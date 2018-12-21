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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:37 Итоги: Прогнозы 21.12.18



Банк Англии оставил ключевую ставку без изменений из-за опасения, что беспорядочный Brexit отразится на финансовых рынках. Банк Англии единогласно проголосовал за сохранение ключевой ставки на уровне в 0,75%. Банка Англии считает, что перспективы экономики продолжили ухудшаться. Индексы указывают на возросшее беспокойство инвесторов.



Стоимость фондирования для британских банков увеличилась, компании стали отказываться от выпуска облигаций в британских фунтах. Стоимость заимствований для британских компаний увеличилась, а фунт снизился, и инвесторы рассчитывают на его дальнейшее падение. Инфляционные ожидания в Великобритании увеличились на фоне перспектив падения курса фунта. Перспективы экономики будут зависеть от того, какой сценарий Brexit будет воплощен.



Экономисты ухудшили оценки потенциального роста экономики РФ.



Потенциальный рост российской экономики оказался в два раза меньше общепринятой оценки — лишь 0,7%, а не 1,5%. К такому выводу пришли аналитики Альфа-Банка в своем исследовании.



Аналитики Альфа-Банка выделили несколько причин, которыми они объясняют свою пессимистичную оценку потенциального роста.



В первую очередь это ограниченный инвестиционный рост: доля инвестиций в ВВП в России составляет 22% против 24% в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом за последние десять лет инвестиции снизились на 1%.



Второй причиной Альфа-Банк называет стагнирующий рынок труда. Без учета жителей Крыма работающее население России составляет 76 млн. человек. То есть за десять лет предложение рабочей силы сократилось на 4%. Население в России стареет, а количество молодежи уменьшается.



Третья причина слабого потенциального роста — замедление роста производительности труда, констатируют аналитики. Более пяти лет рост производительности колеблется в районе 1—1,5%. Это компенсируется за счет удлиненного рабочего дня: меньше людей работают дольше. Данную тенденцию могли бы переломить инвестиции в инновации, но пока они находятся на низком уровне, отмечают аналитики.



Сейчас разрыв между фактическими и потенциальными темпами роста примерно нулевой, оценивают экономисты Альфа-Банка, а значит, даже при том низком прогнозе правительства по росту ВВП в 2019 году (1,3%) возникает риск перегрева экономики и, соответственно, ускорения инфляции. Перегрев, затрагивающий какой-либо отдельный сектор экономики, также чреват возникновением пузыря на этом рынке.



С 2000 года Россия пережила два периода перегрева экономики — в 2006—2008 годах и 2010—2012 годах, напоминает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. По ее словам, если по итогам предыдущего кризиса перегрев был заметен в системе розничного кредитования, то на этот раз он может затронуть и другой сектор, например ипотечный.



Рубль обвалился после пресс-конференции Путина.



Рубль резко подешевел во второй половине торгов в четверг на фоне растущих геополитических рисков, падения цен на нефть и дефицита валюты, утекающей из России на погашение внешних долгов.



Став «белой вороной» среди ключевых мировых валют, дешевеющих к доллару на итогах заседания ФРС, рубль свалился до 3-месячного минимума к доллару и евро.

Курс «американца» подскочил на 1,02 рубля - до отметки 68,48 RUB/USD, рекордной с 17 сентября.

Евро подорожал на 1,37 рубля - до 78,1150 RUB/EUR, оформив максимум с 21 сентября.



Крупные покупатели валюты появились на бирже около 17.00 Киева и менее чем за час собрали две трети заявок на продажу долларов, вызвав их локальный дефицит: к началу вечерней сессии биржей было зарегистрировано более 2 тысяч ордеров на покупку американской валюты и лишь около 300 - на продажу.



Валюта нужна банкам и компаниям, которым в декабре предстоит пройти очередной пик погашений внешнего долга: вернуть нужно $5,4 млрд., напоминает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.



Экспортеры, тем временем, придерживают валютную выручку, вероятно, рассчитывая на более высокие курсы, говорит стратег Cбербанк CIB Юрий Попов.



Этот расчет может оправдаться: цены на нефть падали ниже $55 за баррель Brent впервые с сентября 2017 года, а геополитические риски продолжают нарастать.



Из-за геополитики особое внимание рынка привлекла ежегодная пресс-конференции Путина, говорит Попов. Но облегчения от Путина инвесторы не дождались.



Россия, по словам Путина, продолжит размещать оружие в Крыму, вопреки резолюции ООН, осуждающей милитаризацию полуострова, а также не намерена останавливать уголовное преследование украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в конце ноября.



