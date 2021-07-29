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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:07
lapay написав: andrijk777 написав:
Питання маніпулятивне тому що містить 2 різних твердження.
До чого тут Малоросія я взагалі не розумію. Ніякої Малоросії вже 100% не буде.
Новоросія. Питання в тему, на виявлення глибини залягання совкоової тези про дрєвнєруську колиску трьох народів. В когось і досі, у свідомості, залишився "один народ", з різними діалектами, а не три різних народи. Насправді, це жахливі цифри, в Криму і на Донбасі таких була більшість, і от результат.
Так а якже росєянські пенсії й тещо?))
Ми зараз - європейці ... тому що в Європі рівень життя суттєво вищий.
Ринок за віконцем. Це ключове.
Ну і не забувайте, що війна.
Тому знаю немало українців, яким отаке совкове бачення одиннарот ну ніяк не заважає воювати з рашкованами.
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detroytred
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:58
Вкладчик1234 написав:
Петр Порошенко гордо заявил, что он не олигарх, что он с народом. И так по-простому, по народному арендовал себе для отдыха яхту за 250 тысяч евро.
Завидно?
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Starikan
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:01
Вкладчик1234 написав:
Не знать мэм про "печеньки" - это уже ниже дна. Видос зачётный, посмотрите (есть в интернете)
Светлана Тихановская вчера встречалась с Байденом.
Встреча очень вдохновила лидера белорусской оппозиции. И она даже рассказала, что президент США дал ей печеньки.
Причём рассказывает она с таким видом, что сразу понятно - историю о том, как Виктория Нуланд раздавала печеньки на Майдане она явно не знает.
Так она блаженненькая, как и вся беларусская оппозиция с надувными шариками (вместо шин от карьерных МАЗов, как советовал Невзоров
).
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Starikan
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:36
Starikan написав:
Так она блаженненькая, как и вся беларусская оппозиция с надувными шариками (вместо шин от карьерных МАЗов, как советовал Невзоров
).
На цьому форумі про білоруську опозицію вже давно все пояснили - вони будують Швейцарію.
А якщо будувати через "шины от карьерных МАЗов" то вийде Україна.
Не мішайте їм будувати Швейцарію, ще трішки лишилось. Є інфа що Лука до кінця року не всидить.Правда, до кінця якого року не уточняється.
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andrijk777
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:57
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Schmit
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Додано: Чет 29 лип, 2021 17:18
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Отож. З логікою в тебе біда.
Бо це ти ж голосиш про свою впевненість в майбутньому на відміну від мене та інших немільенерів.
Ну а те, що доходи пенсів не обмежуються лише пенсією, до тебе, хоч сто разів вказуй, так і не дійде. Це занадто складно для бізнесмена.
Ще раз для того хто рахує на пальцях
1 У всьому світі мати 35000-50000, краще ніж 6000-8000
2 Так само у всьому світі
Заробити 35000-50000 - складніше ніж 6000-8000.
Тепер до тебе дійшло?
Мене не хвилює твої примітивно бомжацькі(для мене) 6000-8000
Я б хотів нормальні 35000-50000
При цьому щоб жити не як ти бомж - а як середньостатистичний європеєць - я вважаю що треба ще попрацювати.
Будівельник
Да-да, прям бомжують усі немільенери. І прям на пенсію живуть. Без маячні-брехні в бік опонентів в тебе ніяк.
Повір, на аля твої їжу від жінки, Карпати, спілкування на форумі (да театри і тещо вистачає).
Мова була про тебе. Про твої твердження про твою впевненість в майбутньому і незалежність від дітей.
А воно он як - син потягне бізнес, то отримаєш свої 35-50. А може всяке в бізнесі бути...
Про необхідність тобі ефективніше працювати я вже не раз вказував. Бо з тим, як ти *багато і важко працював*, результат міг бути значно вищий...
Але умови тобі можновладці створили не досить сприятливі. Тому в тебе лише 35-50, а в пенсів невеликі пенсії.
Ти там визначся: бо рашкованам доказуєш, як пересічний українець добре живе, а йому (тобто мені, пересічному) - як я бомжую голодний голий босий.
Мова не про те, що 35-50 краще 6-8, Адмірал ясен...
