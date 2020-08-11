Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:Ты считаешь, что лучше жить на коленях? Мне жаль тебя.
Вы не видите разницы между словами "жить" и оккупация РФ. На коленях - живут по выбору. Те, кто придёт - будет ставить, без Вашего желания и спросу. Под оккупацией, хоть и не по своей воли многие "живут" - поинтрересуйтесь о качестве их жизни, перспективах, будущем, сегодняшнем,....
Или Вы думаете, что РФ придёт строить дома, метро, лечить людей, .... - да ...уй там! Посмотрите на всех, кто подвергся этой участи. - Влияние иноземных СМИ - самое опасное и белорусы это учли - смотри фильм Лозницы "Донбасс". - Та же картинка сейчас отрабатывается и в Белоруссии. "Защитнигами из РФ". - Это не просто "смена власти" - это ликвидация РБ, как Государства способного вести самостоятельную политику в Европе.
Когда что-то делают, видят дальнейшую перспективу развития событий ВАшей мысли я и близко не уловил. Попробуйте сначало ответить на все пункты, но только для РБ: viewtopic.php?p=5034799#p5034799
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 12 сер, 2020 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
andrijk777 написав:Че за бред? Тихановський(він) - є пропутінський кандидат?
Чё ни чё )) Поэтому Тихановскую и допустил самолично Бацька к этим выборам, что она никакая и звать ее никак. А реальных кандидатов отсёк на корню. Думать надо головой. Для Бацьки опасность представляли пропутинские кандидаты, он хоть хвостом иногда и виляет перед Путиным, хотя сейчас и реже. Но хочет быть диктатором, которому не нужны команды из вне, подарки принимает, обещания иногда даёт, но не хочет, чтобы к нему лезли, указывали и отбирали даже кусочек власти. Власть - это всё, фанатик, такой психотип.
Краще бути першим в Білорусі, чим другим в Союзі. (Юлій Цезарь)
freeze написав:Для Бацьки опасность представляли пропутинские кандидаты, он хоть хвостом иногда и виляет перед Путиным, хотя сейчас и реже. Но хочет быть диктатором, которому не нужны команды из вне, подарки принимает, обещания иногда даёт, но не хочет, чтобы к нему лезли, указывали и отбирали даже кусочек власти. Власть - это всё, фанатик, такой психотип.
В принципі вірно. Типова помилка диктаторів - ігнорувати народ і в більшій мірі прислухатись до "покровителів". Фактично таку ж помилку допустив і Янукович. За що і поплатився. І очевидно що він хоче бути незалежним. Хто ж цього не хоче? Але це все. Незалежність Луки закінчилась на 26-му році його правління.
не народ, ігнорити, а бояр (в нашому випадку олігрархів)
andrijk777 написав:Незалежність Луки закінчилась на 26-му році його правління.
А вот это верно, Лукашенко сам себя переиграл. С Западом заигрывал, но всё лафа заканчилась, теперь сядет на санкции за жесткий разгон митингов. Если не пойдёт под льготы, преференции и прочие плюшки Путина, всё счастье и разговоры про стабильность экономики быстро закончатся, и будут серьёзные экономические проблемы. Но думаю, он под Путина не пойдёт и по серьезному интегрироваться даже не собирается, иначе зачем ему эта власть нужна, быть вторым на селе. Мой прогноз, чтобы он не делал, в какую сторону не бежал, Лукашенко не продержится больше трёх лет, надоел всем сторонам. Даже его сторонникам эти его постоянные однотипные приколы в речах, уже надоедают, даже удачная шутка повторенная в тридцатый раз становится не смешной.
хіхі, і так короночумочна криза, це так сказати "полякати їжака голим задом і виразити стурбованість"
«Львіввугілля» балансує на критичній межі, йдеться у листі до прем’єр-міністра важливо! «Львіввугілля» балансує на критичній межі, йдеться у листі до прем’єр-міністра 12 серпня 2020 | https://kvpu.org.ua/uk/news/4/4265-lviv ... erministra Вугільна галузь Львівщини має значний вплив на соціально-економічний розвиток як регіону, так і держави в цілому, однак в ній накопичилась низка проблемних питань, пов’язаних із виплатою заробітної плати шахтарям, сплатою Єдиного соціального внеску (ЄСВ), закупівлею нового обладнання, напрямами збуту вугілля, вчасним розрахунком за реалізовану товарну продукцію та безпекою роботи шахтарів. Про це йдеться у листі голови Регіонального об’єднання НПГУ міста Червонограда Мирослави Кафтан до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
У кореспонденції зазначається, що виробничо-фінансовий та соціально-економічний стан ДП «Львіввугілля» балансує на критичній межі. Загострилися проблеми, які погребують невідкладного вирішення. Передусім йдеться про борги зі сплати ЄСВ.
