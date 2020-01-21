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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:11
Aps
Я так понимаю в прошлом году вы ей платежки не показывали? )
Это Старшее поколение, понимаете?
У них "ментальность" долларовая, как, кстати и у большинства украинцев!
Видимо, сказываются пережитые 90-е, кризис 2008-го, девал 2014-го.
То есть, "тёщи и тести" - считают всё в долларах... ну или в евро.
Ну и, как все старики, почему-то ждут от новой власти - Покращення!
Типа, "предыдущие воровали, новые обещают не воровать"!
А тут, понимаешь, реально всё дорожает(даже валерьянка), коммуналка вообще, опережает всё, а "министры - начислили себе сотни тысяч зарплат"...
Как бы, всё ясно и всё на поверхности, "куда уходят деньги... в какие города"
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:18
AlexxK написав:
Ага, а шмайсеры, значит, - дешево, близко и удобно!
Не, ну если допустим Белорусским партизанам было легко ППШ доставать,
проще, чем немецкое оружие, то так тому и быть.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:25
Kudrjavuy
- Одномоментное решение жилищных вопросов.
Знаете, я много лет, "Воевал" с тёщей на тему, что "Богатство - это не квартиры, дома, машины и полный холодильник" - а высокорентабельные вложения!
До "Взаимных обид" доходило!
Я ей: "Если наступит Кризис или Война, Ваша квартира - не будет нужна ни Вам, ни дочке, ни внучке! Это не Актив а ПАССИВ!"
Она в ответ: Мы с "тестем" всю жизнь проработали, пока получили эту квартиру, мы тут жили в мололые годы" и пр. ерунду... И вот, Спасибо В.А. Зеленскому и его команде, Тёща повзрослела!
P.S. На этом фоне, я стал "другом", Аффигеть!
"Вселенское зло" сместилось с "дуже хитрого" зятя, уговаривающего "любимую дочь" навсегда уехать "далеко-далёко" - на Правительство!
И... Тёща уже не против... "доживать без поддержки детей и внуков", лишь бы "детей и внуков" не уничтожили "покращувачи"!
Супер!
Спасибо, Гончарук-Освободитель!
Низкий поклон Вам!
Востаннє редагувалось Replay
в Сер 22 січ, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:30
Replay написав:Aps
Я так понимаю в прошлом году вы ей платежки не показывали? )
Это Старшее поколение, понимаете?
Вы глубоко ошибаетесь!
Вас и их ожидает ещё больше разочарований в сельской местности!
Оказывается С/Х - поставлено на лыжи примитивного "бизнеса".
Распаханы все... и всё отравлено сельхоз химией(импортной).
Вода - отрава.
Воздух - отрава.
Дорог нет.
Ветрозаградительные посадки - вырезаны.
Где был янтарь - лунная поверхность.
Где были яры - одни пни.
Балки из-за нитратов поросли камышом - даже лягушки ушли.(уже не квакают, и не поют своих песен)
Бытового топлива в виде угля - нет.(а если и есть - недоступен)
Детские садики, школы, общественный транспорт,.... оптимизированы.
Право на Землю - только по предъявлению "пресса капусты".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Сер 22 січ, 2020 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:30
приймачки сделали сами себя вместе.
8 ярдов? "да пусть забирают на здоровье, я-то думал, господи..." (с)
Верховный Суд решил, что в рамках взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Национальный банк Украины (НБУ) должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.
Как сообщает пресс-служба НБУ, такое решение суд принял на заседании в среду, 22 января, по делу о взыскании переданного в ипотеку имущества связанного с Коломойским ООО "Гаджибей"
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:38
YKK написав: mephala написав:
взагалі то вона сказала що їй самій достатньо.
а от утримувати себе і дитину буде не достатньо.
і мені от цікаво скільки отримує саме адвокат Дмитрий Марцонь
Благосостояние адвоката зависит от его профессионализма и его гонорара, так что адвокат может "получать" хоть 1000000$ в эквиваленте, так как он самозянятое лицо, которое обеспечивает себя самого, в отличие от паразитов - министров, депутатов и прочих слуг народа.
ну це з вашої точки зору. а для мене адвокати паразити.
і що?
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:44
Yuri_T написав:
приймачки сделали сами себя вместе.
8 ярдов? "да пусть забирают на здоровье, я-то думал, господи..." (с)
Верховный Суд решил, что в рамках взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Национальный банк Украины (НБУ) должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.
Как сообщает пресс-служба НБУ, такое решение суд принял на заседании в среду, 22 января, по делу о взыскании переданного в ипотеку имущества связанного с Коломойским ООО "Гаджибей"
Здесь заманчива история "Правекс банка" - и то, что большинство кредиторов просто не знают, что им были должны - ни так и померли в неведении о результатах ваучеризации и акционирования.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:45
Kudrjavuy
Вас и их ожидает ещё больше разочарований в сельской местности!
