Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Суд принял решение о выдаче разрешения на прохождение Порошенко проверки на полиграфе. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов.
Когда это по телевизору или тырнету покажут ?
Ой, там будет шоу еще то. На вопрос - Вы - Порошенко Пётр Алексеевич? Последует ответ типа - Як патріот України, хочу зробити публічну заяву, що.... бла-бла-бла(100500 раз)... це поперше! Подруге! Бла-бла-бла..... (На заднем плане взрывается полиграф, не выдерживая потоков ахинеи) Порошенко: - Це був теракт! Я публічно звертаюся до ДБР бла-бла-бла.... (на заднем плане звучит выстрел - Труба покончил жизнь самоубийством) Петр Алексеевич: -...патріотизм.... бла-бла-бла... віра... бла-бла-бла... мова.... камера подъезжает к подоконнику, далее -видно как стремительно приближается асфальт (оператор не выдержал) Последнее, что фиксирует камера - дети Порошенко, выстроившись в ряд, поют с бумажки гимн Украины, морщась и растягивая слова под музыку российского гимна... (ЗАНАВЕС)
Отмечается, что международный редакционный совет обеспокоен информацией о компрометирующих контактах судей, которые рассматривают дело о продлении лицензий телеканала "112 Украина", и главой Офиса президента Украины, о недавней встрече которых сообщили украинские СМИ. Результатом прямого давления на судей со стороны Офиса президента Украины может стать прекращение цифрового вещания телеканала "112 Украина""
freeze написав: Суд принял решение о выдаче разрешения на прохождение Порошенко проверки на полиграфе. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов.
к сожалению ни одна норма закона не предусматривает принудительного прохождения полиграфа...
Это да, но отказаться пройти проверку на правдивость твоих показаний, это априори ставить под сомнение свои же слова. Это плохо пахнет, хотя можно и отказаться, но при Порошенко введены проверки на полиграфе во многих силовых органах, в том числе и в ГБР, где его собираются проверить на том же полиграфе, что ввел сам Порошенко.
это всё эмоции, а согласно ст. 63 Конституции Украины, лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников...
а что касается сомнений в словах порошенко, то большинство страны давно уже в курсе что это патологический врун...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен