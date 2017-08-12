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Как снять деньги с карты универсальной Приватбанка
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:29
Как снять деньги с карты универсальной Приватбанка и заплатить минимум комиссии,сумма не маленькая терять 1% не охота,какие есть варианты?
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komant733
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:37
komant733 написав:
Как снять деньги с карты универсальной Приватбанка и заплатить минимум комиссии,сумма не маленькая терять 1% не охота,какие есть варианты?
0,5 или месяц ждать
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:38
Мизантрóп
как снять с 0.5?
С переводом на карту для выплат -не катит,лазейку прикрыли
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komant733
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:40
komant733 на карту где снятие 0%
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:42
СЭП 3 грн
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Surz
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:43
Surz да,забыл)) и всего 1 рабдень
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:43
Surz
Как?куда?
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komant733
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:46
komant733
п24 - платеж по реквизитам, туда где зачисление бесплатно и снятие тоже
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Surz
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