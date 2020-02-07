я помню)) просто мимо проезжал, еще мобсвязь помнит,сессии интернета помнят,много что запоминает
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:02
Re: Політичні дискусії
я помню)) просто мимо проезжал, еще мобсвязь помнит,сессии интернета помнят,много что запоминает
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:09
Термопечатные чеки тоже отлично сохраняются, если сразу сохранять в полной темноте и нормальной влажности
Когда-то выкладывал термочек 2010 года из своей отчетности, и сейчас нормальные по качеству.
viewtopic.php?p=4534790#p4534790
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:28
Так, оказывается, это началось еще при Порошенко, Гройсмане (Премьер-министр), Розенко (Вице-премьер-министр, ответственный за здравоохранение, культурную, социальную и языковую политику), Кириленко (Вице-премьер-министр, ответственный за науку, образование, спорт, информационную политику), Гриневич (Министр образования и науки), Супрун (и.о. министра здравоохранения) (которые пришли к власти после "Революції Гідности"):
Но претензии почему-то начались только после их ухода
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:35
НАБУ продолжило начинания ДБР и открыло на Петра два дела - по отмывании денежных средств и по завладению госимуществом.
Всё дело идёт к тому, что Петя будет сакральной жертвой, типа Тимошенко при Яныке, иначе зелёные рейтинги упадут чересчур, а на носу уже очень важные местные выборы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:58
Re: Політичні дискусії
Своеобразный коррупционный рекорд установил вчера в Одессе 32-летний водитель внедорожника LEXUS RX-350 по имени Эрик.
Как стало известно «Думской», он пытался дать патрульным полицейским самую мизерную взятку за все время существования этого подразделения — 60 гривен.
Зарегистрированную в Киеве машину Эрика остановили за создание аварийной ситуации на проспекте Небесной Сотни, 1. Водитель преступно задумал подкупить патрульных, но, порывшись в своем портмоне, нашел лишь 60 грн, которые он и предложил правоохранителям.
Полицейские решительно отказались от взятки и зафиксировали коррупционные действия Эрика на нагрудную видеокамеру. В отношении жадины начато досудебное расследование по части 1 ст. 369 УК Украины.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:23
Re: Політичні дискусії
Цесію зробили - пам'ятник на компенсацію за червону окупацію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:26
Ти диви - ще одні закатовані клятими червоними окупантами
Тебе хоть самому не противно такую дичь нести? Посмотри на графике, где оккупация! Неужели не видно?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:48
Re: Політичні дискусії
В 1939 в Третьому Рейху жило 69 млн, в 1945 на території ФРН було 40 млн + 12 млн переселенців пізніше. Самі себе окупували?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:52
Вообще-то разговор был о Польше, но если ты решил перевести стрелки на Германию, то напомню тебе, что ФРГ была "оккупирована" в том же формате, как и ГДР.
Ну а то, что тебе (как и многим другим и в Украине, и в Польше, и в Германии) один хозяин милее другого - ну так я с этим не спорю. Просто ты перед самим собой стесняешься признаться, что тебе нужна не независимость, а зависимость от более гуманного и прогрессивного хозяина. А я говорю об этом открыто, не кривя душой...
Додано: Суб 08 лют, 2020 00:10
Червона армія визволила Польщу від німецької окупації, але принесла сталінський терор і знищення економіки
Відповідна заява розміщена у Twitter МЗС Польщі.
“Ми шануємо кров, яку пролито у боротьбі з нацизмом. Однак, в 1945 році режим Сталіна приніс терор, злочини і знищення економіки. Червона армія визволила Варшаву з-під німецької окупації, але не принесла полякам свободу”,- йдеться в повідомленні польського зовнішньополітичного відомства.
Один з коментів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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