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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 20 гру, 2018 13:45 Итоги: Прогнозы 20.12.18



- ФРС установила диапазон процентной ставки по федеральным фондам 2,25-2,50%;

- Решение по ставке было принято 10 голосами против 0;

- ФРС повысила дисконтную ставку на 0,25% до 3,00%;



- Медианный прогноз членов FOMC:

- Долгосрочный рост 1,9% (ранее 1,8%), уровень безработицы 4,4% (ранее 4,5%), индекс цен по расходам на личное потребление 2,0% (ранее 2,0%);

- Два повышения процентной ставки в 2019 г., одно повышение в 2020 г.;

- Уместная ставка по федеральным фондам на конец 2029 г. 2,875% (ранее 3,125%), на конец 2020 г. 3,125% (ранее 3,375%), на конец 2021 г. 3,125% (ранее 3,375%), долгосрочно 2,750% (ранее 3,000%).

- ФРС установила ставку на излишние резервы 2,40%;

- Риски для экономики кажется «примерно сбалансирован», добавили, что продолжат следить за мировыми экономическими и финансовыми условиями по их эффекту на экономическую перспективу;

- Инфляция около цели и инфляционные ожидания мало изменились;

- Экономика, рынок труда остаются сильными, но ожидают, что рост замедлится до 2,3% в 2019 г. по сравнению с 3,0% в этом году, инфляция ослабнет до 1,9%;

- Дальнейшее постепенное повышение процентных ставок будет необходимо;

- Рост инвестиций компаний замедлился по сравнению с быстрыми темпами, наблюдавшимися ранее в этом году.



Высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции.



- Мы продолжим принимать решения объективно;

- Ничто не склонит ФРС от действий, которые она считает правильными;

- Политические опасения не играют роли в дискуссиях и решениях по денежной политике;

- Есть чувство опасения у бизнеса и людей на рынке в отношении мирового экономического роста;

- Процесс сокращения баланса ФРС проходит гладко;

- Не думает, что ФРС изменит стратегию сокращения баланса;

- ФРС продолжит использовать ставку по федеральным фондам как основной инструмент политики;

- Мы все еще прогнозируем экономические рост немного выше долгосрочного потенциального;

- Мы не ожидаем, что сокращение баланса создаёт существенные проблемы;

- Мы учли в прогнозах ужесточение финансовых условий;

- Члены FOMC признали наличие рисков со стороны финансового сектора и ситуации в мировой экономике;

- Политике сейчас нет необходимости быть ограничительной;

- Комитет не хочет, чтобы инфляция был ниже целевого уровня;

- Инфляция оставалась ниже ожиданий, но ненамного;

- ФРС старается поддерживать инфляцию около 2%;

- Мы не объявляли победу в достижении целевого уровня инфляции;

- На данном этапе нет необходимости в стимулирующей денежной политики;

- ФРС не рассматривает изменение целевого уровня инфляции;

- Масштаб сокращения баланса ФРС пока был небольшим;

- Не видит признаков, что сокращение баланса создает существенные проблемы на рынке;

- Есть опасения в отношении дальнейшего экономического роста;

- Некоторая волатильность финансовых условий, вероятно, не воздействует на экономику;

- Базовый индекс цен по расходам на личное потребление остается хорошим индикатором;

- Инфляция не особенно отреагировала на долгосрочное снижение безработицы;

- Регулярные пресс-конференции станут важным новым средством для связи ФРС с общественностью;

- Наблюдаем только очень постепенный рост заработной платы;

- Повышение заработной платы не обязательно должно быть инфляционным;

- ФРС отслеживает такие риски как Brexit, переговоры Италии и ЕС;

- У финансовых институтов было много времени для того, чтобы подготовиться к Brexit.

