Ana написав:Десь пів року тому (чи більше?) ми тут трохи обговорювали перспективи купівлі в Лодзі, тоді прийшли до того що так собі ідея. Я з того часу іноді дивилась з цікавості пропозиції одного великого девелопера в якого три обʼєкти там, так от з того часу в них продалось ну прямо дууууже мало квартир. Вже і пару акцій робили з великими знижками, а все ніяк, прям навіть цікаво як воно буде з ними далі, не можуть же вони їх вічно тримати не розпроданими..
Це нормальна практика польських забудовників, скоріш всього чекають якісь програми доплат і не хочуть продешевити. За часів кредиту 2% більшість забудовників наварили прибутку 30-40% - можуть чекати при інфляції 4-5% скільки влізе.
Цікаво інше, дивлюсь ретроспективні дані по Кракову перед кредитом 2%
Na koniec miesiąca krakowscy deweloperzy posiadali w swojej ofercie dokładnie 567 ofert nowych mieszkań
Na koniec miesiąca krakowscy deweloperzy posiadali w swojej ofercie dokładnie 11 379 ofert nowych mieszkań
Тобто в Кракові пропозиція виросла в 20 разів! Точно чекають якусь програму доплат, хоча вже відомо що в 2025 році нічого не буде.