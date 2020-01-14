RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 52105211521252135214>
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:12

  zРадио написав:
  Aps написав: Операция путин 6.0.

А если серьезно, то думаю, что ВВХ планирует додавить Луку на союзное государство, и возглавить его. А на РФ кого-то лояльного себе, но нового для народа, готовит. С обрезанными полномочиями (типа тех, которые были у Димона в роли премьер-министра)


Имхо бацьку только физической силой можно додавить. Не уверен что пойдут на это.
А одного лояльного не будет. Бо веры никому нет. )
Будет несколько лояльных и контролируемых.
Нынешние полномочия президента перераспределят меджу ветками власти.
А путин будет дергать за ниточки из нового Госсовета.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 24.06.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:24

  Aps написав:
  zРадио написав:
  Aps написав: Операция путин 6.0.

А если серьезно, то думаю, что ВВХ планирует додавить Луку на союзное государство, и возглавить его. А на РФ кого-то лояльного себе, но нового для народа, готовит. С обрезанными полномочиями (типа тех, которые были у Димона в роли премьер-министра)


Имхо бацьку только физической силой можно додавить. Не уверен что пойдут на это.
А одного лояльного не будет. Бо веры никому нет. )
Будет несколько лояльных и контролируемых.
Нынешние полномочия президента перераспределят меджу ветками власти.
А путин будет дергать за ниточки из нового Госсовета.


Возможно. Я на своей версии не настаиваю, хотя и уверен, что путин положит все силы на то, чтобы успеть побыть главой союзного государства (такого себе мини-СССР)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4718
З нами з: 02.05.18
Подякував: 885 раз.
Подякували: 2028 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:43

  zРадио написав:Возможно. Я на своей версии не настаиваю, хотя и уверен, что путин положит все силы на то, чтобы успеть побыть главой союзного государства (такого себе мини-СССР)

если бы хотел, то давно бы уже был...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4462
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:51

mephala
Спасибо за ответ. Теперь понятно.
П.С. Что касается "мовы", то написано правильно. К слову, заглавные буквы пишутся с прописной буквы как в русском, так и в украинском языке.
YKK
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1249
З нами з: 30.10.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:54

Re: Політичні дискусії

  Aps написав:Имхо бацьку только физической силой можно додавить. Не уверен что пойдут на это.

Білоруси кажуть -Поки Путін зайнятий Україной, ми відпочиваємо-. Зеля зробив білорусам підлянку, і братські обійми, для білорусів, почали стискатись...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9614
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:05

  lapay написав:
  Aps написав:Имхо бацьку только физической силой можно додавить. Не уверен что пойдут на это.

Білоруси кажуть -Поки Путін зайнятий Україной, ми відпочиваємо-. Зеля зробив білорусам підлянку, і братські обійми, для білорусів, почали стискатись...


Т.е. демонстрация реквизита российских наемников ЛДНР в ООН и постоянное повторение "Геть від Москви" для внутреннего рынка Украины каким то образом помогали белорусам сопротивляться путинскому империализму? :shock: :mrgreen:

Потому что больше Зеленский ничем от Порошенко в отношениях с РФ не отличается - ВСУ финансируется все лучше, внешний вектор неизменный, интеграция ОРДЛО не осуществляется.

Так что меняй пластинку - от этой уже тошнит :lol:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4718
З нами з: 02.05.18
Подякував: 885 раз.
Подякували: 2028 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:10

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Потому что больше Зеленский ничем от Порошенко в отношениях с РФ не отличается

  zРадио написав:меняй пластинку - от этой уже тошнит

Cам собі відповів. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9614
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:34

Ітогі подвєдьом. 2020-01-15

Ітогі подвєдьом. 2020-01-15

1) Обсудили авиакатастрофу в Иране и Донбасс: Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Зеленский: сейчас формируются очередные списки для освобождения украинских пленных из России

Украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе - Зеленский
Обстрелы не прекращаются, ранены и убиты военные.
Но Бубочка готовит новые списки и готовится к разведению войск.
Это не Президент. Это клоун, играющий роль Президента

2) Украина просит Иран передать ей "черные ящики" самолета смертельного рейса PS752

Авиакатастрофа МАУ: Иран до сих пор не принял решение о передаче "черных ящиков" Украине
Ранее Ермак
"Именно их слаженная круглосуточная работа и принципиальная позиция привели к тому, что иранская сторона признала свою вину", – добавил советник президента.

А тут получить "черные ящики" не могут.

Вообще-то, Иран, после признания, может в расследовании крутить яйца и мять сиськи сколько угодно долго. Мол, мы признались, виновных предоставим, на компенсации согласны, чего вам ещё от нас надо ?

3) Арахамия констатировал, что нардепа Иванисова не смогут лишить мандата
Брехливый Сцыкун обещал лишить его мандата.

В Раду поступило заключение КСУ по расширению перечня оснований для лишения нардепа мандата
26 декабря КС признал законопроект неконституционным.

Зелёный сброд и не пытается принимать закон о лишении депутата мандата.
На коленке наклепают какую-то фигню, которую заворачивает обратно КСУ

Депутаты не отправили на рассмотрение КСУ законопроект Зеленского о децентрализации, потому что докладчик прибыл невовремя
Даже юридические процедуры выполнить не в состоянии.
Хотя когда это их заботило ?

