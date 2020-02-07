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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5463546454655466>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:02

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:А вы помните, что делали в день убийства Шеремета? Просто задайте себе такой вопрос.
я помню)) просто мимо проезжал, еще мобсвязь помнит,сессии интернета помнят,много что запоминает :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:09

  Ой+ написав:freeze Я про термодруковані, які зберігав у папці в сейфі на гарантійну техніку такий висновок зробив.
Шоу по дискредитації волонтерського руху і ветеранів Зе якщо не організовував, то брав участь.


Термопечатные чеки тоже отлично сохраняются, если сразу сохранять в полной темноте и нормальной влажности

Когда-то выкладывал термочек 2010 года из своей отчетности, и сейчас нормальные по качеству.

viewtopic.php?p=4534790#p4534790
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:28

  Ой+ написав:А організатори горе-шоу дуже надіюсь отримають "ответку".
Ті регіони, які найбільше підтримували Революцію Гідности, нині не мають фінансової підтримки з боку держави https://galychyna.if.ua/analytic/ruslan ... -derzhavi/ «Я мав можливість ознайомитись з містами східної України та їхніми бюджетами, – розповідав Р. Марцінків. – На жаль, такої ситуації, як у нас, в них немає. Там у повному обсязі забезпечують виплату заробітної плати бюджетникам за рахунок державної субвенції.
Наприкінці минулого року Івано-Франківськ мав потребу в 135 млн грн освітянської субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Аналогічна ситуація, за словами В. Сусаніної, була і з медичною субвенцією. Але неодноразові звернення міста в зв’язку з цим як до центральної, так і до обласної влади не мали позитивного вирішення. При розподілі додаткової субвенції з Держбюджету облдержадміністрація наділила коштами тільки райони, а Івано-Франківськ мусив перекривати зарплатні борги лише своїми силами. Також із передбачених торік 348 млн грн на ремонт доріг в області Івано-Франківськ отримав нуль.

Так, оказывается, это началось еще при Порошенко, Гройсмане (Премьер-министр), Розенко (Вице-премьер-министр, ответственный за здравоохранение, культурную, социальную и языковую политику), Кириленко (Вице-премьер-министр, ответственный за науку, образование, спорт, информационную политику), Гриневич (Министр образования и науки), Супрун (и.о. министра здравоохранения) (которые пришли к власти после "Революції Гідности"):
...
Причиною такої фінансової ситуації в Івано-Франківську стало те, що держава з року в рік недофінансовує свої делеговані повноваження і місто мусить це брати на себе.
...
Якщо раніше проблеми з коштами починалися восени, то сьогодні їх відчуваємо вже на початку року
...
надсилання звернень до київських інстанцій не допомагає — там кажуть скорочувати витрати. Ми щороку їх і так урізаємо,
...
держава вважає, що місто має забагато власних доходів, і забирає це до Держбюджету. У 2017 році це був 21 млн грн, у 2018-му – 52 млн, у 2019-му – 73 млн.
...

Но претензии почему-то начались только после их ухода
Однак причиною того, що уряд все глибше залазить у кишеню місцевого самоврядування, є не лише політичні причини, а й незадовільна економічна політика в державі. На це вказала і протестна акція «Хвиля гніву», яка прокотилася Україною в другій половині січня ц. р., у т. ч. в Івано-Франківську.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:35

НАБУ продолжило начинания ДБР и открыло на Петра два дела - по отмывании денежных средств и по завладению госимуществом.
Всё дело идёт к тому, что Петя будет сакральной жертвой, типа Тимошенко при Яныке, иначе зелёные рейтинги упадут чересчур, а на носу уже очень важные местные выборы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:58

Re: Політичні дискусії

Своеобразный коррупционный рекорд установил вчера в Одессе 32-летний водитель внедорожника LEXUS RX-350 по имени Эрик.

Как стало известно «Думской», он пытался дать патрульным полицейским самую мизерную взятку за все время существования этого подразделения — 60 гривен.

Зарегистрированную в Киеве машину Эрика остановили за создание аварийной ситуации на проспекте Небесной Сотни, 1. Водитель преступно задумал подкупить патрульных, но, порывшись в своем портмоне, нашел лишь 60 грн, которые он и предложил правоохранителям.

Полицейские решительно отказались от взятки и зафиксировали коррупционные действия Эрика на нагрудную видеокамеру. В отношении жадины начато досудебное расследование по части 1 ст. 369 УК Украины.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:23

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Благодарные поляки сторицей отдали долг освободителям, павшим в боях за изгнание нацистов с их земли...

Цесію зробили - пам'ятник на компенсацію за червону окупацію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:26

  lapay написав:
  zРадио написав:Благодарные поляки сторицей отдали долг освободителям, павшим в боях за изгнание нацистов с их земли...

Цесію зробили - пам'ятник на компенсацію за червону окупацію.


Ти диви - ще одні закатовані клятими червоними окупантами :mrgreen:

Тебе хоть самому не противно такую дичь нести? Посмотри на графике, где оккупация! Неужели не видно?

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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:48

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Тебе хоть самому не противно такую дичь нести? Посмотри на графике, где оккупация! Неужели не видно?

В 1939 в Третьому Рейху жило 69 млн, в 1945 на території ФРН було 40 млн + 12 млн переселенців пізніше. Самі себе окупували?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:52

  lapay написав:
  zРадио написав:Тебе хоть самому не противно такую дичь нести? Посмотри на графике, где оккупация! Неужели не видно?

В 1939 в Третьому Рейху жило 69 млн, в 1945 на території ФРН було 40 млн + 12 млн переселенців пізніше. Самі себе окупували?


Вообще-то разговор был о Польше, но если ты решил перевести стрелки на Германию, то напомню тебе, что ФРГ была "оккупирована" в том же формате, как и ГДР.

Ну а то, что тебе (как и многим другим и в Украине, и в Польше, и в Германии) один хозяин милее другого - ну так я с этим не спорю. Просто ты перед самим собой стесняешься признаться, что тебе нужна не независимость, а зависимость от более гуманного и прогрессивного хозяина. А я говорю об этом открыто, не кривя душой...
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 00:10

  lapay написав:
  zРадио написав:Благодарные поляки сторицей отдали долг освободителям, павшим в боях за изгнание нацистов с их земли...

Цесію зробили - пам'ятник на компенсацію за червону окупацію.

Червона армія визволила Польщу від німецької окупації, але принесла сталінський терор і знищення економіки

Відповідна заява розміщена у Twitter МЗС Польщі.

“Ми шануємо кров, яку пролито у боротьбі з нацизмом. Однак, в 1945 році режим Сталіна приніс терор, злочини і знищення економіки. Червона армія визволила Варшаву з-під німецької окупації, але не принесла полякам свободу”,- йдеться в повідомленні польського зовнішньополітичного відомства.
https://mobile.twitter.com/MSZ_RP/statu ... 2903858177
Один з коментів.
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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