар.

Що це означає???
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:08

Re: Політичні дискусії

detroytred написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:Порошенко назначил Хомчака начальником штаба всех сухопутных войск и три года не было ни одного возмущения ни у одного порохобота, сейчас пришла указивка срочно начать возмущаться и гнать зраду.

Порошенко назначил и ко-ко-котлы - это плохо, это Порошенко виноват
Зеленский назначил - это хорошо. По вашей логике уже плохо, Зеленский назначил плохого подчиненного.

freeze не утверждал, что это хорошо.

Он указал на Вашу *логику*)))


Они даже примитивной подколки не могут понять, даже не знаю как с ними разговаривать.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:10

  pesikot написав:
  zРадио написав:Если передал тому, кого назначил в АП, то да - коррупция в чистом виде. Да и сама передача противоречит закону - он должен продать!

Не волнуйтесь - Зеленского я жалеть не буду. Я даю оценку действиям, а не людям

Вот моё самое любимое. Я этого ждал :)
Когда же начнёт оправдывать Зеленского ЗЕ!команда.
Второй день президенства, а уже и коррупция - не такая уж и коррупция. И кумовство - не такое уж кумовство.
Ну не продал, ну передал и назначил "а чё такого ?".
Это у Порошенко коррупция и кумовство - это плохо и всю страну ограбил.
А у Зеленского коррупция и кумовство - такое тёплое, ламповое, такое своё, родное.

Относить zRadio к ЗЕкоманде?
:lol: :lol: :lol:

Подтверждается пока другое.
Даже полные реальные зефилы, негодующие такими назначениями (шефиры, хомчаки, богданы), в итоге говорят - всё равно ПАПа нужно было менять, с ним бы дальше было хуже.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:14

andrijk777
Что хренового НГШ президент назначил.
Покращеннь не буде.

Хуже тоже не будет.
Будем по-прежнему. Улучшаться по-тихоньку и не глубоко.
Крокодилы летают, але низенько-низенько...
detroytred
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