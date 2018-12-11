Итоги: Прогнозы 11.12.18

Додано: Вів 11 гру, 2018 13:39

Инвесторы в российский госдолг отказались верить в инфляцию от Росстата.План РФ ежемесячно предлагать инфляционные облигации в условиях ускорения роста цен и ослабления иностранного спроса на госбумаги может оказаться выигрышным. Но Министерству финансов РФ еще предстоит убедить инвесторов в привлекательности бумаг.«Инфляция - это относительная статистическая величина, модель расчета которой настолько спорна, что вспоминается выражение: есть маленькая ложь, большая ложь и статистика, - сказал генеральный директор Sputnik AM Александр Лосев, отметив, что показатель Росстата на уровне чуть более 3% оторван от реальности. - Но если мы к такому уровню инфляции привязываем ставку ОФЗ, то мало найдется желающих купить такие бумаги без значительной премии».Директор долгового департамента Минфина РФ Константин Вышковский на прошлой неделе заявил о планах ежемесячно предлагать ОФЗ-ИН, чтобы на фоне роста инфляционных ожиданий проверить спрос на этот защитный актив, который был запущен по инициативе нерезидентов. Однако ликвидность «классических» облигаций намного выше, чем у линкеров, и последние, по словам портфельного менеджера УК «Райффайзен Капитал» Константина Артемова, станут интересными для покупки только при росте реальной доходности к отметке 4% годовых с текущих примерно 3,2%.«Вопрос остается открытым, насколько линкеры интересны, - написал Артемов по электронной почте. - Они интересны как класс, но не на этих уровнях».Банк России прогнозирует, что инфляция в России превысит 5% в 2019 году, а ряд участников рынка, включая Morgan Stanley и АО «Альфа-банк», ждут повышения стоимости заимствований уже в эту пятницу. Если рост цен действительно ускорится до этих уровней, пенсионные фонды могут нарастить спрос на эти инструменты, прогнозирует второй по объему активов НПФ в России.«Мы считаем ‘линкеры’ инвестиционно достаточно привлекательными на текущих уровнях, - написал по электронной почте директор по инвестициям АО НПФ "Лукойл-Гарант" Владимир Федоров. - В следующем году с учетом ускорения инфляции мы ожидаем, что данный инструмент будет наиболее эффективен».По данным ЦБР, доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа на 1 ноября упала до 25% с пика 34,5% в марте. У России низкие потребности в фондировании в сравнении с другими странами, но линкеры могут пополнить набор российских долговых инструментов, отметил старший аналитик Manulife Asset Management Ltd. в Лондоне Ричард Сигал.«Линкеры будут привлекательны для иностранных инвесторов до определенного момента, - сказал он. - Иностранные инвесторы сформируют базовые позиции, но потом, вероятно, не будут торговать особенно активно».Регулятор на вторничной сессии валютного межбанка «отпустил» доллар «погулять» самостоятельно. Как оказалось, «без присмотра» «американец» сник, причем, если судить по справочному курсу от НБУ, заметней, чем накануне.Думается, Институтская, отказавшись от гривневых интервенций, поставила задачу узнать состояние валютного межбанка в более объективных условиях.Будем надеяться, полученная информация поможет нашему регулятор более точно определить свою тактику на ближайшую перспективу.«Острый эксперимент» с размещением депосертификатов НБУ 07-го на астрономическую сумму 25 413 млн. грн., судя по всему, «аукнулась» на межбанковских торгах 10-11 декабря, усугубив состояние гривневой ликвидности.К среде вырастет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо обязательно реализовать на межбанке. Не исключено, это поспособствует пролонгации «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня.Неучастие НБУ во вторничной сессии продемонстрировало «неготовность» безналичного доллара к прекращению нисходящего тренда. Очевидно, 12-го коррекция «американца» замедлится, но вряд ли прекратится.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv