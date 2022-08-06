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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1052105310541055
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 14:49

  BIGor написав:Читаю новини, що попереджують українців утриматися сьогодні від поїздок в центр Кракова - бо буде якийсь загальнонаціональний мітинг поляків проти емігрантів по всім містам Польщі. Мда, посидимо дома....

Пан BIGor, якщо в Кракові на парковці вставили під двірник штраф за несплачену парковку, то яка його подальша доля, якщо я його закинув в бардачок і забув? Саме ця машина може ще і заїде в Польщу, а може вже буде і інша. Та все ж цікаво механізм. Передача даних на кордон? Ще кудись?
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 16:02

  akurt написав:Уточнення: не проти емігрантів, а проти НЕЛЕГАЛЬНИХ емігрантів.
Дійсно, у суботу, 19 липня, у центрі Кракова відбудеться чергова демонстрація проти нелегальної імміграції.
Цього разу зібрання організовують вболівальники клубу «Вісла Краків», які називають захід «аполітичним», але з чітким соціальним посланням.
Поліція нагадала всім, що право на демонстрацію не означає дозвіл на порушення закону, і оголосила про рішучі дії проти будь-яких порушень.
Ну подивимося...

Взагалі при всій повазі до Польщі - а я там бував безкінечну кількість разів - останній раз в на початку липня - та в принципі дуже люблю Польщу:
- етнічно чиста країна - майже 90% населення - етнічні поляки.
- в цьому причини можливих негараздів у порівнянні з іншими країнами, які вважають "країнами емігрантів".
- проблеми схоже будуть зростати - остання витівка проти посла України в Польщі - колишнього посла України в Туреччині - про це красномовно говорить.

В той же час польське ТБ, говорячи про цикл таких демонстрацій, говорить про проблеми, які створюють НЕ українці, а чорношкірі та араби, які перетинають кордон "Німеччина-Польщя":
https://www.youtube.com/watch?v=QG6zHV9KMCI

Принаймі у Польщі подібних інцидентів не стається:
Це мала стати літня атракція в районі Ле-Мана: аквапарк, встановлений на озері Жемері в Арнажі, має бути демонтований лише через день після його офіційного відкриття у вівторок, 1 липня, підтвердив менеджер ICI Maine після статей у Maine Libre та Ouest France . Надувну водну ігрову конструкцію захопили понад сто людей, каже Ентоні Валле, з яким зв'язалися телефоном у середу, 2 липня 2025 року. « Вони хотіли напасти на охоронця, який сховався в бунгало. Вони виламали двері »
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 17:36

  akurt написав:Уточнення: не проти емігрантів, а проти НЕЛЕГАЛЬНИХ емігрантів.
Дійсно, у суботу, 19 липня, у центрі Кракова відбудеться чергова демонстрація проти нелегальної імміграції.
Цього разу зібрання організовують вболівальники клубу «Вісла Краків», які називають захід «аполітичним», але з чітким соціальним посланням.
Поліція нагадала всім, що право на демонстрацію не означає дозвіл на порушення закону, і оголосила про рішучі дії проти будь-яких порушень.
Ну подивимося...

Взагалі при всій повазі до Польщі - а я там бував безкінечну кількість разів - останній раз в на початку липня - та в принципі дуже люблю Польщу:
- етнічно чиста країна - майже 90% населення - етнічні поляки.
- в цьому причини можливих негараздів у порівнянні з іншими країнами, які вважають "країнами емігрантів".
- проблеми схоже будуть зростати - остання витівка проти посла України в Польщі - колишнього посла України в Туреччині - про це красномовно говорить.

В той же час польське ТБ, говорячи про цикл таких демонстрацій, говорить про проблеми, які створюють НЕ українці, а чорношкірі та араби, які перетинають кордон "Німеччина-Польщя":
https://www.youtube.com/watch?v=QG6zHV9KMCI

Ви як дитина :D , чи пяний в дудель кібіц Вісли буде розбиратись - чи ви легальний емігрант чи ні? Саме Навроцький виграв вибори на антиукраїнській пропаганді - а Ментзен і Браун набрали 20 і 6% голосів на першому турі останніх виборів останні - ще більше розігрували антиукраїнську пропаганду.
Що з нашим послом - я не чув, але знаю що наші МЗС некомпетентні (мпотентні).
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 17:39

  Hotab написав:
  BIGor написав:Читаю новини, що попереджують українців утриматися сьогодні від поїздок в центр Кракова - бо буде якийсь загальнонаціональний мітинг поляків проти емігрантів по всім містам Польщі. Мда, посидимо дома....