Бачиш тобі треба по три рази пояснювати
1 Ця суперечка почалась з того що ти заявляв що первинне накопичення капіталу вже всі зробили
Я заявляв що ні...і як приклад приводив розрахунок
Що для того щоб жити як середній європеєць,мені як мілкому бізнесмену..крім того що я вже заробив, потрібно заробити ще приблизно 0,1-0,2 млн доларів...щоб НЕ ЗАЛЕЖАТИ від ДІТЕЙ і ДІЙ ВЛАДИ
2 Ці 0,1-0,2 млн це не гроші,якими повинен керувати мій молодший у власних інтересах..а МІЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ.
3 Цей пенсійний капітал може бути заниканий як кеш....але тоді на 50000 грн на протязі 15 років мені не вистарчить
А може бути вкладений в комерційну чи іншу нерухомість(або забугорні акції,бо українських наразі немає), бо я ніколи не складаю всі яйця в одну корзину,і саме тому три моїх банкрутства в одних галузях..не привели до загального краху,бо були інші...
Тепер розумієш що я чітко викладаю свої думки
Друге питання що ти їх не розумієш...бо ніколи не заробляв..і це і є твоє горе.
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budivelnik
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Додано: Чет 29 лип, 2021 17:22
andrijk777 написав: Starikan написав:
Так она блаженненькая, как и вся беларусская оппозиция с надувными шариками (вместо шин от карьерных МАЗов, как советовал Невзоров
).
На цьому форумі про білоруську опозицію вже давно все пояснили - вони будують Швейцарію.
А якщо будувати через "шины от карьерных МАЗов" то вийде Україна.
Не мішайте їм будувати Швейцарію, ще трішки лишилось. Є інфа що Лука до кінця року не всидить.Правда, до кінця якого року не уточняється.
А якщо їм вдасться позбутися Лукі без Майдану та війни?
На відміну від українців.
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detroytred
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Додано: Чет 29 лип, 2021 17:29
budivelnik
До чого ти притуляєш первинне накопиченн капіталу (що є етапом перерозподілу!!! капіталу) до накопичення ресурсів для забезпечення рівня власного життя???
Це ЗОВСІМ різні речі.
Ти займаєшся демагогією - виадуєш власні поняття і на цьому єралашику маніпулюєш.
Тобто воно має сенс ... тільки в твоєму розумінні)))
Відсеб'ятинному.
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detroytred
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Додано: Чет 29 лип, 2021 17:37
detroytred написав:budivelnik
До чого ти притуляєш первинне накопиченн капіталу (що є етапом перерозподілу!!! капіталу) до накопичення ресурсів для забезпечення рівня власного життя
???
Це ЗОВСІМ різні речі.
Ти займаєшся демагогією - виадуєш власні поняття і на цьому єралашику маніпулюєш.
Тобто воно має сенс ... тільки в твоєму розумінні)))
Відсеб'ятинному.
Ти в своїх мізках то поковиряйся....
1 Як в мене зявляться ресурси для забезпечення рівня власного життя
...як не через накопичення капіталу?
А буде це перерозподіл(від неефективних до мене)
чи створення нових - яка різниця...
2 Ти живеш ще в патріархально-совковій парадигмі..
Де або суспільство(через пенсію)
Або діти (через подачки або подяку за своє виховання)
Тебе утримують...
В капіталізмі до суспільно-сімейного фактора,додається ще й елемент капітал...який може працювати сам по собі(під чиїмось керівництвом звичайно,але не факт що під керівництвом сімї, в світі практично не залишилось фірм ,якими керують власники...як правило всюди найняті високопрофесіонали)
Тому й кажу
Тобі,як людині яка все життя отримувала...важко зрозуміти звідки те що ти отримував береться.
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budivelnik
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Додано: Чет 29 лип, 2021 17:43
detroytred написав:
А якщо їм вдасться позбутися Лукі без Майдану та війни?
На відміну від українців.
Позбутись Луки і побудувати демократію(хоча б на рівні України) - це абсолютно різні речі.
Позбутись Луки - це реально, просто заміть Луки прийде(точніше його поставлять) Лука2. Може бути гірший, може бути кращий. Але зміни системи не буде.
А ось вигнати Луку(як ми Янека) - без Майдану не вийде. Відповідно побудувати демократію без Майдану не вийде, я так думаю.
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andrijk777
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