Вы не поняли.
Тёщу отправляем не "возделывать поля" а просто, жить...
Будет помидорчики и огурчики для "любиого зятя" солить, курочек выращивать домашних, дышать свежим воздухом.
А средства от продажи квартиры, я вложу под 10% годовых в валюте, плюс пенсия... всё просто супер!
А толку, жить в городе, работать... чтобы оплатить коммуналку и купить помидорку с крылышком?
Там, "наверху", не "поняли"(специально)... что Коммуналка - должна быть сопоставима с реальным прожиточным минимумом, с учётом расходов на лекарства и пр.!
Если ты зарабатываешь чисто на "оплатить конуру и пожрать", если тебе не хватает на лекарства, на репетирство для детей(образование никакое) то нафик здесь работать вообще?
Если же работать за границей, то и жить - желательно там, ведь там есть Законы и строится Инфраструктур!
То есть, "вы нас решили давить за глотку, вот коммуналкой"?
Нет проблем! Мы будем Уезжать, продавать, закрывать бизнес, оптимизиоовать всё..
Ну не нужны "вам" врачи и инженера, слесари и строители?
Нет проблем! Уедем туда, где нужны и детей туда заберём!
Сидите сами в своих "Радах" и разворовывайте кредитные средства!
Рано или поздно, "ваши" же Кредиторы- Вас и "нагнут".
Наша задача, быть как можно дальше в этот момент!
Наша первостепенная задача - сохранить украинскую нацию, которую "влада" - уничтожает.
Востаннє редагувалось Replay
в Сер 22 січ, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:51
Replay написав:Kudrjavuy
Вы не поняли.
Вас и их ожидает ещё больше разочарований в сельской местности!
Тёщу отправляем не "возделывать поля" а просто, жить...
Будет помидорчики и огурчики для "любиого зятя" солить, курочек выращивать домашних, дышать свежим воздухом.
А средства от продажи квартиры, я вложу под 10% годовых в валюте, плюс пенсия... всё просто супер!
А толку, жить в городе, работать... чтобы оплатить коммуналку и купить помидорку с крылышком?
Там, "наверху", не "поняли"(специально)... что Коммуналка - должна быть сопоставима с реальным прожиточным минимумом, с учётом расходов на лекарства и пр.!
Если ты зарабатываешь чисто на "оплатить конуру и пожрать", если тебе не хватает на лекарства, на репетирово для детей(образование никакое) то нафик здесь работать вообще?
Если же работать за границей, то и жить - желаетельно там, ведь там есть Законы и строится Инфраструктуру!
- Я больше, чем понял!
Просто Вы не поняли, что вас ожидает на Родине предков.
- В селе.
Там всё поменялось в течении последнего ГОДА!
С ожиданием монетизации Земли.
Официально 10% земли уничтожено (не зарегистрировано, но распахано) каждый 10й гектар не есть пахотные земли, но они "освоены".
- ТО, что нельзя было делать категорически.
Арендаторами стали выходцы МВД, с хорошим финансированием из-вне.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 15:56
Kudrjavuy написав:Волгарь
При такой стоимости на энергоносители, комуналку, поборы,.....
Размер влияния экономического криминала, .....
Население Украины будет просто вынуждено "все, кто могут" сокращать жилую площадь и выезжать в "тёплые края". Ибо по факту его изгоняют(для торговли его историческим наследием).
Я бы привёл Вам другую статистику, но Вы просто ментально не готовы её воспринимать.
Остаются только те, кто верой и правдой строил, работал, создавал, ... это государство, а теперь оказывается, что "они лишние и много едят", и что уже существует целые поколения "царей", на что их удел...
Как Нестор Ивановичу отвечал старый мудрый человек -
- Вам дал Землю по 5 десятин, где отдача?
- Так война...
Вот это населению сейчас и рассказывают. Правда Землю - продают, как и всё остальное имущество..(яркая параллель - думаю модер не удалит)
Выезжать в теплые края? ЭТО С ТЕРРИТОРИИ С САМЫМИ ТУЧНЫМИ В МИРЕ ЧЕРНОЗЕМАМИ, 90% которой лежит южнее 52-ой широты, которая имеет более 1000 км побережья теплого моря? Где едва ли не на всей территории даже в диком виде растут абрикосы, а черешня растет почти как береза?
Это ж как надо было постараться, чтобы патриоту своей страны, ветерану, положившему здоровье и всю жизнь на нее, в голову приходили такие мысли?
Насчет Махно - неудачный пример, НЕ КО ВРЕМЕНИ судя по его воспоминаниям. Там он ничего подобного не писал, да и мову не любил - говорил исключительно по-русски. Опять же, летом 18-го встречался в Москве с Лениным, хотя сущность большевизма разгадал почти сразу - сплошной обман и /насилие и террор.
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