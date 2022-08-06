Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Не громадянам кредити теж дають - Сантандер дає навіть людям без карт побиту.
Есть какое-то подтверждение этому смелому заявлению? Нам Santander отказал в ипотеке, хоть мы уже на карте резидента и более 5 лет клиенты банка)
Мог отказать по другим причинам. Но украинцам действительно они единственные кто дает даже без карт побыту кредиты.
Так і є, ці списки банків що дають по карті і не дають гуляють по всім українським групам, люди ходять і пишуть відгуки - що саме цей банк може дати такий кредит. Але загалом відмова може бути по інший причині - нема здольності, стажу чи непідходяща умова праці/контракт.
Бетон написав:Мне никто не даст. Я невезучий. Чтобы мне что-то досталось легко? Не не. Это не про меня.
Так ті фліпери ж беруть. Знаходять інвесторів, по групам навіть шукають. Ті про яких я скидав відео - вони набрали кредитів на 10 млн долл, і нічого не переживають. Ви при тому вже маєте досвід. Наприклад я хз незнаю що за острів в кухні і нащо він треба, і чого через нього квартира дорожче.
BIGor написав:Буиитокадаражай? Але чого при всіх тих умовах в новій черзі ЖК що моніторю в готові квартири дешевше ніж 1,5 року тому назад були в попередній черзі яка мала ще 6 міс до кінця будови? І ще дешевше осені 2023 року коли був кредит 2%? Як так? Та і ціна 20 - була хорошою ціною за часів того ж кредита 2%, і по 22 тис були квартири новобудови на окраїні.
По 22 на околицях? Нє, ну може хтось так і заряджав у розрахунку на лоха. А так по 14-17 було повно. І навіть не в іпєнях.
BIGor написав:Буиитокадаражай? Але чого при всіх тих умовах в новій черзі ЖК що моніторю в готові квартири дешевше ніж 1,5 року тому назад були в попередній черзі яка мала ще 6 міс до кінця будови? І ще дешевше осені 2023 року коли був кредит 2%? Як так? Та і ціна 20 - була хорошою ціною за часів того ж кредита 2%, і по 22 тис були квартири новобудови на окраїні.
По 22 на околицях? Нє, ну може хтось так і заряджав у розрахунку на лоха. А так по 14-17 було повно. І навіть не в іпєнях.
Заряжали ще і не так, але зараз по моїм спостереженням щось виходить до 14-16 тис. Це на Авіа новобудови наприклад. Ринок поступово приходить до якоїсь реальності.