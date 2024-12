Додано: Нед 08 гру, 2024 10:00

саме вона не дає спокою майже нікому з цього форуму...

Частина 4.Якщо зробити пошук місця для інвестицій - наприклад - в Києві, та поставити діапазон ціни від 6 000 000 гривень до 7 000 000 гривень, то ОЛХ видасть більше 1000 варіантів.Цікаво: куди ж КИЇВСЬКІ Продавці вкладуть гроші, якщо їм повезе щось продати?Безумовно, частина так заздрить пану, який вклався в нерухомість Львова, що спробують повторити його вибір - це саме зараз "жива тема", йому заздрить вся форумна спільнота. Та є чому заздрити: вперше в Україні людина, яка сама заробила собі - як ФОП - своїм горбом - гроші, не крала, не позичала у тестя, яка виховує двох синочків та пише часто прямо з фронту, купила собі найменшу у Львові квартиру, іЧастина людей вперше в житті навіть дізналася, де ж той знаменитий мікрорайон Львова під красивою назвою "Левандівка"...Ну, його вибір мені - як мешканцю Львова - зрозумілий, я на Левандівці був на один раз - і горілку пили з друзяками, і відбивні їли, приготовані в чудовому кафе на розі Широкої та Суботівської, ну а таку смачну Солянку, як готують панянки в кафе на розі вулиці Калнишевського та Ганни Блажкевич - не готують ніде в світі...Але частина Продавців може вкласти гроші в інше місце - саме з такої цифри - 6 000 000 гривень або 147 000 доларів - можна купити нерухомість тут:Location: Asunción. Country Paraguay. Client Altius Group/Península InvestmentsPractice: Carlos Ott Architects in association with Carlos Ponce de Leon ArchitectsType Residential.Саме в ці дні наша українська людина вибирає собі "канхвєтку" тут.Надіслав мені для ознайомлення прайс:Вивчаю. Цікаво.Це тут:Відгуки тих, хто вже купив:- Excelente ubicación. Un edificio súper lujoso, excelentes amenities y departamentos súper amplios y luminosos, hermosas vistas (Чудове розташування. Супер розкішний будинок, чудові зручності та супер просторі та світлі квартири, гарні краєвиди)- Beautiful building, but around 100,000$ more expensive than similar 2BR places within walking distance... designed for the naive American tourist (Красива будівля, але приблизно на 100 000 доларів дорожча, ніж аналогічні 2-кімнатні квартири в межах пішої досяжності... призначені для наївного американського туриста)- Hermoso Depto, muy lindo (Гарна квартира, дуже гарна)...