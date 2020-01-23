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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5365536653675368
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:21

  katso написав:Як взагалі можна любити країну? :shock:

Як свій дім, куди приємно повернутися після подорожі. Де все знайоме і звичне. Де тебе розуміють і чують. Зустрічають як рідного. Це все в ідеалі звісно... :P І ми любимо казкову Україну, ту що має бути, а не ту, що є зараз. Але Україну! Не Росію, чи Францію.

Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде. Не одному з вас траплялося довго пропадати на чужині; бачиш — і там люди!

Також Боже сотворіння, і розбалакаєшся з ним, немовби зі своїм; а коли дійде до того, щоб вилити йому душу, — бачиш: ні! І розумні люди, та не ті; немов би й такі люди, та не такі! Ні, пани-браття, так любити, як козацька душа, — любити не тільки розумом чи ще чим, а всім, що дав тобі Бог і що тільки є в тобі, — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: — Ні, так любити ніхто не зможе!

П.С. Взагалі це стосується іраціонального. Висловити почуття словами не можливо. Тільки відчути серцем. Не дано любити, то не дано.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:54

  Kudrjavuy написав:По сути форума:
70 тисяч учителів-пенсіонерів буде звільнено
23.01.2020
https://pedpresa.ua/201325-70-tysyach-u ... lneno.html

При переходе на научную пенсию тоже нужно было уволиться, но тут же брали на контракт с той же зарплатой и теми же правами (я так уже 13 лет работаю, хотя при этом получаю уже обычную пенсию).
Мне кажется, то же самое имеется в виду и здесь, поэтому не вижу ничего страшного.

Может, не понимаю каких-то подробностей?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:55

  lapay написав:
  katso написав:
угу, а камни и коктейли Молотова в них не летели... :roll:
вот например - http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=191293

Ні. На Інституцькій беркутівці розстрілювали майданівців, з дерев'яними палками і щитами. Відео і свідки є.


Палка и щит - это холодное оружие. А детально на те палки посмотреть - кистеня те еще.

Вот пожалуйста - 2018 год, человеку дают 2 года только за хранение такой палки - http://reyestr.court.gov.ua/Review/76342939 - и чета никто не орет "беспредел"...

Было б все так однозначно - не было б 5-летней тягомотины - ктоб их стал защищать этих ментов...
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:59

  Козак-характерник написав:
  katso написав:Як взагалі можна любити країну? :shock:

Як свій дім, куди приємно повернутися після подорожі. Де все знайоме і звичне. Де тебе розуміють і чують. Зустрічають як рідного. Це все в ідеалі звісно... :P І ми любимо казкову Україну, ту що має бути, а не ту, що є зараз. Але Україну! Не Росію, чи Францію.

Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде. Не одному з вас траплялося довго пропадати на чужині; бачиш — і там люди!

Також Боже сотворіння, і розбалакаєшся з ним, немовби зі своїм; а коли дійде до того, щоб вилити йому душу, — бачиш: ні! І розумні люди, та не ті; немов би й такі люди, та не такі! Ні, пани-браття, так любити, як козацька душа, — любити не тільки розумом чи ще чим, а всім, що дав тобі Бог і що тільки є в тобі, — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: — Ні, так любити ніхто не зможе!

П.С. Взагалі це стосується іраціонального. Висловити почуття словами не можливо. Тільки відчути серцем. Не дано любити, то не дано.


Ваш собеседник конкретно написал, что надо (можно) любить: маеток с обслугой и чтобы в ноги кланялись :mrgreen: :mrgreen:
Форум финансовый, тут иррациональное не в почете :wink:
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:01

  lapay написав:
  katso написав:
  M-A-X написав:А что действительно мешало осудить беркутовцев за почти 6 лет?
Может они действительно невиновные?
Такого быть не может?


Вот это положение в "Законе про милицию" мешало

Без попередження фізична сила, спеціальні
засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня
загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12

Якраз їх за це і судили, бо на Інституцький не було загрози життю працівникам міліції.

А откуда взялись пострадавшие милиционеры?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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