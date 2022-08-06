RSS
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 22:32

  Ana написав:
  Альтернативщик написав:
  BIGor написав:Не громадянам кредити теж дають - Сантандер дає навіть людям без карт побиту.

Есть какое-то подтверждение этому смелому заявлению? Нам Santander отказал в ипотеке, хоть мы уже на карте резидента и более 5 лет клиенты банка)

Мог отказать по другим причинам. Но украинцам действительно они единственные кто дает даже без карт побыту кредиты.

Так і є, ці списки банків що дають по карті і не дають гуляють по всім українським групам, люди ходять і пишуть відгуки - що саме цей банк може дати такий кредит. Але загалом відмова може бути по інший причині - нема здольності, стажу чи непідходяща умова праці/контракт.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 22:49

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Мне никто не даст. Я невезучий.
Чтобы мне что-то досталось легко?
Не не. Это не про меня.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 23:07

  Бетон написав:Мне никто не даст. Я невезучий.
Чтобы мне что-то досталось легко?
Не не. Это не про меня.

Так ті фліпери ж беруть. Знаходять інвесторів, по групам навіть шукають. Ті про яких я скидав відео - вони набрали кредитів на 10 млн долл, і нічого не переживають. Ви при тому вже маєте досвід. Наприклад я хз незнаю що за острів в кухні і нащо він треба, і чого через нього квартира дорожче.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 01:14

  BIGor написав:Буиитокадаражай? Але чого при всіх тих умовах в новій черзі ЖК що моніторю в готові квартири дешевше ніж 1,5 року тому назад були в попередній черзі яка мала ще 6 міс до кінця будови? І ще дешевше осені 2023 року коли був кредит 2%? Як так? Та і ціна 20 - була хорошою ціною за часів того ж кредита 2%, і по 22 тис були квартири новобудови на окраїні.

По 22 на околицях? Нє, ну може хтось так і заряджав у розрахунку на лоха. :mrgreen: А так по 14-17 було повно. І навіть не в іпєнях.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 08:04

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Буиитокадаражай? Але чого при всіх тих умовах в новій черзі ЖК що моніторю в готові квартири дешевше ніж 1,5 року тому назад були в попередній черзі яка мала ще 6 міс до кінця будови? І ще дешевше осені 2023 року коли був кредит 2%? Як так? Та і ціна 20 - була хорошою ціною за часів того ж кредита 2%, і по 22 тис були квартири новобудови на окраїні.

По 22 на околицях? Нє, ну може хтось так і заряджав у розрахунку на лоха. :mrgreen: А так по 14-17 було повно. І навіть не в іпєнях.

Заряжали ще і не так, але зараз по моїм спостереженням щось виходить до 14-16 тис. Це на Авіа новобудови наприклад. Ринок поступово приходить до якоїсь реальності.

До речі, є одна організація - виклали ціни на угоди по Польщі, кому цікаво - лінк
https://deweloperuch.pl/ceny-transakcyjne/polska/mapa

Як буде час, полажу, може щось цікаве знайду.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 13:20

  BIGor написав:Заряжали ще і не так, але зараз по моїм спостереженням щось виходить до 14-16 тис. Це на Авіа новобудови наприклад. Ринок поступово приходить до якоїсь реальності.

До речі, є одна організація - виклали ціни на угоди по Польщі, кому цікаво - лінк
https://deweloperuch.pl/ceny-transakcyjne/polska/mapa

Як буде час, полажу, може щось цікаве знайду.

"Заряджати" і "продавати" - це трохи різні речі, чи не так? Ось реальна реальність згідно статистиці цін по угодах. +7% на первинці, +9% на вторинці. Зображення
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:04

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Заряжали ще і не так, але зараз по моїм спостереженням щось виходить до 14-16 тис. Це на Авіа новобудови наприклад. Ринок поступово приходить до якоїсь реальності.

До речі, є одна організація - виклали ціни на угоди по Польщі, кому цікаво - лінк
https://deweloperuch.pl/ceny-transakcyjne/polska/mapa

Як буде час, полажу, може щось цікаве знайду.

"Заряджати" і "продавати" - це трохи різні речі, чи не так? Ось реальна реальність згідно статистиці цін по угодах. +7% на первинці, +9% на вторинці. Зображення

7% і 9% за 1,5 роки хіба покриють інфляцію. Цікаво, а що з вторинкою, чого почала падати?
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:06

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Заряжали ще і не так, але зараз по моїм спостереженням щось виходить до 14-16 тис. Це на Авіа новобудови наприклад. Ринок поступово приходить до якоїсь реальності.

До речі, є одна організація - виклали ціни на угоди по Польщі, кому цікаво - лінк
https://deweloperuch.pl/ceny-transakcyjne/polska/mapa

Як буде час, полажу, може щось цікаве знайду.

"Заряджати" і "продавати" - це трохи різні речі, чи не так? Ось реальна реальність згідно статистиці цін по угодах. +7% на первинці, +9% на вторинці. Зображення

7% і 9% за 1,5 роки хіба покриють інфляцію. Цікаво, а що з вторинкою, чого почала падати?

