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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5447544854495450 Додано: Чет 06 лют, 2020 14:41 lapay написав: Ми зробили висновки - вже немає ні пам'ятників, ні вулиць на честь радянських окупантів і їх посіпак. Бандера німцям не служив, Шухевич служив - можеш подати в суд, щоб змінили назву десятків вулиць. Ми зробили висновки - вже немає ні пам'ятників, ні вулиць на честь радянських окупантів і їх посіпак. Бандера німцям не служив, Шухевич служив - можеш подати в суд, щоб змінили назву десятків вулиць.



Ну-да, ну-да. Только почему то больше всего из советских героев у нас борятся с победителями нацистов. Не потому ли, что им противопоставляются прислужники нацистов?



На снос памятников Жукову львовские активисты не поленились приехать ни в Харьков, ни в Одессу. А приехать в куда более близкий Калуш для демонтажа мемориальной таблички офицеру СС "Галичина" - поленились. До сих пор это позорище всей Украины и Европы там висит, хоть установили его более 3-х месяцев назад! И активисты морозятся, и МВД... Как будто так и должно быть... Ну-да, ну-да. Только почему то больше всего из советских героев у нас борятся с победителями нацистов. Не потому ли, что им противопоставляются прислужники нацистов?На снос памятников Жукову львовские активисты не поленились приехать ни в Харьков, ни в Одессу. А приехать в куда более близкий Калуш для демонтажа мемориальной таблички офицеру СС "Галичина" - поленились. До сих пор это позорище всей Украины и Европы там висит, хоть установили его более 3-х месяцев назад! И активисты морозятся, и МВД... Как будто так и должно быть... zРадио

Повідомлень: 4860 З нами з: 02.05.18 Подякував: 901 раз. Подякували: 2048 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 15:04 lapay написав: ЛАД написав: lapay написав: ----------------

Аlександр

Так чего стыдиться тогда

-----------------

Так свому Пуйлу це скажи, а то, виявляється, не Сталін з Гітлером Польщу ділив, а Польща ділила Чехословаччину.

..... ----------------Так чего стыдиться тогда-----------------Так свому Пуйлу це скажи, а то, виявляється, не Сталін з Гітлером Польщу ділив, а Польща ділила Чехословаччину......

А этого не было???

Тут всего несколько дней назад обсуждали Мюнхен и, в частности, поведение Польши в то время.

Может, и Мюнхена не было? А этого не было???Тут всего несколько дней назад обсуждали Мюнхен и, в частности, поведение Польши в то время.Может, и Мюнхена не было?

Розподіл Чехословаччини був, але він був без війни, за добровільною згодою Чехословаччини. Тому друга світова почалась з окупації Польщі, а не Чехословаччини. І СРСР один з тих, хто почав другу світову. Розподіл Чехословаччини був, але він був без війни, за добровільною згодою Чехословаччини. Тому друга світова почалась з окупації Польщі, а не Чехословаччини. І СРСР один з тих, хто почав другу світову.

1. Т.е. раздел Чехословаки всё же таки был.

Тогда к чему Ваши слова в ответе Аlександр"у?

2. Уже задавал вопрос - если Вам приставят пистолет к виску и потребуют "Кошелёк или жизнь!", а окружающие будут смотреть и говорить" "Да отдай ты ему, а мы гарантируем, что трусы он с тебя не снимет. А если не отдашь, то мы тебя вообще защищать не будем. Пусть и трусы заберёт".

