Простое гугление даёт ссылку только на сайт ЦарьГрад - известный своей антиукраинской позицией и фейками, фейкойоб
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 лип, 2020 19:53
Re: Політичні дискусії
Простое гугление даёт ссылку только на сайт ЦарьГрад - известный своей антиукраинской позицией и фейками, фейкойоб
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 08 лип, 2020 20:04
я тебе больше скажу - сайт зареган в раше
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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