Хотя Минфин США объявил о снятии санкций с «Русала», есть риск, что это решение заблокирует конгресс; кроме того, сохраняется угроза нового раунда санкций, напоминает директор по операциям на валютном рынке Альфа-банка Александр Красный.



На все это накладывается «общее бегство инвесторов от риска», отмечает аналитик Forex Club Иван Марчена: накануне ФРС США в четвертый раз за год повысила процентную ставку, спровоцировав обвал рисковых активов по всему миру.



«Рубль и нефть колеблются вблизи опасных уровней», - говорит аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова: если отметка $55 за баррель Brent не устоит, движение вниз может ускориться и опустить котировки до 50.



Курс может достичь примерно 69 RUB/USD, нельзя исключать и 70 RUB/USD, пессимистичен член правления ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин: «Скорее всего, кульминация валютной напряженности придется на конец декабря. Или, что будет особенно нервно - на январские праздники».



Россияне вынесли из банков еще 52 миллиарда рублей.



Российская банковская система пережила новый отток рублевых депозитов, сообщил в четверг ЦБ.



За месяц физлица забрали со счетов 52 миллиарда рублей, а общий объем средств, которые население хранит в банках в рублях, сократился на 0,2%.



Из последних четырех месяцев три заканчивались для банков потерей рублевых клиентов: отток депозитов начался в августе, продолжился в сентябре, в октябре статистика зафиксировала приток, который уступил место новому оттоку в ноябре.

За последние 10 лет сокращение рублевых вкладов в системе наблюдалось только в периоды кризисов, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.



Летом прошлого года люди забирали деньги, когда рухнул банк «Открытие», осенью 2014-го - когда обвалился рубль, в марте того же года - после присоединения Крыма и в 2008-м - на фоне мирового финансового кризиса.

В годовом выражении вклады по-прежнему в плюсе, но накопленный в начале года запас стремительно тает: на ноябрь от него осталось лишь 8,9% роста - минимум с 2015 года.



Впрочем, одновременно растут валютные вклады, следует из данных центробанка. После трех подряд месяцев оттока, вызванного угрозой санкций против госбанков, физлица пополнили счета на $0,9 млрд.



Сократить свои активы в рублях население, вероятно, заставили опасения инфляции, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Кроме того, люди продолжают проедать сбережения: возможно, именно поэтому потребление растет быстрее, чем доходы, добавляет она.

Так, оборот розничной торговли за январь-ноябрь прибавил 2,6%, хотя реальные располагаемые доходы сократились (на 2,9% за ноябрь и 0,1% за 11 месяцев).



Приход раньше ожидаемого срока первого миллиардного транша от МВФ в Украину вернуло на валютный межбанк в пятницу «медвежью» эйфорию. Котировки безналичного «американца» покатились вниз, увлекая за собой и наличный доллар.

При этом в тени остались базовые причины сохранения нисходящего тренда на рынке безналичного доллара. В частности, пролонгацию сжатия гривневой ликвидности, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора, а также фискальный период и выросшие «хозяйственные» расходы бизнеса в последнюю декаду года. Полагаю, уже этого было бы достаточно для сохранения отката СКВ на межбанке под давлением продаж ради дефицитной гривни.



Основной позитив возвращения «отношений» Киева с МВФ таится в облегчении допуска страны на внешние рынки займов. «Справка» от Фонда гораздо дороже миллиардов его траншей. Поскольку проблему астрономической уплаты по внешних долгах никто с Украины не снимал, а самостоятельно, без перезайма, Киеву с этим не справиться.



Полагаю, вскоре эта МВФ-эйфория закончится, а на повестке дня появится известное наблюдение о долгах, менеджмент которых исчерпывается алгоритмом: «Берешь чужие деньги на время, отдавая потом свои навсегда».



В этом контексте после трехдневных каникул западного Рождества наш межбанк, полагаю, должен вернуться на грешную землю, затормозив коррекцию безналичного «американца», которая явно не соответствует текущей экономической ситуации в стране. Иначе говоря, пора возвращаться к реализму, не забывая об очередном росте госдолга на 0,87% из-за последнего транша МВФ.