Думаю, в такой ситуации Вы согласитесь. Это будет "добровільна згода"? 1. Т.е. раздел Чехословаки всё же таки был.Тогда к чему Ваши слова в ответе"у?2. Уже задавал вопрос - если Вам приставят пистолет к виску и потребуют "Кошелёк или жизнь!", а окружающие будут смотреть и говорить" "Да отдай ты ему, а мы гарантируем, что трусы он с тебя не снимет. А если не отдашь, то мы тебя вообще защищать не будем. Пусть и трусы заберёт".Думаю, в такой ситуации Вы согласитесь. Это будет "добровільна згода"? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15334 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 15:07 lapay написав: zРадио написав: А еще больше у немцев служило... барабанная дробь... немцев. Но сегодня Германия - уважаемая страна. Речь ведь не о том, кто-что натворил в прошлом - речь о сделанных выводах. Ни в РФ, ни в Германии нацистов и их прислужников сегодня не чествуют. А у нас - пытаются А еще больше у немцев служило... барабанная дробь... немцев. Но сегодня Германия - уважаемая страна. Речь ведь не о том, кто-что натворил в прошлом - речь о сделанных выводах. Ни в РФ, ни в Германии нацистов и их прислужников сегодня не чествуют. А у нас - пытаются

Ми зробили висновки - вже немає ні пам'ятників, ні вулиць на честь радянських окупантів і їх посіпак. Бандера німцям не служив, Шухевич служив - можеш подати в суд, щоб змінили назву десятків вулиць. Ми зробили висновки - вже немає ні пам'ятників, ні вулиць на честь радянських окупантів і їх посіпак. Бандера німцям не служив, Шухевич служив - можеш подати в суд, щоб змінили назву десятків вулиць.

Декоммунизацию мы проводим без судов.

А денацификацию? Нужны суды?

Или у нас обратный процесс? Декоммунизацию мы проводим без судов.А денацификацию? Нужны суды?Или у нас обратный процесс? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15334 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 15:10 lapay написав: ЛАД написав: 1. За РОА пусть переживает Россия, к Украине я лично её не отношу.

2. РОА, вроде, никто (или почти никто) не пытается объявить героями и "борцами за свободу". 1. За РОА пусть переживает Россия, к Украине я лично её не отношу.2. РОА, вроде, никто (или почти никто) не пытается объявить героями и "борцами за свободу".

Цікаво - чому? Очевидна відповідь - не можна, одночасно, прославляти Сталіна і тих, хто з ним боровся зі зброєю в руках. Цікаво - чому? Очевидна відповідь - не можна, одночасно, прославляти Сталіна і тих, хто з ним боровся зі зброєю в руках.

Сталина и РОА могут прославлять разные люди.

Но важен факт - героизации РОА нет. Сталина и РОА могут прославлять разные люди.Но важен факт - героизации РОА нет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15334 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 15:15 zРадио написав: lapay написав: Ми зробили висновки - вже немає ні пам'ятників, ні вулиць на честь радянських окупантів і їх посіпак. Бандера німцям не служив, Шухевич служив - можеш подати в суд, щоб змінили назву десятків вулиць. Ми зробили висновки - вже немає ні пам'ятників, ні вулиць на честь радянських окупантів і їх посіпак. Бандера німцям не служив, Шухевич служив - можеш подати в суд, щоб змінили назву десятків вулиць.



Ну-да, ну-да. Только почему то больше всего из советских героев у нас борятся с победителями нацистов. Не потому ли, что им противопоставляются прислужники нацистов?



На снос памятников Жукову львовские активисты не поленились приехать ни в Харьков, ни в Одессу. А приехать в куда более близкий Калуш для демонтажа мемориальной таблички офицеру СС "Галичина" - поленились. До сих пор это позорище всей Украины и Европы там висит, хоть установили его более 3-х месяцев назад! И активисты морозятся, и МВД... Как будто так и должно быть... Ну-да, ну-да. Только почему то больше всего из советских героев у нас борятся с победителями нацистов. Не потому ли, что им противопоставляются прислужники нацистов?На снос памятников Жукову львовские активисты не поленились приехать ни в Харьков, ни в Одессу. А приехать в куда более близкий Калуш для демонтажа мемориальной таблички офицеру СС "Галичина" - поленились. До сих пор это позорище всей Украины и Европы там висит, хоть установили его более 3-х месяцев назад! И активисты морозятся, и МВД... Как будто так и должно быть...

