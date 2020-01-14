Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А если серьезно, то думаю, что ВВХ планирует додавить Луку на союзное государство, и возглавить его. А на РФ кого-то лояльного себе, но нового для народа, готовит. С обрезанными полномочиями (типа тех, которые были у Димона в роли премьер-министра)
Имхо бацьку только физической силой можно додавить. Не уверен что пойдут на это. А одного лояльного не будет. Бо веры никому нет. ) Будет несколько лояльных и контролируемых. Нынешние полномочия президента перераспределят меджу ветками власти. А путин будет дергать за ниточки из нового Госсовета.
А если серьезно, то думаю, что ВВХ планирует додавить Луку на союзное государство, и возглавить его. А на РФ кого-то лояльного себе, но нового для народа, готовит. С обрезанными полномочиями (типа тех, которые были у Димона в роли премьер-министра)
Имхо бацьку только физической силой можно додавить. Не уверен что пойдут на это. А одного лояльного не будет. Бо веры никому нет. ) Будет несколько лояльных и контролируемых. Нынешние полномочия президента перераспределят меджу ветками власти. А путин будет дергать за ниточки из нового Госсовета.
Возможно. Я на своей версии не настаиваю, хотя и уверен, что путин положит все силы на то, чтобы успеть побыть главой союзного государства (такого себе мини-СССР)
Aps написав:Имхо бацьку только физической силой можно додавить. Не уверен что пойдут на это.
Білоруси кажуть -Поки Путін зайнятий Україной, ми відпочиваємо-. Зеля зробив білорусам підлянку, і братські обійми, для білорусів, почали стискатись...
Т.е. демонстрация реквизита российских наемников ЛДНР в ООН и постоянное повторение "Геть від Москви" для внутреннего рынка Украины каким то образом помогали белорусам сопротивляться путинскому империализму?
Потому что больше Зеленский ничем от Порошенко в отношениях с РФ не отличается - ВСУ финансируется все лучше, внешний вектор неизменный, интеграция ОРДЛО не осуществляется.
Puente написав:Козак-характерник Про пенсії в ОРДЛО - є риторика абсолютно протилежна . І головне насправді в цьому тільки одне - у нас ніхто ніде і ніколи не заробив собі на пенсію . У нас солідарна система - тобто нинішні пенсіонери платили тодішнім , а тепер отримують пенсію від зараз працюючих . От і все . А всі ці юридичні ігри незрозуміло на чию користь ( насправді зрозуміло - погіршити стан і без того поганий ПФУ ) . Бідні і нещасні пенсіонери наші за кордоном - їм не платять нашу пенсію ( аж 150 баксів наприклад ) - що це за демагогія ...
Я розумію про що ви мовите...Слово "заробив" тут вживається як світоглядно-філософська категорія, що втілена в законодавство України. Заробили згідно умов суспільного договору про взаємозв'язок поколінь, кожне з яких утримує наступне. Тому вони дійсно ЗАРОБИЛИ, без лапок вже. Чому теперішньому поколінню важко утримувати попередні? Бо демографія і хренова політика псевдоеліти, що не забезпечує повноцінне відтворення нації і розвитку виробничих сил. Тому певну частину забовязаннь держава покриває за рахунок доплат з бюджету, не з надходженнь до ПФУ. Бо те, що збирає ПФУ з працюючих не достатньо. Тому допоки існує така пенсійна система як на сьогодні, з того треба і танцювати. І всі рівні перед законом. Без дискримінації.
Відповідно до статті 2 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" перший рівень системи пенсійного забезпечення становить солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі – солідарна система) , що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбаченому законом.
Цей рівень забезпечує базовий дохід людини після виходу на пенсію. Іноді солідарні системи називають системами «з виплатою пенсій з поточних надходжень (pay-as-you-go)», оскільки внески нинішніх працівників спрямовують на виплату пенсій сьогоднішнім пенсіонерам. В більшості країн, така система називається розподільною.
Залежно від чисельності платників внесків i чисельності пенсіонерів існують системи таких видів:
частково фондована (пiсля виплати поточних пенсiй залишаються кошти для iнвестування); нефондована (сума отриманих внескiв приблизно дорiвнює сумi, потрiбнiй для виплати пенсiй); система з дефiцитом (загальна сума пенсiй перевищує суму надходжень вiд сплати внескiв. Цю рiзницю покриває державний бюджет).
mephala написав:і доречі не "мове" а "мови" якщо ви вирішили російськими буквами записати українське слово.
Мовою... Розмовляти не "на мові(е)", а українською мовою.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 15 січ, 2020 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.