Пан BIGor, якщо в Кракові на парковці вставили під двірник штраф за несплачену парковку, то яка його подальша доля, якщо я його закинув в бардачок і забув? Саме ця машина може ще і заїде в Польщу, а може вже буде і інша. Та все ж цікаво механізм. Передача даних на кордон? Ще кудись?

Цікаве питання, напевно треба знати якої країни номера, загалом я би порадив заплатити штраф і забути.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 20:08

Подія була в центрі Кракова)Мені соромно))

BIGor
Ну так на українських же)
І я вже в Україні, куди там що платити)
Здається там щось біля 150 злотих)
Чимало, враховуючи що там було 5 злотих/година, і я б її сплатив без питань, але паркомат на польському і що там тиснути я не зрозумів, тому і забив))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:34

  BIGor написав:Читаю новини, що попереджують українців утриматися сьогодні від поїздок в центр Кракова - бо буде якийсь загальнонаціональний мітинг поляків проти емігрантів по всім містам Польщі. Мда, посидимо дома....

Побоювання пана BIGor зрозумілі - краще перестрахуватися - але - слава Богу - виявилися перевищеними.
Все в Кракові пройшло спокійно. Цікаво, що паралельно (!!!!) проходили одночасно 2 мітинги: один ПРОТИ нелегальних іммігрантів, інший ЗА підтримку іммігрантів.
Обидві групи зустрілися перед костелом Святої Марії, де гучний обмін гаслами, що вівся через гучномовці та транспаранти, тривав кілька десятків хвилин.

Цікаво, що майже 10 відсотків населення Кракова – це іммігранти, які працюють, сплачують податки та активно беруть участь у житті міста.
Професор Jan Brzozowski, директор Ягеллонського центру досліджень міграції заявив, що під цими заходами ховаються звичайні ксенофобські та расистські гасла...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:57

  akurt написав:
  BIGor написав:Читаю новини, що попереджують українців утриматися сьогодні від поїздок в центр Кракова - бо буде якийсь загальнонаціональний мітинг поляків проти емігрантів по всім містам Польщі. Мда, посидимо дома....

Побоювання пана BIGor зрозумілі - краще перестрахуватися - але - слава Богу - виявилися перевищеними.
Все в Кракові пройшло спокійно. Цікаво, що паралельно (!!!!) проходили одночасно 2 мітинги: один ПРОТИ нелегальних іммігрантів, інший ЗА підтримку іммігрантів.
Обидві групи зустрілися перед костелом Святої Марії, де гучний обмін гаслами, що вівся через гучномовці та транспаранти, тривав кілька десятків хвилин.

Цікаво, що майже 10 відсотків населення Кракова – це іммігранти, які працюють, сплачують податки та активно беруть участь у житті міста.
Професор Jan Brzozowski, директор Ягеллонського центру досліджень міграції заявив, що під цими заходами ховаються звичайні ксенофобські та расистські гасла...

Ви так нічого не зрозуміли, на мітингах не було жодного гасла "ПРОТИ нелегальних іммігрантів", були тільки ПРОТИ іммігрантів.

Якщо хочете фактів - почитайте
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/stop-ma ... ty/3jpp4d1

або https://www.bankier.pl/wiadomosc/Manife ... 81247.html

До речі, можете поспілкуватись стосовно українських мігрантів зі справжніми інтелегентними католіками поляками зі статті :mrgreen:
https://wiadomosci.onet.pl/slask/bylism ... my/4qf72b3
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:58

  Hotab написав:BIGor
Ну так на українських же)
І я вже в Україні, куди там що платити)
Здається там щось біля 150 злотих)
Чимало, враховуючи що там було 5 злотих/година, і я б її сплатив без питань, але паркомат на польському і що там тиснути я не зрозумів, тому і забив))

Можливо онлайн на якомусь польському сайті за номером авто?
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:47

  Hotab написав:BIGor
Ну так на українських же)
І я вже в Україні, куди там що платити)
Здається там щось біля 150 злотих)
Чимало, враховуючи що там було 5 злотих/година, і я б її сплатив без питань, але паркомат на польському і що там тиснути я не зрозумів, тому і забив))

У меня был штраф за парковку в центре катовице на украинских номерах. Ничего не было.
Я б его заплатил, но там написано прийти в такой то день в администрацию.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 22:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Hotab написав:Ну так на українських же)


Не 100% інформація але перевіряють на вїзді, начебто не завжди.

І є різні штрафи оде діло якщо біля лідла, то так викинув і забув. а якщо міська парковка в центрі кракова то вже міська є в базах. Але на укр номерах хз


ПС. пишуть платили по 300зл за участь в мітингах)) дімаю мало місце і таке.
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