Гординя, гординя і ще раз гординя...Ось в чому проблема. Людина відринула Бога зі свого життя і намагається знайти якусь іншу Істину, ніж ту, що дав Господь. Але Істина одна, та що в заповідях. От деякі пишуть тут і начебто логічно пишуть, розумні слова, думки, АЛЕ не з любов'ю, а від гордині. Мета не порозумітися, а потішити свою гординю, обов'язково довести свою правоту і не почути те, що каже співрозмовник, навіть перекручуючи слова опонента. А що було насправді?



Історія трагічна. Люди вбивали один одного, бо гріх править ними. І не треба з'ясувувати хто жорстокіше був, а хто ні. Всі нагрішили так, що кінців знайти дуже важко. Кожний намагається нести свою правду, засуджувати іншого, виносити вирок, тішити свою гординю. Давайте визнаємо, що людина слабка, кожний має право помилитися. Наші предки нагрішили, вели іноді навіть братовбивчу війну, не завжди з власної волі, а в складі інших армій. Ми - нащадки цих людей. Ми живемо тут на цій землі. І нам тут треба будувати державу, нову світлу хату. Яка ця хата буде? Залежатиме лише від нас з вами. Можна плекати ненависть в собі, тішити гординю, сперечатися хто більше правий, а хто менше...А можна згадати справжню Істину і повернутися до Бога, покаятися, простити один одному і просити Бога допомогти нам боротися з власним гріхом заради Христа.



Потрібно формувати в собі здатність бачити переживання людей, їх серця і те, що в тих серцях. Коли ми навчимося розуміти інших людей, тоді легше зрозуміти і самого себе. У кожної людини є гарні і погані якості. Але всі вони сприймаються нами по-різному. Іноді ми не маємо сили зізнатися в своїх слабкостях, поганих вчинках, а інших людей вміємо покритикувати, осуджувати, тобто, як каже народна мудрість «Колоди в своєму оці не бачимо, а скалку в чужому оці бачимо». Господь нас любить такими, якими ми є, якими нас хотів бачити, всі ми є дітьми Бога. Треба бачити свої помилки, негативні риси характеру, просити в Бога допомоги, щоб удосконалюватися, змінюватися на краще. Коли ми зуміємо полюбити в собі ту красу, яку заховав у нас Господь, усвідомимо свою неповторність, побачимо життя Бога в собі, тоді легко буде побачити Божу

присутність у ближньому, полюбити його, як самого себе.



Амінь! Гординя, гординя і ще раз гординя...Ось в чому проблема. Людина відринула Бога зі свого життя і намагається знайти якусь іншу Істину, ніж ту, що дав Господь. Але Істина одна, та що в заповідях. От деякі пишуть тут і начебто логічно пишуть, розумні слова, думки, АЛЕ не з любов'ю, а від гордині. Мета не порозумітися, а потішити свою гординю, обов'язково довести свою правоту і не почути те, що каже співрозмовник, навіть перекручуючи слова опонента. А що було насправді?Історія трагічна. Люди вбивали один одного, бо гріх править ними. І не треба з'ясувувати хто жорстокіше був, а хто ні. Всі нагрішили так, що кінців знайти дуже важко. Кожний намагається нести свою правду, засуджувати іншого, виносити вирок, тішити свою гординю. Давайте визнаємо, що людина слабка, кожний має право помилитися. Наші предки нагрішили, вели іноді навіть братовбивчу війну, не завжди з власної волі, а в складі інших армій. Ми - нащадки цих людей. Ми живемо тут на цій землі. І нам тут треба будувати державу, нову світлу хату. Яка ця хата буде? Залежатиме лише від нас з вами. Можна плекати ненависть в собі, тішити гординю, сперечатися хто більше правий, а хто менше...А можна згадати справжню Істину і повернутися до Бога, покаятися, простити один одному і просити Бога допомогти нам боротися з власним гріхом заради Христа.Потрібно формувати в собі здатність бачити переживання людей, їх серця і те, що в тих серцях. Коли ми навчимося розуміти інших людей, тоді легше зрозуміти і самого себе. У кожної людини є гарні і погані якості. Але всі вони сприймаються нами по-різному. Іноді ми не маємо сили зізнатися в своїх слабкостях, поганих вчинках, а інших людей вміємо покритикувати, осуджувати, тобто, як каже народна мудрість «Колоди в своєму оці не бачимо, а скалку в чужому оці бачимо». Господь нас любить такими, якими ми є, якими нас хотів бачити, всі ми є дітьми Бога. Треба бачити свої помилки, негативні риси характеру, просити в Бога допомоги, щоб удосконалюватися, змінюватися на краще. Коли ми зуміємо полюбити в собі ту красу, яку заховав у нас Господь, усвідомимо свою неповторність, побачимо життя Бога в собі, тоді легко буде побачити Божуприсутність у ближньому, полюбити його, як самого себе.Амінь! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27546 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 15:53

