RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3796379737983799

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:08

  Alex2007 написав:
  freeze написав:
Суд принял решение о выдаче разрешения на прохождение Порошенко проверки на полиграфе. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов.


Когда это по телевизору или тырнету покажут ? :mrgreen: :lol:

Ой, там будет шоу еще то.
На вопрос
- Вы - Порошенко Пётр Алексеевич?
Последует ответ типа
- Як патріот України, хочу зробити публічну заяву, що.... бла-бла-бла(100500 раз)... це поперше! Подруге! Бла-бла-бла.....
(На заднем плане взрывается полиграф, не выдерживая потоков ахинеи)
Порошенко:
- Це був теракт! Я публічно звертаюся до ДБР бла-бла-бла....
(на заднем плане звучит выстрел - Труба покончил жизнь самоубийством)
Петр Алексеевич:
-...патріотизм.... бла-бла-бла... віра... бла-бла-бла... мова....
камера подъезжает к подоконнику, далее -видно как стремительно приближается асфальт (оператор не выдержал)
Последнее, что фиксирует камера - дети Порошенко, выстроившись в ряд, поют с бумажки гимн Украины, морщась и растягивая слова под музыку российского гимна...
(ЗАНАВЕС)
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8640
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1019 раз.
Подякували: 2289 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:54

Re: Політичні дискусії

Ну что порох творит то, вроде и отстранили уже (правда прокурор не сидит, ну то такое :mrgreen: ), а дело его живет :mrgreen:
https://strana.ua/news/216957-kanal-112-obnarodoval-zajavlenie-v-kotorom-potreboval-ot-zelenskoho-vmeshatsja-v-situatsiju-s-atakoj-na-kanal.html
"Международный редакционный совет телеканала "112 Украина" потребовал от президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с давлением канал, который может быть лишен лицензий на вещание из-за готовящегося незаконного решения украинского суда. Об этом сказано в заявлении телеканала.

Отмечается, что международный редакционный совет обеспокоен информацией о компрометирующих контактах судей, которые рассматривают дело о продлении лицензий телеканала "112 Украина", и главой Офиса президента Украины, о недавней встрече которых сообщили украинские СМИ.
Результатом прямого давления на судей со стороны Офиса президента Украины может стать прекращение цифрового вещания телеканала "112 Украина""

Зачем выдумывать такое, непонятно :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:27

  freeze написав:
  Тракторист написав:
  freeze написав:
Суд принял решение о выдаче разрешения на прохождение Порошенко проверки на полиграфе. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов.

к сожалению ни одна норма закона не предусматривает принудительного прохождения полиграфа...


Это да, но отказаться пройти проверку на правдивость твоих показаний, это априори ставить под сомнение свои же слова. Это плохо пахнет, хотя можно и отказаться, но при Порошенко введены проверки на полиграфе во многих силовых органах, в том числе и в ГБР, где его собираются проверить на том же полиграфе, что ввел сам Порошенко.

это всё эмоции, а согласно ст. 63 Конституции Украины, лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников...

а что касается сомнений в словах порошенко, то большинство страны давно уже в курсе что это патологический врун...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4124
З нами з: 06.08.08
Подякував: 234 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3796379737983799
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15295)
14.08.2019 17:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.