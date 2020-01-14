Додано: Сер 15 січ, 2020 19:21

Puente написав: Козак-характерник

Про пенсії в ОРДЛО - є риторика абсолютно протилежна . І головне насправді в цьому тільки одне - у нас ніхто ніде і ніколи не заробив собі на пенсію . У нас солідарна система - тобто нинішні пенсіонери платили тодішнім , а тепер отримують пенсію від зараз працюючих . От і все .

А всі ці юридичні ігри незрозуміло на чию користь ( насправді зрозуміло - погіршити стан і без того поганий ПФУ ) . Бідні і нещасні пенсіонери наші за кордоном - їм не платять нашу пенсію ( аж 150 баксів наприклад ) - що це за демагогія ... Про пенсії в ОРДЛО - є риторика абсолютно протилежна . І головне насправді в цьому тільки одне - у нас ніхто ніде і ніколи не заробив собі на пенсію . У нас солідарна система - тобто нинішні пенсіонери платили тодішнім , а тепер отримують пенсію від зараз працюючих . От і все .А всі ці юридичні ігри незрозуміло на чию користь ( насправді зрозуміло - погіршити стан і без того поганий ПФУ ) . Бідні і нещасні пенсіонери наші за кордоном - їм не платять нашу пенсію ( аж 150 баксів наприклад ) - що це за демагогія ...

система з дефiцитом (загальна сума пенсiй перевищує суму надходжень вiд сплати внескiв. Цю рiзницю покриває державний бюджет

mephala написав: і доречі не "мове" а "мови" якщо ви вирішили російськими буквами записати українське слово. і доречі не "мове" а "мови" якщо ви вирішили російськими буквами записати українське слово.

Я розумію про що ви мовите...Слово "заробив" тут вживається як світоглядно-філософська категорія, що втілена в законодавство України. Заробили згідно умов суспільного договору про взаємозв'язок поколінь, кожне з яких утримує наступне. Тому вони дійсно ЗАРОБИЛИ, без лапок вже. Чому теперішньому поколінню важко утримувати попередні? Бо демографія і хренова політика псевдоеліти, що не забезпечує повноцінне відтворення нації і розвитку виробничих сил. Тому певну частину забовязаннь держава покриває за рахунок доплат з бюджету, не з надходженнь до ПФУ. Бо те, що збирає ПФУ з працюючих не достатньо. Тому допоки існує така пенсійна система як на сьогодні, з того треба і танцювати.І всі рівні перед законом. Без дискримінації.Відповідно до статті 2 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" перший рівень системи пенсійного забезпечення становить солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі – солідарна система) , що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбаченому законом.Цей рівень забезпечує базовий дохід людини після виходу на пенсію. Іноді солідарні системи називають системами «з виплатою пенсій з поточних надходжень (pay-as-you-go)», оскільки внески нинішніх працівників спрямовують на виплату пенсій сьогоднішнім пенсіонерам. В більшості країн, така система називається розподільною.Залежно від чисельності платників внесків i чисельності пенсіонерів існують системи таких видів:частково фондована (пiсля виплати поточних пенсiй залишаються кошти для iнвестування);нефондована (сума отриманих внескiв приблизно дорiвнює сумi, потрiбнiй для виплати пенсiй);).Мовою...Розмовляти не "на мові(е)", а українською мовою.