Уже, даже с "банановыми странами" не сравнивают. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7738 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 16:13 Волгарь написав: innamax2008 написав: Волгарь написав: ПОЛНАЯ ЕРУНДА

ПОЛНАЯ ЕРУНДА



Дед двоюродный рассказывал, как форсировали Неман. На своём берегу в воду зашёл полк, на свой же берег вышел обратно он и его боевой товарищ , и всё. От полка никого в живых не осталось, кроме их двоих . Как там с современной статистикой не знаю. Немцы, кстати, гостарбайтерам выплачивали какие то суммы в марках, потом в евро. На счёт выплат, со стороны раши незаконно репрессированным не слышал. Дед двоюродный рассказывал, как форсировали Неман., и всё.. Как там с современной статистикой не знаю. Немцы, кстати, гостарбайтерам выплачивали какие то суммы в марках, потом в евро. На счёт выплат, со стороны раши незаконно репрессированным не слышал.

Обычная ложь. В боевых действиях участвовало по определению не более 70% личного состава подразделения, остальные были в тылу (медсанбат/связь/инженерные части/артиллерия/минометчики/транспортники. Поэтому ПРИ ЛЮБЫХ ПОТЕРЯХ от полка не могло остаться 2 человека. А главное, что эти два человека делали на левом берегу Немана - СРАЗУ ПОБЕЖАЛИ К НЕМЦАМ? Ведь в таком случае (2 бойца от полка они были обречены по определению). Обычная ложь. В боевых действиях участвовало по определению не более 70% личного состава подразделения, остальные были в тылу (медсанбат/связь/инженерные части/артиллерия/минометчики/транспортники. Поэтому ПРИ ЛЮБЫХ ПОТЕРЯХ от полка не могло остаться 2 человека. А главное, что эти два человека делали на левом берегу Немана - СРАЗУ ПОБЕЖАЛИ К НЕМЦАМ? Ведь в таком случае (2 бойца от полка они были обречены по определению). На свой берег они вышли, всех кто зашёл в воду немцы перекосили. У деда две медали За отвагу и орден Славы не помню какой степени. Советскую власть он не любил, впрочем как и его братья. А за что ему было её любить, за трудодни и облигации вместо зарплаты. Облигации только в 80-х погасили, через 30 лет. На свой берег они вышли, всех кто зашёл в воду немцы перекосили. У деда две медали За отвагу и орден Славы не помню какой степени. Советскую власть он не любил, впрочем как и его братья. А за что ему было её любить, за трудодни и облигации вместо зарплаты. Облигации только в 80-х погасили, через 30 лет. innamax2008

Повідомлень: 357 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 16:21 Козак-характерник

О дивизии СС "Галичина" я уже написал. Повторяться не буду. Для меня достаточно, что это дивизия СС .

Личные мотивы вступивших в неё, возможно, были хорошими, но ... это было ошибкой и любые личные мотивы её не оправдывают. Так же, как не оправдывают преступника любые благородные мотивы, могут только уменьшать вину.

Тому однозначно я ставлюся з симпатією до цих постатей, вони є цікавими для мене, як українця, щоб знати справжню історію, трагічну історію.