- Мировой экономический рост в 2018 г. несколько замедлился;

- Свидетельства ослабления экономики включают в себя подавленный рост заграницей, волатильность на финансовых рынках;

- Денежная политика обеспечит меньшее ускорение для экономики в 2019 г.;

- Ужесточение финансовых условий и более медленный экономический рост заграницей позволил ФРС немного снизить прогноз инфляции;

- Налогово-бюджетное стимулирование в 2018 г. оказалось более существенным, чем многие ожидали;

- В 2018 г. экономика была более сильной, чем ожидалось;

- Поступающие данные по инфляции немного ниже цели дают основания ФРС для терпения;

- Есть довольно высокая степень неопределённости в отношении траектории изменения процентных ставок;

- Мы достигли нижней границы диапазона, который комитет оценивает для нейтральной ставки;

- Не ожидает, что ФРС изменит политику сохранения уменьшения баланса ФРС на автопилоте;

- Медианный прогноз — это не единое мнение, он не сигнализирует о планах комитета;

- Сильная экономика оставила в выигрыше многих американцев;

- Мы видели некоторые изменения, которые предполагают некоторое ослабление;

- Волатильность финансовых рынков выросла;

- Инфляция заканчивает год более сдержанной, чем ожидалось;

- Изменения не изменили перспективу принципиально;

- Прогнозы показывают немного более низкую траекторию изменения ставки по федеральным фондам;

- Более низкая траектория изменения ставки должна поддержать экономику;

- Большинство моих коллег продолжают ожидать, что экономика продолжит быть в хорошем состоянии в следующем году.



Еще одно повышение в марте перед длинной паузой.



«Более слабые, чем ожидалось, данные, как в Соединенных Штатах, так и / или в основных мировых экономиках, могут сорвать дальнейшее повышение ставок, по крайней мере, в обозримом будущем. Продолжающаяся волатильность на финансовых рынках также может привести к приостановке действий ФРС».

«Мы ожидаем, что FOMC поднимет ставки еще на 25 б.п. на своем заседании в марте, а затем выдержит долгую паузу до сентября. Но мы признаем, что сроки любых будущих повышений ставок остаются неопределенными и будут зависеть от поступающих данных».

«Если, как мы ожидаем, рост останется стабильным в ближайшие месяцы, то перспективы будущего повышения ставок, хотя и более медленными темпами, остаются разумными».



Аналитики Rabobank ждут одного повышения в 2019 году.



«ФРС теперь ожидает повышения ставки два раза в 2019 году. Однако мы думаем, что они откажутся от этого плана после повышения в марте. Экономика теряет импульс, и в ближайшие месяцы будет очень трудно избежать инверсии кривой доходности. Это побудит ФРС сделать паузу, поскольку они рассматривают инверсию как признак нахождения на ограничительной территории. Однако история учит нас, что это сигнал раннего предупреждения о рецессии 12-18 месяцев спустя. Мы не верим аргументам ФРС, что «на этот раз все по-другому».



Доходы россиян рухнули до уровней 2010 года.



Падение уровня жизни в России вновь продолжает ускоряться.

Предвыборный рост реальных располагаемых доходов населения, который профинансировали за счет выплат бюджетникам, осенью сошел на нет, к началу зимы сменился новым резким обвалом.



По данным Росстата, за ноябрь кошельки россиян похудели на 2,9% - величину, которую официальная статистика не фиксировала с начала 2017 года.

Доходы за первые 10 месяцев после уточнения также оказались ниже, чем предполагалось. Рост в 0,6% пересчитали до скромных 0,2%, которые, тем временем, были полностью «съедены» новым падением в ноябре.



В результате показатель реальных располагаемых доходов - то есть сумма, которая остается на руках после инфляции и всех обязательных платежей - ушел в минус год к году (0,1%), продолжив длящийся уже пять лет тренд.



«В новейшей истории России столь длительного периода снижения доходов ещё не было, - отмечает директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. - Сейчас они примерно на 2% ниже уровня 2011 года и на 10% ниже пиковых значений середины 2014-го».

«В свете повышения налогов и ускорения инфляции очень высока вероятность того, что и в следующем году доходы продолжат снижаться, причём падение может ускориться», - предупреждает он.



Инфляция, съедающая заработки и обесценивающая сбережения, к середине декабря ускорилась почти вдвое - до 4% на фоне скачка цен на продовольствие, опередившего инфляцию в 2-40 раз.



При стагнирующей экономике жизнь в стране продолжит дорожать, говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.



Из-за повышения НДС подорожают все товары и услуги; тарифы ЖКХ вместо одного раза поднимут дважды - на 1,7% в январе и 2,4% в июле.



