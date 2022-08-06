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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Amethyst
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Додано: Сер 22 тра, 2024 00:06
Бетон написав:
після четвертої евакуації (200$) електро самокат то шо треба
Не з цим кліматом.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 08:30
Часто їздите на велосипеді? Якщо спокійним темпом по місту - і не 20 - 50 км, то який нафіг душ і змінний одяг? Коли пішки ходите - теж потім на роботі душ приймаєте? Бо пішки витрачається більше зулилль ніж на велосипеді.
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BIGor
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Додано: Сер 22 тра, 2024 20:03
BIGor написав:
Часто їздите на велосипеді? Якщо спокійним темпом по місту - і не 20 - 50 км, то який нафіг душ і змінний одяг? Коли пішки ходите - теж потім на роботі душ приймаєте? Бо пішки витрачається більше зулилль ніж на велосипеді.
Якщо "спокійним темпом" значить часу не шкода
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Faceless
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Додано: Сер 22 тра, 2024 20:08
Faceless написав: BIGor написав: Amethyst написав:
Так треба душ та й краще і змінна одежа
Часто їздите на велосипеді? Якщо спокійним темпом по місту - і не 20 - 50 км, то який нафіг душ і змінний одяг? Коли пішки ходите - теж потім на роботі душ приймаєте? Бо пішки витрачається більше зулилль ніж на велосипеді.
Якщо "спокійним темпом" значить часу не шкода
Якщо спокійним темпом то ТЦК може прийняти, треба трохи навалювати. 😎
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