4) В США обнародовали новые показания в деле импичмента Трампу, полученные от соратника Джулиани
На одной из таких заметок Парнас написал два пункта: "заставить Зеленского сообщить, что дело Байдена будет расследоваться; начать коммуникацию с Зеленским без (Пинчука или Коломойского)".

Бубочка у нас такой "независимый" Президент

5) Путин заявил, что международные договора могут не действовать в РФ
Уж ктобы сомневался. Международные договора и решения международных судов мы принимаем только те, которые подходят РФ. Которые не подходят, не признают

Правительство России подало в отставку
в РФ хоть пытаются создать видимость выполнения юридических процедур перед внесением изменений в Конституцию
И для верного Мишки должность создали

6) Кто из министров получил зарплату в 234 тысячи гривен (инфографика)

Главе Минюста пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты
То ли перед женой оправдывался, то ли перед мамой

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда высказалась о своей зарплате за декабрь в размере 159 тысч гривен, о чем стало известно в ее Facebook в среду, 15 января.
"История моей работы в Минвете - это 5 месяцев вообще без зарплаты, а потом - голый оклад. У министра он - 16 тыс. грн. При этом принцип работы - 24/7", - написала Коляда.

С 29 августа 2019 года Министр по делам ветеранов

5 месяцев без зарплаты - это уже конец января 2020. И всё без зарплаты. А тут за декабрь 2019 столько привалило.

Гончарук оправдал высокие зарплаты министров и топ-чиновников борьбой с коррупцией
Но перед этим отменили повышение ЗП для учителей.

7) Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова
Средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

При ЕСВ 22% и соотношении 1 работающий = 1 пенсионер, от 30-40 тыс гривен средней ЗП, средняя пенсии 20 тыс никак не получается, максимум 8.8 тыс. И это прямой подсчёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 31.08.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:54

  YKK написав:mephala
Спасибо за ответ. Теперь понятно.
П.С. Что касается "мовы", то написано правильно. К слову, заглавные буквы пишутся с прописной буквы как в русском, так и в украинском языке.


исключительно на языке
виключно на мові
мові = "мови"
а не "мове" або "мовы" якщо вже вирішили одне із слів просто замінити на українське для стьобу
mephala
 
Повідомлень: 6280
З нами з: 07.04.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:21

  Puente написав:Козак-характерник
Про пенсії в ОРДЛО - є риторика абсолютно протилежна . І головне насправді в цьому тільки одне - у нас ніхто ніде і ніколи не заробив собі на пенсію . У нас солідарна система - тобто нинішні пенсіонери платили тодішнім , а тепер отримують пенсію від зараз працюючих . От і все .
А всі ці юридичні ігри незрозуміло на чию користь ( насправді зрозуміло - погіршити стан і без того поганий ПФУ ) . Бідні і нещасні пенсіонери наші за кордоном - їм не платять нашу пенсію ( аж 150 баксів наприклад ) - що це за демагогія ...

Я розумію про що ви мовите...Слово "заробив" тут вживається як світоглядно-філософська категорія, що втілена в законодавство України. Заробили згідно умов суспільного договору про взаємозв'язок поколінь, кожне з яких утримує наступне. Тому вони дійсно ЗАРОБИЛИ, без лапок вже. Чому теперішньому поколінню важко утримувати попередні? Бо демографія і хренова політика псевдоеліти, що не забезпечує повноцінне відтворення нації і розвитку виробничих сил. Тому певну частину забовязаннь держава покриває за рахунок доплат з бюджету, не з надходженнь до ПФУ. Бо те, що збирає ПФУ з працюючих не достатньо. Тому допоки існує така пенсійна система як на сьогодні, з того треба і танцювати. :P І всі рівні перед законом. Без дискримінації.

Відповідно до статті 2 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" перший рівень системи пенсійного забезпечення становить солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі – солідарна система) , що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбаченому законом.

Цей рівень забезпечує базовий дохід людини після виходу на пенсію. Іноді солідарні системи називають системами «з виплатою пенсій з поточних надходжень (pay-as-you-go)», оскільки внески нинішніх працівників спрямовують на виплату пенсій сьогоднішнім пенсіонерам. В більшості країн, така система називається розподільною.

Залежно від чисельності платників внесків i чисельності пенсіонерів існують системи таких видів:

частково фондована (пiсля виплати поточних пенсiй залишаються кошти для iнвестування);
нефондована (сума отриманих внескiв приблизно дорiвнює сумi, потрiбнiй для виплати пенсiй);
система з дефiцитом (загальна сума пенсiй перевищує суму надходжень вiд сплати внескiв. Цю рiзницю покриває державний бюджет).

  mephala написав:і доречі не "мове" а "мови" якщо ви вирішили російськими буквами записати українське слово.

Мовою... :P Розмовляти не "на мові(е)", а українською мовою.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 15 січ, 2020 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27333
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1899 раз.
Подякували: 2077 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 52105211521252135214>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16994)
15.01.2020 20:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.