Одновременно правительство снова поднимает акцизы на бензин, на 15-20% станет дороже ОСАГО, перечисляет Бодрова. В 3-8 раз вырастет тариф за упаковку продукции: экологический сбор будут платить производители пластмассовой, пластиковой и легкой металлической упаковки. «Это значит, что существенным образом (выше повышения ставки НДС) вырастут цены на замороженную продукцию, а также газированные напитки и молочные продукты», - говорит Бодрова.



Беднеющие люди экономят на всем: средний чек падает у всех крупнейших ритейлеров: у X5 - на 0,4%, «Магнита» - на 0,3%, у «Ленты» - на 0,2%.



Суммарный оборот розничной торговли, хотя и вырос на 2,6% с начала года, но остается на 10,6% ниже уровней 2014-го, даже не смотря на то, что потребители набрали 1,5 триллиона рублей банковских кредитов, увеличив долг до беспрецедентного уровня (25% от денежных доходов).



Вернуться на прежний уровень жизни экономика сможет не раньше 2023-го, считает Тремасов.



Торги четверга на отечественном валютном межбанке сохранили жесткий нисходящий тренд в паре доллар гривня. Для этого было несколько причин.



Во-первых, как известно, к четвергу растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке.



Во-вторых, динамика гривневых остатков на транзитных и коррсчетах регулятора индицировала нехватку гривневого ресурса, что подразумевало активные продажи СКВ игроками на межбанке ради нацвалюты на выросшие к финишу года расходы в гривне.



В-третьих, на рынке безналичного доллара все еще присутствует эйфория от новости о возобновлении сотрудничества Киева и МВФ, первым результатов которого станет транш 25 декабря.



В-четвертых, заметный список «медвежьих» драйверов для рынка безналичного доллара к четвергу подвинули пару доллар-гривня поближе к лавинообразному режиму саморазогрева на фоне пока не видимого участия регулятора в торгах.



Рискнем предположить, что безналичная пара доллар-гривня все же избежит обвального падения, которое, подчеркнем, является столь же вредным для нашей экономики, как и чрезмерная девальвация гривни. Рынок пока достаточно неспокойный и лишенный сдержанности. Обстановка, в целом, характерная для третьей декады декабря накануне длинных выходных и прочих, ломающих привычный ритм торгов, факторов.