"вони є цікавими для мене" - вполне понимаю.

"ставлюся з симпатією до цих постатей" - принять не могу. С сочувствием - пожалуйста, но симпатия это чересчур.

Ви там дорікнули мені в слові "теж" по відношенню до червоноармійців в контексті опису діяльності українського підпілля. Мовляв я применшив роль останніх і навпаки прибільшую роль перших. Ні, це не так. Чому? Бо апологетів "побєдоносія" і так вистачає.

....

Що стосується червоноармійців...Це не була наша армія, а окупаційна. Але в ній було багато українців, які воювали з нацизмом.

Из того, что "апологетів "побєдоносія" і так вистачає" не следует, что они не правы.

Сравнивать роль РККА и ОУН-УПА в победе над нацизмом не приходится.

Так же, как сравнивать нацистскую оккупацию и советскую.

Надеюсь, Вам не надо доказывать, что в случае победы нацистской Германии население Украины было бы гораздо меньше сегодняшних 37 млн. Так же, как не было бы ни украинской науки, ни многого другого. И Вятровича, кстати, тоже.

Мифы развенчивать надо. Но развенчивать правдой, а не новыми мифами. Тем более, что эти новые мифы сеют рознь.

И воевали не за Сталина, а за жизнь и свободу народа. Ещё раз - Вы как историк должны понимать, что положение украинцев при советской "оккупации" сильно отличалось от положения при нацистской оккупации.

остаточна перемога НАША відбудеться, коли ... побудуємо нову хату: чисту і світлу, де є добро і порозуміння між братами і сестрами, а не ворожнеча, яку сіють зовні.

Ворожнечу не меньше, чем зовні, сеем и мы сами.

В место того, чтобы "будувати нову хату: чисту і світлу, де є добро і порозуміння між братами і сестрами", мы постоянно стараемся "победить и нагнуть" соотечественников. И это хорошо видно на форуме.

Нет у нас более актуальных вопросов, чем спорить о войне, которая закончилась 75 лет назад и пытаться объявить Шухевича героем Украины, а Сов. армию оккупационной? И навязать это мнение всем несогласным. О дивизии СС "Галичина" я уже написал. Повторяться не буду. Для меня достаточно, что этоЛичные мотивы вступивших в неё, возможно, были хорошими, но ... это было ошибкой и любые личные мотивы её не оправдывают. Так же, как не оправдывают преступника любые благородные мотивы, могут только уменьшать вину."вони є цікавими для мене" - вполне понимаю."ставлюся з симпатією до цих постатей" - принять не могу. С сочувствием - пожалуйста, но симпатия это чересчур.Из того, что "апологетів "побєдоносія" і так вистачає" не следует, что они не правы.Сравнивать роль РККА и ОУН-УПА в победе над нацизмом не приходится.Так же, как сравнивать нацистскую оккупацию и советскую.Надеюсь, Вам не надо доказывать, что в случае победы нацистской Германии население Украины было бы гораздо меньше сегодняшних 37 млн. Так же, как не было бы нинауки, ни многого другого. И Вятровича, кстати, тоже.Мифы развенчивать надо. Но развенчивать правдой, а не новыми мифами. Тем более, что эти новые мифы сеют рознь.И воевали не за Сталина, а за жизнь и свободу народа. Ещё раз - Вы как историк должны понимать, что положение украинцев при советской "оккупации" сильно отличалось от положения при нацистской оккупации.Ворожнечу не меньше, чем зовні, сеем и мы сами.В место того, чтобы "будувати нову хату: чисту і світлу, де є добро і порозуміння між братами і сестрами", мы постоянно стараемся "победить и нагнуть" соотечественников. И это хорошо видно на форуме.Нет у нас более актуальных вопросов, чем спорить о войне, которая закончилась 75 лет назад и пытаться объявить Шухевича героем Украины, а Сов. армию оккупационной? И навязать это мнение всем несогласным. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15334 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5447544854495450 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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