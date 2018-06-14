|
|
|
Українці почали за безцінь продавати «єврономери»
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:09
Развод на деньги,это а не обьявления.
-
relaxay22
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 14.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:16
relaxay22 написав:
Развод на деньги,это а не обьявления.
Не портьте репутацию провластноиу ресурсу. Написано, значит правда.
-
nalim
-
-
- Повідомлень: 6335
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 580 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:21
Кто в Украине жил, тот в цирке не смеется.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6914
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 985 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20
|1245
|
П'ят 14 гру, 2018 14:03
larnic
|
|27
|1612
|
П'ят 14 гру, 2018 13:48
ruvex
|
|11
|1031
|
|