Несмотря на это, мы оставляем прежний прогноз, ожидая скорое замедление текущей коррекции безналичной пары доллар-гривня.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ФРС повысила процентную ставку по федеральным фондам.- ФРС установила диапазон процентной ставки по федеральным фондам 2,25-2,50%;- Решение по ставке было принято 10 голосами против 0;- ФРС повысила дисконтную ставку на 0,25% до 3,00%;- Медианный прогноз членов FOMC:- Долгосрочный рост 1,9% (ранее 1,8%), уровень безработицы 4,4% (ранее 4,5%), индекс цен по расходам на личное потребление 2,0% (ранее 2,0%);- Два повышения процентной ставки в 2019 г., одно повышение в 2020 г.;- Уместная ставка по федеральным фондам на конец 2029 г. 2,875% (ранее 3,125%), на конец 2020 г. 3,125% (ранее 3,375%), на конец 2021 г. 3,125% (ранее 3,375%), долгосрочно 2,750% (ранее 3,000%).- ФРС установила ставку на излишние резервы 2,40%;- Риски для экономики кажется «примерно сбалансирован», добавили, что продолжат следить за мировыми экономическими и финансовыми условиями по их эффекту на экономическую перспективу;- Инфляция около цели и инфляционные ожидания мало изменились;- Экономика, рынок труда остаются сильными, но ожидают, что рост замедлится до 2,3% в 2019 г. по сравнению с 3,0% в этом году, инфляция ослабнет до 1,9%;- Дальнейшее постепенное повышение процентных ставок будет необходимо;- Рост инвестиций компаний замедлился по сравнению с быстрыми темпами, наблюдавшимися ранее в этом году.Высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции.- Мы продолжим принимать решения объективно;- Ничто не склонит ФРС от действий, которые она считает правильными;- Политические опасения не играют роли в дискуссиях и решениях по денежной политике;- Есть чувство опасения у бизнеса и людей на рынке в отношении мирового экономического роста;- Процесс сокращения баланса ФРС проходит гладко;- Не думает, что ФРС изменит стратегию сокращения баланса;- ФРС продолжит использовать ставку по федеральным фондам как основной инструмент политики;- Мы все еще прогнозируем экономические рост немного выше долгосрочного потенциального;- Мы не ожидаем, что сокращение баланса создаёт существенные проблемы;- Мы учли в прогнозах ужесточение финансовых условий;- Члены FOMC признали наличие рисков со стороны финансового сектора и ситуации в мировой экономике;- Политике сейчас нет необходимости быть ограничительной;- Комитет не хочет, чтобы инфляция был ниже целевого уровня;- Инфляция оставалась ниже ожиданий, но ненамного;- ФРС старается поддерживать инфляцию около 2%;- Мы не объявляли победу в достижении целевого уровня инфляции;- На данном этапе нет необходимости в стимулирующей денежной политики;- ФРС не рассматривает изменение целевого уровня инфляции;- Масштаб сокращения баланса ФРС пока был небольшим;- Не видит признаков, что сокращение баланса создает существенные проблемы на рынке;- Есть опасения в отношении дальнейшего экономического роста;- Некоторая волатильность финансовых условий, вероятно, не воздействует на экономику;- Базовый индекс цен по расходам на личное потребление остается хорошим индикатором;- Инфляция не особенно отреагировала на долгосрочное снижение безработицы;- Регулярные пресс-конференции станут важным новым средством для связи ФРС с общественностью;- Наблюдаем только очень постепенный рост заработной платы;- Повышение заработной платы не обязательно должно быть инфляционным;- ФРС отслеживает такие риски как Brexit, переговоры Италии и ЕС;- У финансовых институтов было много времени для того, чтобы подготовиться к Brexit.- Мировой экономический рост в 2018 г. несколько замедлился;- Свидетельства ослабления экономики включают в себя подавленный рост заграницей, волатильность на финансовых рынках;- Денежная политика обеспечит меньшее ускорение для экономики в 2019 г.;- Ужесточение финансовых условий и более медленный экономический рост заграницей позволил ФРС немного снизить прогноз инфляции;- Налогово-бюджетное стимулирование в 2018 г. оказалось более существенным, чем многие ожидали;- В 2018 г. экономика была более сильной, чем ожидалось;- Поступающие данные по инфляции немного ниже цели дают основания ФРС для терпения;- Есть довольно высокая степень неопределённости в отношении траектории изменения процентных ставок;- Мы достигли нижней границы диапазона, который комитет оценивает для нейтральной ставки;- Не ожидает, что ФРС изменит политику сохранения уменьшения баланса ФРС на автопилоте;- Медианный прогноз — это не единое мнение, он не сигнализирует о планах комитета;- Сильная экономика оставила в выигрыше многих американцев;- Мы видели некоторые изменения, которые предполагают некоторое ослабление;- Волатильность финансовых рынков выросла;- Инфляция заканчивает год более сдержанной, чем ожидалось;- Изменения не изменили перспективу принципиально;- Прогнозы показывают немного более низкую траекторию изменения ставки по федеральным фондам;- Более низкая траектория изменения ставки должна поддержать экономику;- Большинство моих коллег продолжают ожидать, что экономика продолжит быть в хорошем состоянии в следующем году.Еще одно повышение в марте перед длинной паузой.