В предыдущих обзорах мы представляли график работы валютного межбанка в эти предпраздничные дни. Думается, из-за отложенного предложения экспортной выручки нисходящий тренд в паре доллар-гривня сохранится какое-то время. С тем, чтобы в первых числах января вернуть рынок безналичного доллара вначале к полосу относительной стабильности, а затем попытаться его приподнять.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Банк Англии оставил ключевую ставку без изменений.Банк Англии оставил ключевую ставку без изменений из-за опасения, что беспорядочный Brexit отразится на финансовых рынках. Банк Англии единогласно проголосовал за сохранение ключевой ставки на уровне в 0,75%. Банка Англии считает, что перспективы экономики продолжили ухудшаться. Индексы указывают на возросшее беспокойство инвесторов.Стоимость фондирования для британских банков увеличилась, компании стали отказываться от выпуска облигаций в британских фунтах. Стоимость заимствований для британских компаний увеличилась, а фунт снизился, и инвесторы рассчитывают на его дальнейшее падение. Инфляционные ожидания в Великобритании увеличились на фоне перспектив падения курса фунта. Перспективы экономики будут зависеть от того, какой сценарий Brexit будет воплощен.Экономисты ухудшили оценки потенциального роста экономики РФ.Потенциальный рост российской экономики оказался в два раза меньше общепринятой оценки — лишь 0,7%, а не 1,5%. К такому выводу пришли аналитики Альфа-Банка в своем исследовании.Аналитики Альфа-Банка выделили несколько причин, которыми они объясняют свою пессимистичную оценку потенциального роста.В первую очередь это ограниченный инвестиционный рост: доля инвестиций в ВВП в России составляет 22% против 24% в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом за последние десять лет инвестиции снизились на 1%.Второй причиной Альфа-Банк называет стагнирующий рынок труда. Без учета жителей Крыма работающее население России составляет 76 млн. человек. То есть за десять лет предложение рабочей силы сократилось на 4%. Население в России стареет, а количество молодежи уменьшается.Третья причина слабого потенциального роста — замедление роста производительности труда, констатируют аналитики. Более пяти лет рост производительности колеблется в районе 1—1,5%. Это компенсируется за счет удлиненного рабочего дня: меньше людей работают дольше. Данную тенденцию могли бы переломить инвестиции в инновации, но пока они находятся на низком уровне, отмечают аналитики.Сейчас разрыв между фактическими и потенциальными темпами роста примерно нулевой, оценивают экономисты Альфа-Банка, а значит, даже при том низком прогнозе правительства по росту ВВП в 2019 году (1,3%) возникает риск перегрева экономики и, соответственно, ускорения инфляции. Перегрев, затрагивающий какой-либо отдельный сектор экономики, также чреват возникновением пузыря на этом рынке.С 2000 года Россия пережила два периода перегрева экономики — в 2006—2008 годах и 2010—2012 годах, напоминает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. По ее словам, если по итогам предыдущего кризиса перегрев был заметен в системе розничного кредитования, то на этот раз он может затронуть и другой сектор, например ипотечный.Рубль обвалился после пресс-конференции Путина.Рубль резко подешевел во второй половине торгов в четверг на фоне растущих геополитических рисков, падения цен на нефть и дефицита валюты, утекающей из России на погашение внешних долгов.Став «белой вороной» среди ключевых мировых валют, дешевеющих к доллару на итогах заседания ФРС, рубль свалился до 3-месячного минимума к доллару и евро.Курс «американца» подскочил на 1,02 рубля - до отметки 68,48 RUB/USD, рекордной с 17 сентября.Евро подорожал на 1,37 рубля - до 78,1150 RUB/EUR, оформив максимум с 21 сентября.Крупные покупатели валюты появились на бирже около 17.00 Киева и менее чем за час собрали две трети заявок на продажу долларов, вызвав их локальный дефицит: к началу вечерней сессии биржей было зарегистрировано более 2 тысяч ордеров на покупку американской валюты и лишь около 300 - на продажу.Валюта нужна банкам и компаниям, которым в декабре предстоит пройти очередной пик погашений внешнего долга: вернуть нужно $5,4 млрд., напоминает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.Экспортеры, тем временем, придерживают валютную выручку, вероятно, рассчитывая на более высокие курсы, говорит стратег Cбербанк CIB Юрий Попов.Этот расчет может оправдаться: цены на нефть падали ниже $55 за баррель Brent впервые с сентября 2017 года, а геополитические риски продолжают нарастать.Из-за геополитики особое внимание рынка привлекла ежегодная пресс-конференции Путина, говорит Попов. Но облегчения от Путина инвесторы не дождались.Россия, по словам Путина, продолжит размещать оружие в Крыму, вопреки резолюции ООН, осуждающей милитаризацию полуострова, а также не намерена останавливать уголовное преследование украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в конце ноября.