Якась нестабільність. Частіше, ніж раніше, бачу зміну ціни в менший бік в збережених обʼявах.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 22:00

Хм... Це ж треба... і хто би міг подумати...

Останнім часом збільшилося бажання наших українців пережити зиму там, де її немає.
Одне з таких міст на планеті - це Середземноморське узбережжя Туреччини.
Прибувають та прибувають. Вже задають питання як орендувати квартиру на період з листопада по квітень.
Тут є проблема візового/безвізового перебування.
Справа в тому, що якщо іноземець хоче перебувати Туреччині більше за 90 днів в кожні 180 днів - треба оформлювати Вид на прожиття. Процедура в принципі не дуже складна з витратами орієнтовно в 12 000 лір (фактично 12 000 гривень) але к.к.д. таких витрат щоби жити всього 6 місяців - сумнівна.

Наші українці в Аланії - пропонують дуже цікаві умови: на всю зиму оселяйтеся в готові квартири за ціною в 450 євро на місяць. Зазвичай накуплені під літніх орендарів квартири в цей період були порожніми: а тут гроші з неба можуть масово падати. А в Туреччині 450 євро на місяць - то чистими "мінімалка" на руки.
Ідемо далі - от наші люди кмітливі - ніякого Виду на проживання не треба оформляти: просто при виїзді з Туреччини треба заплатити штраф за порушення візового режиму (треба сплатити прямо на кордоні в касу готівкою) ті самі 12 000 лір (гривень). Хитро. Просто.
Сумнівно з точки зору Закону.

Попит породжує пропозицію.
Сьогодні зайшов на сайт продажу квартир та здійснив емпіричний пошук в тому районі Анталії, який я завжди рахую за еталон за критерієм "ЛЛЛ": розташування, інфраструктура, близькість до моря та ціна. Це мікрорайон Hurma.
Критерій пошуку:
- квартира нова в новому будинку, поверх 1-5. СИЛЬНО здивувався: вже за 4 000 000 лір немає, мінімум 5 000 000 лір (рахуйте 5 000 000 гривень або близько 120 000+ доларів).
Зображення IMGpx
Хм, а ще місяць - два тому - я тут оприлюднював результати дослідження - було 110 000 доларів....
Отаке...
- глянув квартири 1+1 не нові - в будинках, яким 6-8 років (я купував у вересні 2017 року за 49 500 доларів). Результат: є пропозиції за 4 000 000...4 500 000 лір (гривень) або орієнтовно 110 000 доларів. Тут ціни вийшли з рівня 100 000 та зупинилися на рівні 110 000 доларів. НЕ підвищилися.
Але є пропозиції і по 5 000 000...5 500 000 лір (гривень) - це з критими плавальними басейнами.
Зображення IMGpx

P.S. Здивувала повна відсутність в продажу квартир від самого відомого Забудовника Анталії - Ozpinarlar. Ще рік тому у вільному продажі були квартири 2+1 та 3+1 в чудових ЖК CasaPerla, CasaStella, CasaBella, розташованих досить далеко від моря (орієнтовно 3 км), але в "елітних" мікрорайонах - там були ціни по 11 000 000 лір (орієнтовно 300 000 доларів). Жодної квартири! Оскільки українці щомісяця викуповують в Анталії від 110 до 180 кваратир - щось мені підказує, що власниками близько половини квартир є українці. Принаймні в дуже дорогому ЖК (назву видалено), де квартири 3+1 по 700 000 доларів - це точно так і є. 50/50 - українці.
Продаж у цього Забудовника - тут реально можна брати на етапі котловану/фундаменту - пройшов так успішно, що закінчили в 2024 ще два ЖК, в 2025 один великий - на 200 квартир, та почали будівництво на раніше зарезервованій ділянці прямо на першій лінії у моря...
https://www.ozpinarlar.com.tr/tr/sektor ... n-projeler
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 12:33

Фінансовий форум України серед іншого може вихвалятися тим, що дописи розміщують пророки та гадалки.
Їм правда, до цих пір - за десяток останніх й років не вдалося вгадати хоч один раз хоч щось, але ж цікаво як!

Десь 1/2 року тому на форумі один з - вибачаюсь - членів - форуму надрукував свій авторитетний висновок про те, що туризм в Туреччині помер остаточно і безповоротньо.
Таки висновок він зробив: дивлячсь на зірки за небом.
Що насправді?

Я сьогодні зустрічав в аеропорту Анталії гостей з України (дісталися через Кишинів).
Чекав на парковці аеропорту - взяв та порахував скільки рейсів сьогодні відправить аеропорт Анталії за цю добу з 00:00 до 23:59.
Нарахував на відправлення 490 (чотириста дав"яносто) міжнародних авіарейсів.
Деякі рейси майже екзотичні: Люксембург, наприклад. До цього я навіть не знав, що в карликовій державі є свій аеропорт.
"Двіжняк" страшенний: люди - люди - люди - авто- авто- авто - автобуси- автобуси - автобуси...
Вогні вогні вогні... Шикарні автотраси...
Туреччина планує побити в цьому році власний рекорд та прийняти близько 60 000 000 туристів.