«Штрафи і пені досягли розмірів, більших за основу боргу, шахтарям не зараховують стаж при виході на пенсію і не проводиться перерахунок пенсій, - наголошується у листі. - Невчасний розрахунок за видобуту і відвантажену вугільну продукцію призводить до невчасної виплати зарплати і відповідно ЄСВ, а Пенсійний фонд не зараховує людям пільговий стаж - умови праці ж у них не змінилися. Винні у проблемі державні структури, а не шахтарі, які змушені звертатися до суду, наймати за свої кошти адвокатів, платити судові збори, щоб довести свою правоту, яку видно неозброєним оком».
Очільника уряду поінформовано, що за відвантажену вугільну продукцію станом на 11 серпня 2020 року державному підприємству «Львіввугілля» заборгували 433,193 мільйона гривень. Серед боржників фігурують ДП «Держвуглепостач» (112,889 млн грн), ДП «Державна вугільна компанія (4,895 млн грн), ПАТ «Центренерго» (відвантажено на суму 282,790 млн грн, заактовано 178,610 млн грн), ДП «Калуська ТЕЦ» (19,809 млн грн), ДП «Укренерговугілля» (12,810 млн грн).
Також у листі вказується на відсутність співпраці з відділом гігієни праці Держпраці Львівської обл. щодо видачі приписів для складання санітарно-гігієнічних умов праці, а це спричиняє затримку у визнанні профзахворювань у шахтарів, які перебувають на лікарняному. Не функціонує належним чином і комісія, яка має розглядати згадані питання.
И буквально вчера на Финансе опубликован стон Геруса и Ко, о необходимости импортирования электроэнергии из РФ и РБ.(за валюту конечно и по мировым ценам) https://news.finance.ua/ua/news/-/47621 ... -trohymets - Вопрос: - Кто и за чем валит энергетику Украины? - Кто и за чем обесценивает национальную валюту? - Кто и за чем создаёт уничтожение экономических возможностей Украины? - Кто и за чем валит экономику Украины? - Чей Гешефт? И кому в Украине жить хорошо?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 12 сер, 2020 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А вкладывать деньги должно государство, "которое туда придет". Впоследствии Кравчук уточнил, что это Украина
Кравчук задвигает все нарративы РФ. РФ - не при чём. Деньги должна давать Украина. На Донбассе "особый режим админ.управления" из РФ Если проще, то - давать денег Донбассу, сколько потребуют и не спрашивать на что потрачено
Tegularius написав: Именно это он и сделал правильно. Домохозяйке он вряд-ли проиграл. Допускаю даже вариант, что если бы его прижали к стенке, он мог бы согласиться на пересчет голосов. И тогда оказалось бы, что он таки честно победил, только со счетом не 80:10, а, скажем, 65:25.
При таком раскладе проще всего было самому инициировать показательный пересчет голосов под присмотром иностранных наблюдателей - то есть убрать причину протестов, а не арестовывать тучи людей и разжигать конфликт еще больше Он прекрасно знает, насколько честно победил .
Нет, такое выглядело бы проявлением слабости, большой уступкой, для которой пока что нет оснований. Посмотрим, как народ массово откликнется на призывы оппозиции страйковать и перекрывать дороги. Кстати, в Армении, где большинство народа реально поддержало протестующих, это сработало.
В Украине много говорящих голов - для них даже термин определили. Но то, что они делают с Украиной - как раз об этом и идёт речь. В прямом смысле противоречит озвученному.
Я уже приводил старый еврейский анекдот: Приходит Хаин в больничку и спрашивает: - Мне пожалуйста к ухо - окулисту. - Такого врача нет! - Нет нет мне нужно именно к нему! - А На что жалуетесь? - Слышу одно, вижу совершенно другое.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Tegularius написав: Именно это он и сделал правильно. Домохозяйке он вряд-ли проиграл. Допускаю даже вариант, что если бы его прижали к стенке, он мог бы согласиться на пересчет голосов. И тогда оказалось бы, что он таки честно победил, только со счетом не 80:10, а, скажем, 65:25.
При таком раскладе проще всего было самому инициировать показательный пересчет голосов под присмотром иностранных наблюдателей - то есть убрать причину протестов, а не арестовывать тучи людей и разжигать конфликт еще больше Он прекрасно знает, насколько честно победил .
Нет, такое выглядело бы проявлением слабости, большой уступкой, для которой пока что нет оснований. Посмотрим, как народ массово откликнется на призывы оппозиции страйковать и перекрывать дороги. Кстати, в Армении, где большинство народа реально поддержало протестующих, это сработало.
А що якщо РБ внезапно охопить втора волна короночумки?