«Более слабые, чем ожидалось, данные, как в Соединенных Штатах, так и / или в основных мировых экономиках, могут сорвать дальнейшее повышение ставок, по крайней мере, в обозримом будущем. Продолжающаяся волатильность на финансовых рынках также может привести к приостановке действий ФРС».«Мы ожидаем, что FOMC поднимет ставки еще на 25 б.п. на своем заседании в марте, а затем выдержит долгую паузу до сентября. Но мы признаем, что сроки любых будущих повышений ставок остаются неопределенными и будут зависеть от поступающих данных».«Если, как мы ожидаем, рост останется стабильным в ближайшие месяцы, то перспективы будущего повышения ставок, хотя и более медленными темпами, остаются разумными».Аналитики Rabobank ждут одного повышения в 2019 году.«ФРС теперь ожидает повышения ставки два раза в 2019 году. Однако мы думаем, что они откажутся от этого плана после повышения в марте. Экономика теряет импульс, и в ближайшие месяцы будет очень трудно избежать инверсии кривой доходности. Это побудит ФРС сделать паузу, поскольку они рассматривают инверсию как признак нахождения на ограничительной территории. Однако история учит нас, что это сигнал раннего предупреждения о рецессии 12-18 месяцев спустя. Мы не верим аргументам ФРС, что «на этот раз все по-другому».Доходы россиян рухнули до уровней 2010 года.Падение уровня жизни в России вновь продолжает ускоряться.Предвыборный рост реальных располагаемых доходов населения, который профинансировали за счет выплат бюджетникам, осенью сошел на нет, к началу зимы сменился новым резким обвалом.По данным Росстата, за ноябрь кошельки россиян похудели на 2,9% - величину, которую официальная статистика не фиксировала с начала 2017 года.Доходы за первые 10 месяцев после уточнения также оказались ниже, чем предполагалось. Рост в 0,6% пересчитали до скромных 0,2%, которые, тем временем, были полностью «съедены» новым падением в ноябре.В результате показатель реальных располагаемых доходов - то есть сумма, которая остается на руках после инфляции и всех обязательных платежей - ушел в минус год к году (0,1%), продолжив длящийся уже пять лет тренд.«В новейшей истории России столь длительного периода снижения доходов ещё не было, - отмечает директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. - Сейчас они примерно на 2% ниже уровня 2011 года и на 10% ниже пиковых значений середины 2014-го».«В свете повышения налогов и ускорения инфляции очень высока вероятность того, что и в следующем году доходы продолжат снижаться, причём падение может ускориться», - предупреждает он.Инфляция, съедающая заработки и обесценивающая сбережения, к середине декабря ускорилась почти вдвое - до 4% на фоне скачка цен на продовольствие, опередившего инфляцию в 2-40 раз.При стагнирующей экономике жизнь в стране продолжит дорожать, говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.Из-за повышения НДС подорожают все товары и услуги; тарифы ЖКХ вместо одного раза поднимут дважды - на 1,7% в январе и 2,4% в июле.Одновременно правительство снова поднимает акцизы на бензин, на 15-20% станет дороже ОСАГО, перечисляет Бодрова. В 3-8 раз вырастет тариф за упаковку продукции: экологический сбор будут платить производители пластмассовой, пластиковой и легкой металлической упаковки. «Это значит, что существенным образом (выше повышения ставки НДС) вырастут цены на замороженную продукцию, а также газированные напитки и молочные продукты», - говорит Бодрова.Беднеющие люди экономят на всем: средний чек падает у всех крупнейших ритейлеров: у X5 - на 0,4%, «Магнита» - на 0,3%, у «Ленты» - на 0,2%.Суммарный оборот розничной торговли, хотя и вырос на 2,6% с начала года, но остается на 10,6% ниже уровней 2014-го, даже не смотря на то, что потребители набрали 1,5 триллиона рублей банковских кредитов, увеличив долг до беспрецедентного уровня (25% от денежных доходов).Вернуться на прежний уровень жизни экономика сможет не раньше 2023-го, считает Тремасов.Торги четверга на отечественном валютном межбанке сохранили жесткий нисходящий тренд в паре доллар гривня. Для этого было несколько причин.Во-первых, как известно, к четвергу растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке.Во-вторых, динамика гривневых остатков на транзитных и коррсчетах регулятора индицировала нехватку гривневого ресурса, что подразумевало активные продажи СКВ игроками на межбанке ради нацвалюты на выросшие к финишу года расходы в гривне.В-третьих, на рынке безналичного доллара все еще присутствует эйфория от новости о возобновлении сотрудничества Киева и МВФ, первым результатов которого станет транш 25 декабря.В-четвертых, заметный список «медвежьих» драйверов для рынка безналичного доллара к четвергу подвинули пару доллар-гривня поближе к лавинообразному режиму саморазогрева на фоне пока не видимого участия регулятора в торгах.Рискнем предположить, что безналичная пара доллар-гривня все же избежит обвального падения, которое, подчеркнем, является столь же вредным для нашей экономики, как и чрезмерная девальвация гривни. Рынок пока достаточно неспокойный и лишенный сдержанности. Обстановка, в целом, характерная для третьей декады декабря накануне длинных выходных и прочих, ломающих привычный ритм торгов, факторов.Несмотря на это, мы оставляем прежний прогноз, ожидая скорое замедление текущей коррекции безналичной пары доллар-гривня.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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