Хотя Минфин США объявил о снятии санкций с «Русала», есть риск, что это решение заблокирует конгресс; кроме того, сохраняется угроза нового раунда санкций, напоминает директор по операциям на валютном рынке Альфа-банка Александр Красный.На все это накладывается «общее бегство инвесторов от риска», отмечает аналитик Forex Club Иван Марчена: накануне ФРС США в четвертый раз за год повысила процентную ставку, спровоцировав обвал рисковых активов по всему миру.«Рубль и нефть колеблются вблизи опасных уровней», - говорит аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова: если отметка $55 за баррель Brent не устоит, движение вниз может ускориться и опустить котировки до 50.Курс может достичь примерно 69 RUB/USD, нельзя исключать и 70 RUB/USD, пессимистичен член правления ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин: «Скорее всего, кульминация валютной напряженности придется на конец декабря. Или, что будет особенно нервно - на январские праздники».Россияне вынесли из банков еще 52 миллиарда рублей.Российская банковская система пережила новый отток рублевых депозитов, сообщил в четверг ЦБ.За месяц физлица забрали со счетов 52 миллиарда рублей, а общий объем средств, которые население хранит в банках в рублях, сократился на 0,2%.Из последних четырех месяцев три заканчивались для банков потерей рублевых клиентов: отток депозитов начался в августе, продолжился в сентябре, в октябре статистика зафиксировала приток, который уступил место новому оттоку в ноябре.За последние 10 лет сокращение рублевых вкладов в системе наблюдалось только в периоды кризисов, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.Летом прошлого года люди забирали деньги, когда рухнул банк «Открытие», осенью 2014-го - когда обвалился рубль, в марте того же года - после присоединения Крыма и в 2008-м - на фоне мирового финансового кризиса.В годовом выражении вклады по-прежнему в плюсе, но накопленный в начале года запас стремительно тает: на ноябрь от него осталось лишь 8,9% роста - минимум с 2015 года.Впрочем, одновременно растут валютные вклады, следует из данных центробанка. После трех подряд месяцев оттока, вызванного угрозой санкций против госбанков, физлица пополнили счета на $0,9 млрд.Сократить свои активы в рублях население, вероятно, заставили опасения инфляции, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.Кроме того, люди продолжают проедать сбережения: возможно, именно поэтому потребление растет быстрее, чем доходы, добавляет она.Так, оборот розничной торговли за январь-ноябрь прибавил 2,6%, хотя реальные располагаемые доходы сократились (на 2,9% за ноябрь и 0,1% за 11 месяцев).Приход раньше ожидаемого срока первого миллиардного транша от МВФ в Украину вернуло на валютный межбанк в пятницу «медвежью» эйфорию. Котировки безналичного «американца» покатились вниз, увлекая за собой и наличный доллар.При этом в тени остались базовые причины сохранения нисходящего тренда на рынке безналичного доллара. В частности, пролонгацию сжатия гривневой ликвидности, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора, а также фискальный период и выросшие «хозяйственные» расходы бизнеса в последнюю декаду года. Полагаю, уже этого было бы достаточно для сохранения отката СКВ на межбанке под давлением продаж ради дефицитной гривни.Основной позитив возвращения «отношений» Киева с МВФ таится в облегчении допуска страны на внешние рынки займов. «Справка» от Фонда гораздо дороже миллиардов его траншей. Поскольку проблему астрономической уплаты по внешних долгах никто с Украины не снимал, а самостоятельно, без перезайма, Киеву с этим не справиться.Полагаю, вскоре эта МВФ-эйфория закончится, а на повестке дня появится известное наблюдение о долгах, менеджмент которых исчерпывается алгоритмом: «Берешь чужие деньги на время, отдавая потом свои навсегда».В этом контексте после трехдневных каникул западного Рождества наш межбанк, полагаю, должен вернуться на грешную землю, затормозив коррекцию безналичного «американца», которая явно не соответствует текущей экономической ситуации в стране. Иначе говоря, пора возвращаться к реализму, не забывая об очередном росте госдолга на 0,87% из-за последнего транша МВФ.В предыдущих обзорах мы представляли график работы валютного межбанка в эти предпраздничные дни. Думается, из-за отложенного предложения экспортной выручки нисходящий тренд в паре доллар-гривня сохранится какое-то время. С тем, чтобы в первых числах января вернуть рынок безналичного доллара вначале к полосу относительной стабильности, а затем попытаться его приподнять.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69715 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4461 раз. Подякували: 8059 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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