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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 38193820382138223823>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:26

budivelnik
А Ви пам"ятаєте , в яких умовах тоді ріст був ? Життя ставало кращим у всіх . І в селі , і в місті . Післявоєнні роки - після голоду 49-го ... "Хрущовки" , скорочення робочого тижня , потім збільшення декретних відпусток ... Ну і так далі ... Це все сприяло ... Оптимізм був у практично всіх .
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:32

  innamax2008 написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!)
Наш крітікус в своєму репертуарі...
Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...
1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка
2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років
3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...

Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави.

Всі виїдемо, і на наше життя це вплине позитивно, бо переїдемо з країни третього світу з війною до країн першого світу. Хто куди, хто в Німеччину, хто в Канаду або США, а де хто в Ізраїль. Чим більше населення виїде тим краще для того населення

Свежая статистика за полгода (19-го)
Демографічна ситуація у січні–червні 2019 року
Кількість живонароджених 149 549
Кількість померлих 304 330
Загальний приріст, скорочення (–) населення –143 138
http://www.ukrstat.gov.ua/
Постійне населення на 1 червня 2019 року 41 861 195
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя
Если же из этой численности вычесть 3 млн. жителей ЛНДР, 3,5 млн. граждан Украины, переселившихся в РФ/Польшу/Чехию и десятки других стран, а также 3 из 5 млн. заробитчан, постоянно находящихся за границей и еще не утерявших связи с Родиной, то эта статистика касается максимум 32,5 млн. человек - наличного населения Украины де-факто СЕЙЧАС, которое только за счет естественной убыли сократится еще на 160 тыс. до конца года. И получается, что только за счет ДЕПОПУЛЯЦИИ население за год сократится суммарно на 300+ тыс. - 9 человек на 1000, еще минимум 200 тыс. уедет из страны навсегда, а общие демографические потери достигают 15-16 человек на 1000 - показатель, с которым могут соперничать только Литва и Латвия. При это реальный уровень смертности (18,5) на 1000 человек - абсолютное первое место в мире.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:36

  innamax2008 написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Что ужасно - население не просто сокращается, потому что смертность превышает рождаемость. Сама динамика депопуляции нарастает! Внимательно смотрим цифры в сравнении с 2018-м - смертность растет, рождаемость падает (причем внушительно падает!)
Наш крітікус в своєму репертуарі...
Витягує будь-яку інформацію і притрусивши її негативними фарбами-видає це за жах...
1 Зменшення на 0,3% в рік - це навіть менше ніж теоретично дозволена математична похибка
2 Щоб досягнути рівня 1950 року( в Україні тоді проживало 30 млн населення) треба щоб подібне зменшення було постійним на протязі 80 років
3 Щоб з 30 млн збільшити чисельність до 52 млн - вистарчило 40 років...

Таким чином ,чисто природній рух змін кількості населення з швидкістю в мінус 400 осіб в добу ( а це і є цифра в 140 000 осіб в рік) ,нас звичайно може цікавити ,але виключно як теоретичне питання,яке жодним чином не вплине ні на наше життя. ні на життя Держави.

Всі виїдемо, і на наше життя це вплине позитивно, бо переїдемо з країни третього світу з війною до країн першого світу. Хто куди, хто в Німеччину, хто в Канаду або США, а де хто в Ізраїль. Чим більше населення виїде тим краще для того населення

Да, Украина проигрывает конкуренцию за людей.
А территории не может защитить.

Таким путём можно прийти к "оптимизации" до уровня "княжества Козин", или самоликвидации
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:48

Re: Політичні дискусії

https://m.facebook.com/kukushkin9/photos/a.354927564709593/1080744272127915/?type=3&source=44
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:44

Re: Політичні дискусії

Волгарь написав:Если же из этой численности вычесть 3 млн. жителей ЛНДР, 3,5 млн. граждан Украины, переселившихся в РФ/Польшу/Чехию и десятки других стран, а также 3 из 5 млн. заробитчан, постоянно находящихся за границей и еще не утерявших связи с Родиной, то эта статистика касается максимум 32,5 млн. человек - наличного населения Украины де-факто СЕЙЧАС, которое только за счет естественной убыли сократится еще на 160 тыс. до конца года. И получается, что только за счет ДЕПОПУЛЯЦИИ население за год сократится суммарно на 300+ тыс. - 9 человек на 1000, еще минимум 200 тыс. уедет из страны навсегда, а общие демографические потери достигают 15-16 человек на 1000 - показатель, с которым могут соперничать только Литва и Латвия. При это реальный уровень смертности (18,5) на 1000 человек - абсолютное первое место в мире.
Таки да. Немає у нас Чечні і Дагестану Зображення


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:04

голос,место,фу,апорт

Партия "Голос" отказалась от должности заместителя председателя Верховной Рады
https://interfax.com.ua/news/political/608171.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:51

Re: Політичні дискусії

Волгарь "Никакой хитрости - 1988-ой был ПОСЛЕДНИМ годом СССР, в котором наблюдался экономический рост, потом началось падение."
Ти хоч жив в 1988 дурнику, щоб такі байки оповідати. Повна ж*** вже була,черги і так далі. Який телепень може про це говорити??
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:32

  Ethereum написав:Повна ж*** вже була,черги і так далі. Який телепень може про це говорити??


А тебе то самому было больше 5-и лет в 1988-м? :mrgreen: При "повній ж" не рожают - именно это происходило ПОСЛЕ развала СССР. А не ДО него!

Чтобы ты не мог манипулировать любимой мантрой порохоботов "мол, с начала 1990-х это такой мировой тренд на снижение рождаемости" - вот тебе сравнение с США.

Как хорошо видно, именно до 88-го динамика УССР соответствовала американской, а затем - разительно отличалась, просев к концу 90-х до критической отметки, к которой снова рискует вернуться через 3-4 года!

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:48

  zРадио написав:А тебе то самому было больше 5-и лет в 1988-м? :mrgreen: При "повній ж" не рожают - именно это происходило ПОСЛЕ развала СССР. А не ДО него!

Мамкин ты топ-менеджер. Ты хоть в курсе, что для рождения ребенка, нужно 9 месяцев его перед этим выносить ?
ж*** началась и перестали беременить постепенно.
PS. А вообще на учётке поменяли ольгинца, этот хамит по поводу и без :) заменили на страдальца по СССР :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:53

  pesikot написав:Ты хоть в курсе, что для рождения ребенка, нужно 9 месяцев его перед этим выносить ?


Вы только посмотрите, как бухгалтер доволен собой - ну такую прям гениальную мысль высказал :mrgreen: Хотя по факту - пук в лужу...

БеременЕть перестали постепенно (с) :mrgreen: Это "открытие" вообще на нобелевку тянет :mrgreen:

PS: как научишься грамотно писать, возвращайся...
zРадио
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